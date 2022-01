Todas las franquicias que se sumarán a Xbox: ¿pasarán a ser exclusivas?

Call of Duty®: Vanguard_20211110020350

Ayer llegó una noticia que sacudió a toda la industria de los videojuegos y del entretenimiento en general. Microsoft anunció que en pocos meses empezará el proceso de adquisición de Activision Blizzard que se extenderá durante un año y que culminará con toda la estructura de la compañía reportando ante Phil Spencer, la mayor figura de Xbox. Una vez pasado el impacto inicial, hubo una pregunta que se repitió una y otra vez: ¿qué pasará con las franquicias que pasarán a estar bajo el paraguas de Microsoft? ¿Pasarán a ser exclusivas?

Aunque en el comunicado que se difundió apenas se conoció la noticia aclararon que apuntarán a que los usuarios puedan “jugar los títulos de Activision Blizzard en una variedad de plataformas” para acompañar el plan de seguir “apoyando a esas comunidades en el futuro”, también es cierto que remarcaron su intención de ofrecer la mayor cantidad de juegos posibles de Activision Blizzard dentro de Xbox Game Pass y PC Game Pass.

Sin embargo, esa intención no contradice la posibilidad de que los jugadores de otras plataformas puedan seguir accediendo a los títulos. Aunque también es probable que Xbox se reserve algunas exclusividades o que aproveche a reforzar los beneficios de su sistema de suscripción al incluir los juegos que el resto de deberán pagar en forma completa. Todavía queda un largo camino para que la transacción se complete, pero la situación ya marca una gran cantidad de interrogantes sobre el futuro de la industria y cuál será el nuevo escenario en el que las membresías pueden adoptar una importancia cada vez mayor.

¿Pero cuáles son las IPs que luego de que se concrete la compra pasarían a estar bajo el ala de Xbox? La lista reúne algunos de los nombres más importantes de la industria: Blur, Caesar, Call of Duty, Candy Crush, Crash Bandicoot, Diablo, DJ Hero, Empire Earth, Gabriel Knight, Geometry Wars, Guitar Hero, Gun, Hearthstone, Heroes of the Storm, Hexen, Interstate ‘76, King’s Quest, Laura Bow Mysteries, The Lost Vikings, Overwatch, Phantasmagoria, Pitfall, Police Quest, Prototype, Quest for Glory, Singularity, Skylanders, Solider of Fortune, Space Quest, Spyro the Dragon, StarCraft, Tenchu (legacy games), TimeShift, Tony Hawk’s Pro Skater, True Crime, World of Warcraft, Zork .

Para entender la dimensión de la transacción hay que tener presente también el universo completo de estudios que Microsoft fue adquiriendo, por lo que las oportunidades para los usuarios de sus servicios de suscripción parecen cada vez más amplias. Cuando todo el proceso de compra finalice (en caso de que se concrete de la forma que se proyecta), Xbox contará con más de 30 estudios que ya reúne a exponentes como 343 Industries, Playground Studios, Bethesda Game Studios o Arkane Studios.

Imagen: @klobrille

Phil Spencer, en conversación con Bloomberg, trató de llevar tranquilidad a los jugadores de otras consolas: “Solo les diré a los jugadores que juegan juegos de Activision Blizzard en la plataforma de Sony: no es nuestra intención alejar a las comunidades de esa plataforma y seguimos comprometidos con eso ”, destacó. Desde Eurogamer pusieron el foco en el tiempo presente de la frase, por lo que esa intención podría no alcanzar a los futuros lanzamientos. Esto ya se puede ver en el caso de Bethesda que presentará nuevos juegos que llegarán en forma exclusiva a Xbox y PC. No hay nada determinado por ahora, pero se puede esperar un año cargado de novedades fundamentales para la industria.

