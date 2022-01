Xbox Game Pass celebra sus 25 millones de usuarios y suma nueve videojuegos a su catálogo

Hoy fue un día de buenas noticias para Xbox. La novedad más destacada fue, sin dudas, el anuncio de la futura adquisición de Activision Blizzard, lo que implicará que todas sus franquicias pasen a estar debajo de Microsoft. Pero no fue todo lo que tenían reservado para hoy: se confirmó que el servicio de suscripción alcanzó una nueva marca de usuarios y presentaron los juegos que se sumarán durante el resto del mes para ampliar el catálogo.

Según los últimos datos revelados, Xbox Game Pass superó los 25 millones de suscriptores . El último reporte -que se había divulgado a principio del 2021- hablaba de 18 millones de usuarios, por lo que el salto es más que importante. Esta tendencia puede acentuarse todavía más con el anuncio de hoy, ya que desde el inicio expresaron su interés en incorporar títulos de la empresa que comprarán.

“ Ofreceremos tantos juegos de Activision Blizzard como podamos dentro de Xbox Game Pass y PC Game Pass , así como títulos nuevos del increíble catálogo de Activision Blizzard. Asimismo, hoy anunciamos que Game Pass ahora cuenta con más de 25 millones de suscriptores. Como siempre, esperamos continuar agregando más valor y más juegos geniales a Game Pass”, expresó Phil Spencer en el comunicado que se difundió.

Eso no fue todo, ya que también se revelaron los videojuegos que se incorporarán al catálogo durante el resto del mes, que se sumarán a los que ya se llegaron en la primera mitad de enero: Gorogoa (consola y PC), Olija (consola y PC), The Pedestrian (consola y PC), Embr (consola y PC), Mass Effect Legendary Edition (consola y PC), Outer Wilds (consola y PC), Spelunky 2 (consola y PC) y The Anacrusis (consola y PC).

Estos son los títulos que empezarán a llegar a partir de hoy y así los presentaron desde Xbox:

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition (consola y PC)- Disponible desde hoy

Investiga asesinatos, busca pistas y habla con tus compañeros de clase para prepararte para el juicio. Vas a participar en juegos de palabras mortales, yendo y viniendo con los sospechosos. Disecciona sus declaraciones y disparales sus palabras de vuelta para exponer sus mentiras.

Nobody Saves the World (consola y PC) - Disponible desde hoy

Disponible desde el día uno con Game Pass. Cuando Calamity vuelva a despertar, ¿quién puede salvar el mundo? ¡Nadie! (Ese sos vos, vos sos Nadie). Domina el arte de la transformación para convertirte en una babosa, un fantasma, un dragón y más. Combina tus formas para crear poderosos híbridos y derrotar a las fuerzas del mal. Unite a un amigo para jugar en línea y salvar el mundo juntos.

Death’s Door (consola y PC) - Disponible desde el 20 de enero

Cosechar las almas de los muertos y marcar un reloj puede volverse monótono, pero es un trabajo honesto para un cuervo. El trabajo se vuelve emocionante cuando te roban el alma que te asignaron y tenes que rastrear a un ladrón desesperado hasta un reino que no ha sido tocado por la muerte, donde las criaturas crecen mucho más allá de su vencimiento y se desbordan con codicia y poder.

Hitman Trilogy (consola y PC) - 20 de enero

Experimenta la trilogía World of Assassination y conviértete en el Agente 47, un asesino legendario. Embarcate en una aventura internacional, donde las misiones hiperdetalladas están llenas de oportunidades creativas para acabar con tus objetivos. Realiza una gran cantidad de disparos, roba un disfraz o juega como un asesino silencioso.

Pupperazzi (consola y PC) - 20 de enero

Disponible desde el día uno con Game Pass. Este juego de fotografía de perros pone a prueba tu amor por los cachorros. A medida que tomes mejores fotos, vas a desbloquear nuevas razas, lentes de cámara, juguetes y accesorios para vestir a los perros. No te limites a acariciarlos y jugar: guarda tus recuerdos en fotos.

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (consola y PC) - 20 de enero

Disponible desde el día uno con Game Pass. Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction es un FPS cooperativo y táctico de 1 a 3 jugadores, con los queridos operadores del universo Rainbow Six. Con una profunda progresión de equipo y habilidades, más de 90 armas, 12 mapas en constante evolución, mutaciones impredecibles de los enemigos y 13 tipos de misiones dinámicas, ninguna experiencia es igual a otra.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Deluxe Edition (PC) - 20 de enero

Disponible ahora en consolas y próximamente en PC Game Pass. Experimenta una jugabilidad explosiva de 5 contra 5, competencias de alto riesgo y emocionantes batallas en equipo PVP con más de 70 millones de jugadores en todo el mundo. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege presenta un equipo de operadores en constante expansión con habilidades únicas, destrucción del entorno como una herramienta táctica y oportunidades ilimitadas para perfeccionar tu estrategia.

Windjammers 2 (consola y PC) - 20 de enero

Disponible desde el día uno en Game Pass. Vuelve el mejor juego de frisbees de todos los tiempos. Con gráficos increíbles dibujados a mano, nuevos movimientos, mecánicas de juego y nuevos personajes y escenarios, Windjammers 2 es la secuela con la que estaban soñando.

Taiko no Tatsujin: The Drum Master (consola y PC) - 27 de enero

También disponible desde el día uno con Game Pass. Alcanza puntajes altos jugando junto con Don y Ka en Taiko no Tatsujin: The Drum Master. Elegí entre más de 70 canciones y juga con amigos en el modo multijugador y en partidas clasificatorias en línea.

Como siempre, no todo son buenas noticias, ya que también anunciaron cuáles serán los juegos que dejarán el servicio de suscripción el 31 de enero: Cyber Shadow (consola y PC), Nowhere Prophet (consola y PC), Prison Architect (PC) y Xeno Crisis (consola y PC).

SEGUIR LEYENDO: