La adaptación de Gran Turismo será una película y contaría con el director de Distrito 9

Ayer diferentes fuentes revelaron que PlayStation está trabajando en la adaptación de una serie de franquicias, que se sumarían a proyectos que ya están en camino, como la serie de Last of Us que llegará a HBO o la serie de God of War, que se comunicó en marzo. Según los reportes, los títulos que van a saltar a una nueva pantalla serán Horizon y Gran Turismo y hoy se conocieron nuevos detalles .

Aunque inicialmente se habló de que ambas sagas se llevarían al formato de serie, el medio Deadline afirmó que Gran Turismo se convertirá en una película . Según el artículo, los rumores que hablaban de una adaptación televisiva dirigida a una plataforma de streaming no son exactos.

En la nota también destacaron que -según la información que recibieron- la película estaría en una etapa muy temprana de desarrollo y la trama que tendrá este nuevo proyecto cinematográfico se mantiene en secreto.

Ayer se conoció que hay nuevas adaptaciones basadas en las franquicias Horizon y Gran Turismo

Según el reporte de Deadline, la adaptación va a estar a cargo de Neill Blomkamp, conocido por haber estar al frente de películas como Distrito 9 y Chappie . Este no es el único proyecto relacionado con el gaming que involucra al director, que también está trabajando en Off The Grid, una propuesta cyberpunk que se plantea como la evolución de los battle royale.

“Esa es la idea de este concepto battle royale 2.0. Las acciones que se acumulan durante un largo período de tiempo tendrán efecto sobre la historia, el mundo y el ambiente”, le explicó Blomkamp al portal GameSpot. El título está previsto para lanzarse en el 2023 y le propondrá a los jugadores que generen sus propios personajes que deberán elegir una facción a la cual sumarse. En una isla tropical, van a tener que sobrevivir y defender a esa facción que seleccionaron.

SEGUIR LEYENDO: