Netflix vuelve a apostar a los videojuegos y está preparando una película de BioShock

Una nueva adaptación llega de la mano de Netflix: la franquicia BioShock será el universo que llegará en forma de película live-action a la plataforma de streaming. “Todos tomamos decisiones, pero al final nuestras decisiones nos hacen a nosotros”, fue la cita elegida para compartir el anuncio junto a una imagen del juego en redes. Desde una de sus cuentas, Netflix reveló que el film será el resultado de una colaboración con las desarrolladoras y distribuidoras 2K Games y Take-Two, responsables de los videojuegos.

Universal intentó llevar la franquicia a la pantalla grande en 2017, pero optó por cancelar el proyecto debido al exigente presupuesto para recrear los distintos escenarios de la ciudad subacuática científica Rapture. El tono que buscaban era uno serio y de terror, enfatizando los elementos más crudos que sus primeros títulos tienen para ofrecer.

El anuncio sugiere que el enfoque de la película también estará situada en la ciudad bajo el océano, pero podría ser solamente una coincidencia en la elección de imagen. En la misma, podemos ver un Big Daddy acompañado por una Little Sister, un dúo aterrador, producto de los trágicos episodios que llevaron a la ciudad progresista oculta bajo el agua, hogar de las mayores mentes del mundo, a la ruina. Aún se desconoce quién será el o la protagonista del nuevo proyecto, pero existen muchos ángulos desde los cuales se puede abarcar. En el primer título, conocemos la ciudad a través de Jack McClendon. En la secuela, a través del sujeto Delta, el primer proyecto de Big Daddy exitoso.

Cada vez son más los casos de videojuegos adaptados que Netflix logra llevar a una nueva pantalla, con una buena recepción del público general y que produce disputas internas en sus fandoms, lo que es un progreso respecto al rechazo unánime que recibieron adaptaciones anteriores. Algunos de los más claros exponentes son las series animadas y live-actions como Castlevania, Dota 2 y The Witcher. El anime occidental del universo de vampiros, por ejemplo, le dio un cierre a su cruda aventura en la cuarta temporada y tuvo el visto bueno del público, que apreció la dirección de la historia que construyeron, los intercambios del guión y la animación repleta de acción, sangre y magia.

Uno de los casos más reciente que llegó a Netflix fue la serie animada Arcane, basada en el universo de League of Legends. La adaptación centrada en las historias entrecruzadas de Vi y Jinx obtuvo halago trás halago y se posicionó como la serie número uno de la plataforma durante un largo período. Es probable que el aclamado éxito de la serie -que contó con el asesoramiento y acompañamiento de Riot Games- haya despertado el interés de la plataforma de streaming de darle vida a otros mundos cautivantes nacidos de grandes títulos. Cabe destacar que la serie del MOBA, contó con un extenso período de desarrollo y se tomó el debido tiempo para lograr una adaptación que esté a la altura de las expectativas de los fans.

En cuanto a películas, existen ejemplos recientes y contradictorios como fueron Mortal Kombat (2021) -que llegó a HBO- y Welcome to Raccoon City, basada en el universo de Resident Evil. Las adaptaciones resultan un arma de doble filo, que incluso en los mejores casos pueden superar a los directores más quisquillosos y fieles. Mientras que Mortal Kombat cumplió con su apartado más importante de acción, falló en el desarrollo narrativo y en el guión. La adaptación de Resident Evil intentó rendirle tributo a los juegos con mayor fidelidad, pero el resultado no fue el mejor posible.

La noticia de la adaptación de BioShock tuvo un impacto positivo en el fandom y los seguidores de la franquicia. Strauss Zelnick, CEO de Take-Two destacó la alianza con la plataforma: “Netflix se encuentra dentro de los mejores y más progresistas narradores de todo el entretenimiento actual. Estamos encantados de que compartan nuestra visión y compromiso con la franquicia BioShock, que es amada por millones de fanáticos en todo el mundo”.

Strauss, además, llevó tranquilidad sobre la dirección del proyecto, como parte de una de las distribuidoras responsables de grandes títulos de la industria de los videojuegos. También explicó que el estudio Cloud Chamber de 2K Games se encuentra desarrollando la próxima entrega de la franquicia y añadió: “Permanecemos altamente confiados de que BioShock continuará cautivando y atraer público como nunca antes”. ¿Podrá Netflix cumplir con la expectativa y llevar la franquicia a nuevos públicos?

