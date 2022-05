El gaming, los NFT y jugar para ganar: “Hay un desafío enorme en encontrar modelos sostenibles”

KManuS88, una de las principales figuras de los juegos play to earn en Latam, durante el evento de su academia

Con el crecimiento del mercado de criptomonedas llegaron diferentes formas de comercializarlas, y entre ellas, están los videojuegos. Títulos como el reconocido Axie Infinity, Plants vs Undead y varios más que se siguen lanzando ofrecen al jugador o inversor la chance de generar ganancias con distintos NFT (Token No Fungible) que al igual que las criptos utilizan tecnología blockchain. En relación a esto también llegaron varios creadores de contenido, que buscan explicar como funcionan para los curiosos y mejorar a quienes ya estén en el negocio. Uno de los más destacados de todo Latinoamérica es el argentino Kmanus88, que siempre informa sobre las novedades en los distintos títulos. Él vive en México, aunque esta última semana estuvo en Argentina por un evento de T2 LATAM, su academia de juegos play to earn (jugar para ganar dinero).

— ¿En qué momento se da ese cambio en tu contenido y comenzás a orientarlo a los juegos play to earn (jugar para ganar dinero)? ¿Cómo fue que tomaste esa iniciativa al comienzo?

— Yo me dedicaba a los juegos tradicionales en mis redes y el ingreso que tenía lo venia invirtiendo en cripto hace tiempo. Conocí Axie por una nota que me mandó un amigo, con el cual luego fundé T2 LATAM, y me di cuenta que conectaba ambos mundos: juegos y cripto. Además lo veía como una ventana de oportunidad para Latam, el sistema de becas podía ayudar a muchísima gente.

Axie Infinity es un videojuego donde cada NFT es una suerte de mascota. El objetivo del jugador es criarlos, hacerlos luchar y comercializarlos. Cada una tiene un valor, no hay dos iguales y las ganancias del juego se pueden intercambiar por criptomonedas y luego por dinero. Es decir que se puede ganar plata jugando. En la actualidad hay diversos títulos que se basan en el modelo play to earn, y hay varios en desarrollo que prometen lo mismo. Para comenzar a jugar es necesario contar con un NFT, que vale dinero, y no todos tienen el capital para empezar. Así surgieron las academias, que invierten para que otra persona (los becados) jueguen sin arriesgar su propia plata, y hacen reparto de las ganancias.

— ¿Pensás que los juegos play to earn serán una rama importante de la industria de los videojuegos en los próximos años? ¿O que más empresas grandes van a implementarlo?

— Yo creo que sí, principalmente el NFT Gaming. Abre un mundo de oportunidades para muchas personas. No hay motivo para que en pocos años los juegos mainstream cambien de paradigma. Con respecto puntualmente al play to earn hay un desafío enorme en encontrar modelos sostenibles, el enfoque de Big Time (BT) es uno de los más revolucionarios. Creo que si BT triunfa impondrán un nuevo paradigma play to earn.

Big Time es un juego AAA multijugador de acción que permitirá a un grupo selecto de jugadores competir para ganar dinero

— Hay muchas personas que lo tomaron como su principal fuente de ingresos. ¿Es una salida laboral sustentable si te metés de lleno?

— Si, hay gente que lo adopta como un trabajo pero la verdad que eso conlleva un gran riesgo. Los juegos aún tienen mucha volatilidad. Lo mejor es ver el sistema de becas cono un ingreso adicional mientras uno crece laboralmente. Lo vemos más como una ayuda.

— ¿La iniciativa de los juegos play to earn es global? ¿O en qué países es más fuerte?

— Empezó en el sudeste asiático y luego se expandió a América latina. Sin embargo, con esta nueva generación de juegos se está volviendo global. Mirá el caso de Titan Hunters, se volvió tendencia en Japón. Big Time por otro lado tiene un Impacto muy fuerte en USA. Este año se está poniendo bueno, están saliendo juegos realmente buenos.

Uno de los ejemplos más claros es Filipinas, ya que la economía del país del sudeste asiático fue muy golpeada por la pandemia, y el país llegó a convertirse en el mercado 1° de Axie, con comunidades enteras cuyos principales ingresos provenían del juego

Axie Infinity fue el principal impulsor de los juegos play to earn (Sky Mavis/Handout via REUTERS)

— ¿Cómo surgió la iniciativa de T2?

— T2Latam surgió inmediatamente con mi viraje al mundo play to earn. La fundé junto a un amigo, Agustín Tiberio, cuando vimos el impacto que había tenido en Filipinas. Empezamos a invertir capital en Becas de distintos juegos play to earn y las repartíamos a la comunidad para que los chicos empezaran a generar su propio capital. Muchos no podían acceder por cuenta propia, T2 LATAM era su puerta de entrada a este nuevo mundo. Ahí empezó lo divertido, todo se volvió real, la comunidad no paró de crecer, nos mudamos a una oficina, sumamos un estudio de filmación para contenido de YouTube, empezamos con los eventos, viajamos, generamos vínculos, encuentros, charlas, experiencias y eso trajo más oportunidades.

— ¿Cuál es el objetivo que tienen como academia? ¿A qué público apuntan?

— Nuestro objetivo es empoderar a la gente brindándoles herramientas, oportunidades y experiencias dentro del mundo blockchain. Creemos que la educación y las oportunidades son clave para tener un mejor futuro. Otro aspecto positivo de los play to earn es que logró que muchas personas superaran la primer barrera para ingresar en este mundo blockchain. Lo que sucede es que ante el incentivo de poder ganar plata jugando, los usuarios se descargan una wallet o billetera virtual para poder conectarla con el juego y así empezar a generar tokens/dinero. De esta manera el primer obstáculo y el más difícil queda superado. Te das cuenta que podés invertir sin tantas dificultades como en el mundo tradicional. Ahora sí, estás adentro.

— ¿A qué público apuntan?

— No apuntamos a un público objetivo. La comunidad la creó la gente, la comunidad es la gente y es de la gente. Hay personas de todas las edades, sexos, nacionalidades, religiones, etc. Chicos de 20 de años hasta señores de más de 65. Es super variado y eso es lo que la hace tan especial. Todos compartimos el mismo sentimiento y encontramos en T2 LATAM un lugar para expresarnos, aprender, crecer, relacionarnos, emprender, jugar, ganar y muchas oportunidades más. Así que todos son bienvenidos.

