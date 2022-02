Kirby and the Forgotten Land: todo lo que se sabe de la primera entrega 3D de la popular franquicia de Nintendo

La nueva apuesta de Nintendo con uno de sus personajes más icónicos presenta una mecánica innovadora para la franquicia

Cada nuevo año de la Nintendo Switch es un año en el que las ventas de la consola y sus videojuegos superan nuevos récords. Desde 2017, la plataforma híbrida de Nintendo lanzó una gran cantidad de exclusividades de peso y este año no es la excepción. Después de la llegada de Pokemon Legends: Arceus, el estudio se prepara para lanzar otro de sus tanques de 2022: Kirby and the Forgotten Land.

Fecha de lanzamiento

El título a cargo de HAL Laboratory -responsables de la gran mayoría de juegos de Kirby, entre otros- va a desembarcar en Nintendo Switch el próximo 25 de marzo . Su precio será de 60 dólares, como ocurre con la gran mayoría de los videojuegos exclusivos de la consola.

Historia

Nintendo anticipó que toda la acción del juego transcurre en un mundo abandonado por una civilización del pasado

Una vez más, la misión de Kirby será rescatar a las criaturas conocidas en su universo como Waddle Dees. Para ello deberá viajar a la Tierra Olvidada, una locación que guarda varias similitudes con la Tierra como la conocemos y descrita por Nintendo como un lugar con estructuras abandonadas por una civilización del pasado. Se desconoce si el juego contará con explicaciones respecto a estas cuestiones, pero las teorías a un mes del lanzamiento no faltan.

Centro de operaciones

Waddle Town será el centro de operaciones de Kirby y va a estar cargado de mini juegos de diferentes naturalezas (Foto: Nintendo)

Los trailers del título anticipan un Hub donde Kirby va a poder participar en mini juegos y actividades de relajación entre una misión y otra. Rescatar Waddle Dees va a permitir que esta locación se desarrolle y se expanda para contar con más actividades, personajes y tiendas para visitar que van a ser útiles en la aventura. Nintendo anticipó una gran cantidad de contenido para este apartado, lo que sugiere que puede ser hasta un lugar de conectividad entre diferentes usuarios del mundo. Por ahora, se sabe que se podrán ver los puntajes de otros jugadores, pero posiblemente también haya competencia de mini juegos y otras características a disposición.

Exploración

Kirby and the Forgotten Land es la entrada número 17 en la saga de juegos principal y se trata de la primera en implementar una jugabilidad completamente en 3D. Con los trailers revelados desde septiembre del año pasado ya se mostraron numerosos biomas y una jugabilidad que parece similar a la de Super Mario Odyssey, con entornos abiertos y mucha libertad para explorar. Aunque no parece tratarse de un videojuego de mundo abierto, sí se anticipa una experiencia que se separa de la linealidad de entregas anteriores de la franquicia.

Kirby and the Forgotten Land es el primer título de la saga principal que cuenta con jugabilidad completamente 3D (Foto: Nintendo)

Esto seguramente abrirá la puerta a una enorme cantidad de secretos y una jugabilidad renovada que se apoya en las tres dimensiones para presentar una experiencia más compleja. Para saber si es del agrado de los fans o no, habrá que esperar.

Jugabilidad de ayer y hoy

Una de las principales características de Kirby es su posibilidad de absorber enemigos para copiar sus habilidades especiales y es una mecánica que no va a faltar en su nueva aventura. Sin embargo, Kirby and the Forgotten Land va a subir la apuesta complejizando la clásica fórmula y llenándola de nuevas posibilidades. Por un lado, se espera una mayor variedad de enemigos, lo que implica muchas más habilidades que las clásicas alrededor de fuego, hielo y espadas . Los trailers anticipan taladros, armas de estrellas y hasta dragones. Un importante apartado revelado en el último anticipo muestra que Kirby puede mejorar estas habilidades copiadas en distintas tiendas para desbloquear diferentes niveles de poder. Algunas de estas habilidades cuentan con varios niveles, lo que abre todavía más las posibilidades de juego.

Gracias a la renovada variedad de enemigos, Kirby va a contar con muchas habilidades inéditas (Foto: Nintendo)

Lo que va a diferenciar a la nueva entrega de las demás, igualmente, va a ser el flamante Mouthful Mode. En Kirby and the Forgotten Land, el protagonista puede engullir todo tipo de elementos del mundo real, desde autos a máquinas expendedoras de bebidas, pasando también por luces y mucha agua. Cada habilidad especial va a servir tanto para derrotar enemigos como para resolver tipos específicos de puzles, lo que promete una gran variedad de situaciones. Al igual que con la exploración, esta característica también generó comparativas con Super Mario Odyssey.

Aventura cooperativa

Como muchos de los anteriores juegos de Kirby, la nueva entrada en la serie también va a contar con juego cooperativo . Mientras el primer player va a controlar a Kirby, el segundo se pondrá en el papel de un Waddle Dee listo para la acción con una lanza. Se desconoce, por ahora, si este personaje va a contar con habilidades especiales o se tratará de un simple acompañante en la aventura.

Kirby and the Forgotten Land soporta juego cooperativo para hasta dos jugadores (Foto: Nintendo)

Adicionalmente, Nintendo anticipó que va a haber soporte para amiibos, pero se desconoce qué tipo de funciones van a desbloquear. Puede ser desde algo estético a objetos útiles, pasando también por recompensas diarias. Actualmente Kirby cuenta con varias figuras, muchas de las cuales pertenecen a la serie de Super Smash Bros, por lo que se desconoce si se van a lanzar modelos nuevos junto con el título.

Jefes finales

Los responsables del secuestro masivo de Waddle Dees son los nuevos jefes conocidos como The Beast Pack (La Manada de Bestias). Como se vio en los trailers lanzados hasta ahora, se trata de animales gigantescos que van a presentar un gran desafío para Kirby en escenarios cerrados. Por ahora se desconocen las intenciones de estos villanos, pero seguramente su historia esté conectada con la de la Tierra Olvidada y se vayan obteniendo respuestas sobre este particular mundo a medida que se avanza en la aventura.

Los jefes del juego son animales con aspectos caricaturescos y en tamaño gigante, para más desafío (Foto: Nintendo)

Con el lanzamiento del nuevo trailer en la última Nintendo Direct, se espera que haya al menos un anticipo más del juego antes de su llegada al mercado. De todas maneras, la estética 3D, la exploración libre y el Mouthful Mode ya son importantísimas adiciones a la fórmula y las principales mecánicas que los fans tienen ganas de probar el próximo 25 de marzo, cuando Kirby and the Forgotten Land llegue a los tres modelos diferentes de Nintendo Switch.

