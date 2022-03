¿Call of Duty para Nintendo Switch? Activision buscaría llegar a una nueva plataforma

La agenda de Activision Blizzard de 2022 está concentrada a consolidar los títulos de Call of Duty, según informó el estudio Treyarch a fines de febrero. Esto reavivó el rumor de las remasterizaciones en consolas como Nintendo Switch, lo cual ha sido reportado por el portal Nintendo Life. Tanto Nintendo Wii como Nintendo Wii U han tenido títulos de Call of Duty, aunque desde el lanzamiento de su última consola durante el 2017 no hubo más noticias de la franquicia de Activision.

Call of Duty Modern Warfare se lanzó en 2009.

El responsable de esta nueva información fue el usuario de twitter Ralphs Valve, una fuente no oficial conocida por especializarse en “filtraciones” de la franquicia. Según sus últimos mensajes en la red social, la supuesta remasterización para Switch sería la del Call of Duty 4: Modern Warfare , el título que fue lanzado en 2007.

“Para aclarar la confusión, el Modern Warfare Remastered será el título que supuestamente será lanzado para Nintendo Switch, y será el primero de la franquicia CoD para la consola”, dijo el usuario de Twitter Ralphs Valve, el leaker especializado. Según el portavoz no oficial, Activision habría declarado que cualquier otro título que no fuese Call of Duty 1 o 2, sería “muy difícil” de portear a la consola de Nintendo.

Call of Duty: Modern Warfare

Esto iría en línea con las declaraciones de Microsoft luego del anuncio del proceso de adquisición multimillonaria de la empresa madre de la franquicia. Poco tiempo después de que se anticipara ese movimiento, el conglomerado de Xbox había declarado que estaría interesado en expandir la saga a consolas portátiles como la de la empresa japonesa .

“Queremos llevar a Call of Duty a los dispositivos de Nintendo. Queremos que otros títulos relacionados con Activision también puedan ser jugados desde allí y asegurarnos que puedan estar disponibles también para PlayStation”, había dicho Brad Smith, presidente de Microsoft.

