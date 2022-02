FIFA 22 decidió eliminar a Mason Greenwood después de las denuncias de violencia de género

Soccer Football - Premier League - Manchester United v Leeds United - Old Trafford, Manchester, Britain - August 14, 2021 Manchester United's Mason Greenwood REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.

En los últimos días tomaron una gran relevancia las denuncias por violencia de género que realizó Harriet Robson contra el futbolista Mason Greenwood, su ex pareja. La contundencia de las acusaciones impactaron en diferentes aspectos y una de las primeras consecuencias fue que FIFA 22 decidió retirar al jugador del título y su carta ya no estará disponible.

La denuncia tomó notoriedad cuando la mujer publicó un video donde se ve que tiene el labio lastimado, además de otras heridas en la cara y el cuello. Después publicó fotos en las que se ven diferentes moretones tanto en sus brazos como en sus piernas. Harriet también expuso un hecho previo, de octubre del 2021, en el que el futbolista la habría obligado a tener relaciones sexuales.

En ese marco, Mason Greenwood vio caer el acuerdo que mantenía con la marca Nike, su nombre fue retirado de la tienda online del Manchester United y algunos de sus compañeros de equipo dejaron de seguirlo en redes sociales. Algo mínimo si se lo compara con la gravedad de las acusaciones que recibió y que deberán seguir su curso legal.

Además, el club en el que juega definió que no participe de entrenamientos y de los partidos mientras el caso avanza y manifestaron que no aprueban la violencia de ningún tipo, aunque no harán más declaraciones ni tomarán más decisiones hasta que se esclarezcan las acusaciones. Ahora Electronic Arts decidió dar una paso firme eliminando la carta del jugador, tanto en el modo carrera como en FUT Champions.

El caso ahora deberá seguir su curso, luego de que el futbolista fuera liberado después de pasar tres días detenido. El resto de la investigación, por ahora, la transitará en libertad. Sin embargo, sí es importante que marcas relevantes y que son una referencia a nivel mundial demuestren en forma clara su acompañamiento con las víctimas y su repudio a cualquier forma de violencia.

