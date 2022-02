Fortnite y Uncharted presentaron su colaboración: todo el contenido que llegó al battle royale

Fortnite anunció una colaboración con Uncharted por la llegada de su película a los cines

Como ya es costumbre para Fortnite, el popular battle-royale no perdió la oportunidad de unir fuerzas con la última sensación y presentó su nuevo contenido con personajes de los videojuegos de la franquicia Uncharted. Así como lo hizo en años anteriores con los protagonistas de grandes títulos de PlayStation como Aloy de Horizon Zero Dawn y Kratos de God of War, ahora llegó el turno de Nathan Drake y Chloe Frazer.

La colaboración cuenta con atuendos para sus protagonistas, incluyendo la versión de Tom Holland que se pudo ver en el film de Sony Pictures, ya disponible en cines. También sumó otros objetos basados de ambas plataformas y, desde el 18 de febrero, los jugadores ya pueden comenzar sus propias búsquedas de los tesoros esparcidos en la Isla con los mapas de Drake.

El estilo del aspecto Drake está basado en Uncharted 4: A Thief’s End, la entrega de la franquicia que se lanzó en 2016. En cuanto a Chloe Frazer, cuenta con dos estilos distintos: sin chaqueta -basado en la película- y el estilo predeterminado. Además, los objetos temáticos que se podrán obtener a través de la tienda incluyen un Pico Sable de segunda mano, el Pico Hacha de Parashurama y un Gesto Diario Actualizado tomando notas. El contenido ya se encuentra disponible en todas las plataformas que corren Fortnite.

Créditos: Epic Games

La colaboración llega junto con el estreno de la nueva película basada en los videojuegos de la saga de Naughty Dog y que ya está disponible en varias partes del mundo. De esta forma, Tom Holland vuelve a ser protagonista en el mundo de Fortnite, tras su colaboración por la llegada de Spiderman: Sin regreso a casa.

La franquicia presentó diferentes novedades en el último tiempo, con una gran cantidad de contenido para sus seguidores. En ese sentido, recientemente llegó la versión de nueva generación para PS5 de Uncharted: A Thief’s Legacy Collection.

Para Fortnite este episodio representa una continuidad de sus elementos más representativos. El battle-royale no conoce límites y acerca a la Isla de Fortnite a los personajes más destacados de la cultura pop, los videojuegos, del cine y del entretenimiento en general. Su colaboración más reciente con Silk Sonic, el dúo entre Bruno Mars y Anderson .Paak, es la prueba viviente. Al acercar a dos íconos de la industria de la música, encuentra colaboraciones temáticas de todo tipo, acompañadas de eventos y desafíos para darles vida propia.

Cada vez son más las adaptaciones de videojuegos a otros formatos y el director de Uncharted, Ruben Fleischer, compartió la inspiración que le generan las historias que cuentan los títulos del gaming, sin miedo de llevarlas a la pantalla grande. Al mismo tiempo que se plantea la posibilidad de una secuela del film, Fortnite impulsa esta primera entrega desde su propia plataforma.

