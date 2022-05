PlayStation anticipó sus lanzamientos en PC, los juegos live service y su próxima consola

Zum Themendiens-Bericht von Benedikt Wenck vom 19. November 2020: Die Playstation 5 mit dem neuen Dualsense-Controller im Vordergrund.

Sony Interactive Entertainment tiene una hoja de ruta definitiva para enfrentarse a los cambios de paradigma de la industria del gaming. El Director Ejecutivo de PlayStation, Jim Ryan, no solo reveló que existen planes de lanzamientos hasta el fin de 2025, sino que están concentrados en la producción de juegos como servicio y títulos que abarquen el mundo de PC .

Esto ha sido anunciado durante una actualización financiera, donde también se puntualizó que una de las primeras prioridades a resolver es el aumento de producción de consolas en vistas de la escasez de suministros que se produjeron por el impacto del COVID-19 en Shangái -lo cual restringió la salida de producción de componentes- y el impacto logístico de la guerra entre Ucrania y Rusia.

Jim Ryan de PlayStation

Pero este plan es únicamente la punta del iceberg: Jim Ryan también habló sobre la expansión en el formato de juegos como servicio en títulos como MLB The Show 22, la franquicia deportiva destinada a la liga de baseball estadounidense. De acuerdo a sus expectativas, el modo Diamond Dynasty habilitará un paradigma similar al que adopta EA, donde los jugadores deberán armar packs de cartas para construir su equipo de ensueño. Estos items se podrán adquirir dentro del juego a partir de microtransacciones o las ganancias que han acumulado durante sus partidas.

Durante la reunión, Ryan aclaró existen 12 juegos como servicio en producción y que dos de los juegos como servicio serán lanzados antes de marzo 2023, lo que disparó las especulaciones de la comunidad sobre cuáles serán esas próximas propuestas. También señaló que alguno de ellos sería nativo para PC.

Sony comienza su camino a PC y Mobile

“PlayStation Studios ha funcionado de manera maravillosa en la producción de un portfolio fuerte que incluye experiencias single player ricos en narrativa y gráficamente hermosos, aunque es cierto que nos hemos restringido a una porción pequeña de la industria del gaming”, declaró el presidente de PlayStation.

De esta manera, aclaró que Sony ya está en producción de videojuegos que logren construir un ecosistema de dispositivos para captar a aquel público que históricamente fue ignorado por la empresa.

Según la presentación del ejecutivo, el crecimiento hacia distintos espacios tendrá como contrapartida la reducción de lanzamientos para PlayStation 4 (y que se espera reducir para 2025). Luego del lanzamiento de Horizon Zero Dawn, Days Gone y God of War como porteos de PC, este año parece terminar con la aparición de Uncharted 4: A Thief’s End y Uncharted: The Lost Legacy.

Proyección de mercado de Sony 2019-2025

“Hemos estado pensando en cómo los jugadores disfrutan más nuestro contenido y hemos tenido éxito con la primera etapa de experimentación en juegos de mobile y apps que le proveen más opciones a los gamers”, apuntó Ryan. El reporte publicado durante su actualización financiera anunció que se espera que la mitad de los títulos en producción para el 2025 sean videojuegos de PC y Mobile.

Este objetivo se dejó ver durante el anuncio del conglomerado Sony Interactive Entertainment (SIE) en la CES 2022, donde se mostró todos los estudios que entraron bajo el paraguas de la empresa. Entre ellos estaba Nixxes Software, conocidos por su trabajo con los porteos de PC de videojuegos de Square Enix (como Tomb Raider, Deux Ex, Hitman y Thief).

PlayStation Studios en CES 2022

Sobre el mercado mobile, SIE ya había contratado a Nicola Sebastiani (ex jefe de contenido de Apple Arcade) para comenzar a construir una nueva unidad dedicada a los dispositivos celulares que encontrara la forma de aprovechar las franquicias “más populares” de Sony.

“PlayStation tiene un enorme catálogo de IPs first party que pueden transicionar a un smartphone y complementar los videojuegos AAA o los nuevos juegos como servicio”, afirmó el Director Ejecutivo.

¿El 2023 es el año de PlayStation 5 Pro?

El medio polaco PPE filtró las imágenes de una conferencia privada de TCL Technology, donde se ha mostrado que las consolas de “media generación” ya están siendo consideradas por los productores de periféricos (TCL Technology es el segundo mayor fabricante de televisores).

Las fotografías mostraron una conferencia donde la reversión de PlayStation 5 y Xbox Series X/S se catalogaban como “Generación 9.5″ y anunciaron un lanzamiento tentativo entre el año que viene y el 2024.

Las nuevas consolas serían prototipos más poderosos que las que actualmente están en el mercado, con gráficos 8K y una tasa de resolución de 120Hz , algo que preocupa a los fabricantes de televisores porque significa un cambio dentro de su paradigma de producción donde los sistemas de videojuegos exigirán a sus periféricos especificaciones que se encuentran solo en sus productos de más alta categoría.

