My Little Universe Recolección: supervivencia y exploración en una experiencia casual para móviles

El pequeño gran universo que presenta SayGames Ltd ofrece una experiencia de progresión con mecánicas intuitivas de recolección y un combate lo más simplificado posible. My Little Universe es una entrada reciente al mercado mobile que tuvo mediano éxito debido a su fórmula que mezcla exploración, supervivencia y la interminable expansión del y de los mundos repletos de nuevos materiales y mecánicas que enriquecen la aventura. El protagonista resulta casi anónimo, sin rasgos característicos. El enfoque está puesto en todo lo que lo rodea. Recolectar pilas y pilas de madera y piedra nunca fue tan llevadero.

Bajo la premisa de “tenés el mundo entero en tus manos”, el jugador comienza su aventura desde un pequeño islote con herramientas básicas e irá desbloqueando nuevos caminos, un bloque a la vez, por el módico precio de recursos que lo rodean, desde madera y piedra, hasta unas extrañas gemas que aún no se pueden minar hasta mejorar el pico al siguiente nivel.

Los nuevos materiales funcionan como el límite impuesto para la expansión de geográfica, porque son necesarios para mejorar las herramientas y desbloquear nuevas zonas. El ritmo de progresión consigue encontrar el punto de balance ideal: no se vuelve demasiado tedioso y tampoco es demasiado sencillo, de forma que el tiempo invertido por el jugador genera una auténtica sensación de recompensa al conseguir un nuevo avance.

Aunque para algunos puede resultar tedioso y repetitivo muy rápido, para aquellos que buscan distraerse y tienen una afición por el grind, van a encontrar una entrada disfrutable de lo más casual. Su mayor debilidad es la cantidad de anuncios que entorpecen la experiencia de su versión gratuita con una clara intención de motivar a sus usuarios a adquirir la versión paga para librarse de las excesivas interrupciones. Desbloquear una nueva plataforma, anuncio; crear una nueva herramienta, anuncio; ingresar a una nueva área, anuncio.

Una vez que se supera esta barrera, ya sea con la versión premium o desarrollando una tolerancia y paciencia excepcional, My Little Universe destaca por ofrecer exactamente lo que presenta: una aventura creando un mundo a través de minería, tala, forjar, construir y hasta jardinería para mejorar el equipamiento, preparar armamento y armadura, y enfrentar monstruos que bloquean el camino a nuevas tierras. Aunque también ofrecen cantidades instantáneas de distintos materiales a cambio de la única exigencia de esperar a que termine un anuncio, pero es solo una alternativa. Los jugadores podrán conseguir todo lo que requieren sin necesidad de tolerar estos videos extra.

Aunque comienza simple en una pradera, a medida que se descubren nuevas áreas el juego deja ver sus variados biomas: cuevas abandonadas repletas de piedras brillantes, zonas nevadas repletas de yetis y caminos estrechos, un lago de lava rodeado de vegetación muerta, un pequeño desierto rodeado de cactus y esqueletos y muchos más aún por explorar. El título mobile propone una aventura que dura horas y horas a pesar de sus dimensiones.

Además, la jugabilidad es fluida. Acercarse a una fuente de materiales lleva al personaje a intentar extraer sus recursos con la herramienta necesaria. Acercarse a un enemigo implica empezar a blandir la espada en su dirección. El manejo es comprensible y no propone mecánicas complejas o difíciles de entender. La interacción con todo lo que lo rodea es así de sencilla. Se puede acceder al inventario para revisar los materiales disponibles y al obtener o necesitar una determinada cantidad, aparecerá en la parte superior ofreciendo siempre la información necesaria para seguir progresando.

Según sus desarrolladores, poner este universo de pie llevará “mucho más que solo siete días”, con la premisa de convertirse en un dios capaz de transformar los pequeños y reducidos espacios iniciales carentes de vida en extensos recorridos repletos de vida alrededor del globo. Pero, no todo es perfecto: el juego cuenta con casos en los que los enemigos no generan daño debido a que sus animaciones de ataque atraviesan el modelo del jugador o el personaje puede trabarse. Para esto último existe la opción de reiniciar para comenzar de un punto de partida y el progreso no se pierde, lo que sugiere que los desarrolladores son conscientes de que estos problemas pueden surgir. Aún así, son solo pequeños inconvenientes y la experiencia es mayoritariamente disfrutable.

A todo aquel que le interese explorar, construir, recolectar y que esté dispuesto a poner horas y horas en un juego casual, encontrarán una experiencia entretenida en My Little Universe, siempre y cuando puedan soportar los anuncios invasivos y repetitivos, que vuelven un juego bien logrado en una experiencia menos placentera.

