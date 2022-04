Two Point Campus, el simulador de gestión universitaria, pospuso su lanzamiento

Two Point Campus iba a lanzarse el próximo 17 de mayo, pero finalmente sus creadores decidieron cambiar la fecha y llegará el 9 de agosto . Este juego va a ser un simulador de gestión en el que los jugadores van a tener que crear su propia universidad y guiar la vida de los estudiantes que concurran a ese campus.

En el comunicado que acompañó la novedad explicaron que el cambio de fecha no va a afectar de ninguna manera el planteo del juego y la idea inicial que tuvieron sus creadores -responsables también de Two Point Hospital- sigue siendo la misma.

“Nuestra ambición desde el principio ha sido lanzar Two Point Campus en todas las plataformas de PC y consola simultáneamente con la calidad y el nivel que nuestra comunidad espera de nosotros. Esto significa que necesitaremos un poco más de tiempo con Two Point Campus para asegurarnos de ofrecer el mejor juego posible que pueda disfrutarse por igual en todas las plataformas”, señaló Mark Webley, director de juego de Two Point Studios.

De esta forma, queda claro que la razón principal para el cambio de fecha fue lograr que el juego llegue en perfectas condiciones a todas las plataformas, de forma que todos los jugadores tengan el mismo tipo de experiencia.

En el texto que difundieron también se refirieron a los jugadores que están esperando esta entrega y marcaron que entienden si se sienten decepcionados. Aunque también destacaron que van a usar los tres meses extra de trabajo para optimizar el juego para todas las plataformas.

Two Point Campus se va a lanzar el 9 de agosto y llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC. Además, estará disponible en Xbox Game Pass y PC Game Pass desde el día del lanzamiento.

