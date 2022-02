Shinji Mikami, creador del Resident Evil 4, quiere ver una remake que mejore la historia del juego

Tango Gameworks no es solo el estudio que desarrolla GhostWire: Tokyo, el nuevo título que combina acción y terror en la capital de Japón; es también el lugar creado desde cero por Shinji Mikami, el primer director de Resident Evil. En una entrevista con la revista y portal estadounidense Newsweek, el desarrollador confesó que está esperando el remake del cuarto título de la saga con la idea que se animen a mejorar la historia.

“No es una cuestión que solo pasa por si yo lo quiero ver o no. Solo espero que construyan mejor la narrativa ”, declaró Mikami. A pesar de que el Resident Evil 4 es considerado como uno de los títulos que cimentaron la fama del universo zombie y que se convirtió en uno de los favoritos de los fanáticos de la franquicia, el desarrollador confesó que habían tenido dos semanas y media para terminar una historia de la cual él tenía una diferente perspectiva.

“Simplemente ya no había tiempo para trabajar en ella y las personas que yo quería que se dedicaran a ello se negaron debido a esa restricción”, contó Mikami sobre el proceso de desarrollo de Resident Evil 4 en el 2005.

En el 2002, Mikami había terminado la dirección de Resident Evil Zero y había sido designado como manager general de Capcom Production Studio 4. La recepción de su nuevo título fue decepcionante, algo que puso nerviosos a los accionistas de la empresa y lo obligó a renunciar a su puesto en el estudio. Por suerte, Mikami se quedó lo suficiente para finalizar el Resident Evil 4, un lanzamiento que ganó múltiples premios y su impacto redefinió el imaginario que comenzó en Raccoon City.

Pero luego de ese lanzamiento, se inspiró en el proyecto que había iniciado Kojima (creador del Metal Gear y Death Stranding) al desprenderse de Konami y Mikami se retiró de Capcom con la esperanza de fundar un espacio que lo dejara prosperar con su visión del género de terror.

Las preguntas al fundador de Tango Gameworks se dispararon por las múltiples filtraciones del desarrollo del remake del Resident Evil 4, en especial la que sucedió luego del ataque ransomware que sufrió Capcom a principios del año pasado. La compañía aún no confirmó detalles de esa producción, aunque un famoso leaker de la saga ha afirmado que el producto está en los planes desde el 2018.

Quizá esperanzados por la idea de una reversión de su título favorito, los fans han tomado como una confirmación por parte de la empresa un tuit de su página oficial en la cual escribieron: “4. Itchy. Tasty”, en alusión a una referencia del Resident Evil 1.

Mientras tanto -y aunque no modificó la historia-, dos fans trabajaron durante ocho años en una versión mejorada de Resident Evil 4 Ultimate HD Edition para crear Resident Evil 4 HD Project. Este proyecto se focalizó en potenciar la propuesta visual del título, con un trabajo detallado sobre todas las texturas del juego, los efectos de iluminación y los efectos visuales. “Nuestra intención a lo largo del proyecto fue ser fieles a las imágenes y la mirada artística originales. Aunque no somos perfectos, continuamente volvimos a los contenidos originales para asegurarnos de que no nos desviamos de manera significativa”, explicaron. Todos los que posean el título en PC, pueden acceder en forma gratuita a esta versión.

