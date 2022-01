Pokemón Legends Arceus: las primeras impresiones disparan las expectativas de los jugadores

Los medios japoneses celebran las primeras impresiones del Pokemon Legends: Arceus, el nuevo juego de The Pokemon Company que promete llevar a los jugadores a los orígenes de toda la saga. En Argentina, el lanzamiento oficial será el viernes 28 de enero y podrá adquirirse en formato digital en la tienda de Nintendo.

El principal rasgo que celebran las publicaciones es la sensación de libertad de moverse por el enorme escenario (a pesar de que no es un mundo abierto) y cumplir un sueño que los fanáticos tenían hace tiempo: encontrarse a los pokemón caminando en su camino en el medio de la naturaleza .

El Pokemón Legends: Arceus prescindiría de la dinámica del resto de sus ediciones y se desharía del aparataje que caracterizó a los títulos de Game Freak. La promesa latente del nuevo título es la posibilidad de acercarse a las criaturas en un tenor de safari e interactuar con ellas como si se tratara de cualquier tipo de NPC . Esta es una de las características que más celebró Famitsu, la legendaria publicación que comenzó en 1986 y que cumple 36 años.

“Lo primero que me impresionó cuando comencé a jugar fue la emoción de poder moverme libremente por el vasto campo. En este trabajo correrás por el escenario, lanzarás Pokebolas directamente a los Pokemón que viven en la naturaleza y tendrás que evitar las habilidades que salen directamente de ellos”, dijo Hakushu Takeuchi, redactor de Famitsu.

Esta nueva historia llevará a los jugadores a la región Hisui, la versión feudal de la región Sinnoh. Allí el protagonista, parte del Equipo Galaxia, se compromete con el Profesor Lavender a investigar sobre las extrañas criaturas que rondan por todos los rincones de la tierra y a clasificarlos en una rústica versión del Pokedex. Los periodistas de 4Gamer, publicación que cumple 22 años en el mercado, e stán obsesionados con la integración y dinámica del escenario dependiendo el momento del día. Según la hora, los Pokemón tendrán diferente humor, se habilitarán actitudes dependiendo si son criaturas diurnas o nocturnas y cambiarán el tipo de enfrentamiento lo cual mantiene la jugabilidad fresca durante toda la partida.

“Incluso si no estás en una batalla Pokemón, te sumergirás inevitablemente en el personaje principal. Pude sentir realmente cómo si viviera en los tiempos en que los Pokemón y los humanos vivían en armonía unos con otros”, escribió Tsuki-hi de 4Gamer.

Desde la publicación Game Watch están altamente impresionados con la renovación de los mecanismos entre la exploración del escenario y la integración de combates, más similares a los JRPG. Los especialistas de GW aseguran que no se parece a ningún otro título Pokemón y expresaron que los juegos del futuro definitivamente debería adoptar esta modalidad para permanecer pertinentes con las nuevas generaciones de jugadores.

“Fue muy inesperado que una experiencia del pasado se fusione tan bien con una nueva mecánica. Lo que fue particularmente maravilloso fue la construcción de la visión del mundo. Quedé muy impresionado por el hecho que los mismos tipos de batalla Pokemón pudieron mezclarse con acción novedosa. Como experiencia de juego, este tipo de trabajo no se puede vivir en ningun otro título del mundo Pokemón”, reseñaron desde GameWatch.

¿Qué más sabemos del Pokemón Legends: Arceus?

Uno de los últimos adelantos de The Pokemón Company fue un video interactivo en 360º que permitía a los espectadores espiar un recorrido fijo que el protagonista realizaba arriba de distintos Pokemón. Mientras que se remarcó que no será un mundo abierto, los jugadores partirán de una base en particular para completar distintos objetivos que los llevarán de la mano para recorrer amplios escenarios donde ven cientos de especies conviviendo en la naturaleza.

El video interactivo te permite recorrer la nueva región de la saga de The Pokemon Company

Los portales japoneses quedaron impresionados con la aparición de Kleavor (la evolución del pokemón Scyther en la nueva región Hisui), ya que la interacción con este personaje se presentó como una batalla de jefe. El objetivo del episodio fue demostrar las distintas maneras de calmar y capturar un Pokemón: al Kleavor hay que acercársele con un tipo especial de herramienta que calma a las criaturas mientras se esquiva sus ataques y se llama a las criaturas atrapadas para ayudar en el combate. A diferencia del resto de los lanzamientos, en el Pokemón Legends: Arceus el protagonista también puede ser golpeado y derribado, por lo cual agrega un nuevo tipo de sistema el cual hace más complejo el sistema de captura.

Otro de los destacados fue la aparición de escenarios conocidos en la versión Sinnoh y cómo el nuevo lanzamiento los recrea para crear una mitología detrás de los lugares más innocuos de la saga Pokemón: Diamante y Pokemón: Perla. Los protagonistas tendrán la posibilidad de vivir en la naturaleza y deberán aprender a fabricar los elementos necesarios para batallar, calmar, atraer y capturar según lo que requiera cada misión.

