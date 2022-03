The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 se pospone y llegará en el 2023

El martes no empezó con una buena noticia para los fanáticos de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. A través de redes sociales y con un video de Eiji Aonuma, el productor de la serie, desde Nintendo confirmaron que la secuela del icónico juego no llegará este año como se había proyectado y su lanzamiento se pospuso al 2023 .

“Traigo novedades sobre sobre la fecha de lanzamiento de la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Previamente anunciamos que saldría a la venta en 2022. Sin embargo, hemos decidido extender un poco la fase de desarrollo y posponer el lanzamiento a la primavera del 2023″, señaló Eiji Aonuma en el mensaje que se difundió.

El productor también pidió disculpas a todos los que esperaban “con ilusión” que la llegada de la nueva entrega se diera en algún momento de este año y es que la secuela se perfilaba para ser uno de los grandes lanzamientos del 2022 y había logrado establecer expectativas muy altas en la comunidad gamer. Muchos, además, daban por descontado que iba a ser el firme candidato a Juego del Año.

“Como ya comentamos, la aventura de la secuela se desarrollará no solo en la tierra, como en al entrega anterior, sino también en el cielo. Sin embargo, el mundo del juego va mucho más allá y contará con muchas más funciones, incluidos nuevos encuentros y nuevas mecánicas de juego ”, desarrolló el productor del juego, dando cuenta de los elementos que llevaron a que requieran más tiempo para llevarlo a su versión final.

Eiji Aonuma también agregó que “para crear una experiencia completamente única”, el equipo a cargo del juego sigue trabajando en su desarrollo, por lo que le piden un poco más de paciencia a su comunidad.

