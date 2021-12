Spider-Man: No Way Home también llegará a PUBG Mobile en su próxima versión

El estreno de Spider-Man: No Way Home fue enorme y no solo está rompiendo records de taquilla a nivel internacional, sino que su impacto también esta llegando al mundo de los videojuegos con diferentes colaboraciones para celebrar el lanzamiento de la última entrega del Marvel Cinematic Universe. Ahora PUBG Mobile se va a unir a Sony Pictures, en la que será su primera colaboración, para que el superhéroe llegue a Erangel.

De esta forma, Spider-Man va a desembarcar en uno de los juegos mobile más populares y los jugadores tendrán la oportunidad de conseguir objetos exclusivos, como grafitis de edición limitada, a través de las misiones del juego. Por ahora no se conocen más detalles sobre el gameplay y los objetos que van a formar parte de la colaboración, pero se va a saber más a medida que se acerque el lanzamiento de la versión 1.8, que está programado para mediados de enero.

“Spider-Man es uno de los personajes más amados tanto en el mundo de los superhéroes, como en la cultura popular. La oportunidad de trabajar con Spider-Man: No Way Home significa que podemos trasladar la emoción y anticipación de la película y el personaje a PUBG Mobile, algo que estamos seguros que nuestros jugadores, y los fans de Spider-Man, disfrutarán”, resaltó Vincent Wang, Jefe de Publishing de PUBG MOBILE, Tencent Games.

Por su parte, Jeffrey Godsick, Vicepresidente Ejecutivo de Asociaciones Globales y Gestión de Marcas y Director de Entretenimiento Basado en la Localización de Sony Pictures Entertainment destacó: “Esta emocionante colaboración permitirá a los fans de todo el mundo expandir su interacción con su amigable vecino Spider-Man a través de la experiencia de juego de PUBG Mobile todo en modo portátil con sus dispositivos móviles”.

Esta colaboración se suma a la que el arácnido hizo con Fortnite, donde en el marco del Festival de Invierno se añadieron skins de la versión de Tom Holland del superhéroe y la Mary Jane de Zendaya. Además, con el inicio de su Capítulo 3, el battle royale también incorporó los lanzarredes de Spider-Man, a los que pueden acceder todos los usuarios, sin importar qué skin estén usando.

