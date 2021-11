La nueva era del juego que lo cambió todo: hoy en Netflix se estrena Arcane, la serie inspirada en el League of Legends

Arcane, la adaptación basada en el League of Legends

El lanzamiento de League of Legends fue sin dudas un punto de inflexión en la historia de los videojuegos. Ese impacto se extendió, después, a los esports, donde se convirtió en un pilar fundamental para la escena mundial. El alcance llegó hasta el corazón de la cultura pop de una generación entera, que encontró en los títulos algo más que un juego, para sumarse a una forma de entretenimiento que se expandió a nuevos ámbitos.

A lo largo de más de una década, Riot Games amplió el alcance de League of Legends y juntos dejaron su marca en diferentes escenarios. El universo que presentaron a través del juego asumió nuevos lenguajes y formas de llegar a la audiencia, que se encontró con una historia que podía asumir diferentes formas.

Riot demostró que podía ser líder en entretenimiento en muchos aspectos, y había un anuncio que se había hecho esperar, pero que todos anhelaban: una serie del League of Legends. Fue anunciada con el nombre de Arcane a finales del 2019, y dos años después finalmente llegará a la pantalla chica. Es probablemente el contenido más esperado relacionado al mundo del LoL, y Riot prepara un lanzamiento a lo grande, ya que se estrenará hoy 6 de noviembre, en simultáneo en Tencent Video en China y en Netflix en occidente, apenas finalice Worlds 2021, que se está llevando a cabo en Islandia. Además el primer episodio se emitirá de manera gratuita en Twitch, y cualquier creador de contenido podrá realizar co-streaming y compartir en tiempo real su propia experiencia.

Con este nuevo proyecto Riot cumple un desafío doble: demostrar el potencial enorme que tiene la narrativa que crearon a través del League of Legends y reafirmar que las adaptaciones basadas en videojuegos no solo tienen que basarse en guiños dirigidos a los fans para llegar al corazón del público. Arcane llega para expandirse a nuevas audiencias, que van a encontrarse con una historia pensada para los seguidores fieles, pero también para los que quieran entrar por primera vez a este mundo.

Detrás del League of Legends se esconden millones de historias y anécdotas, y logra despertar emociones y pasiones comparables con cualquier deporte o hobbie. El punto es que ya no es solo un videojuego. Alrededor de lo que simplemente era la Grieta del Invocador se creó un metaverso inmenso, que excede por mucho al mundo gamer y que abarca otras ramas del entretenimiento. Riot siempre apostó por impactar desde otros ámbitos, y lo hizo desde el comienzo, con cinemáticas a pura acción que presentaban algunos personajes y mostraban detalles sobre sus historias, sus ambiciones y sus habilidades. Temporada tras temporada lanzaron nuevos cortometrajes con diferentes estilos de animación, que iban desde el CGI más tradicional, al animé o formatos más similares a un cómic, con distintas paletas de colores. Los campeones ya no solo existían dentro del juego, sino también afuera.

Y por supuesto, fiel a su estilo, no solo hicieron foco en los personajes, sino también en los propios jugadores: amateurs y profesionales, que al fin y al cabo son los Invocadores y quienes les dan vida a los campeones y al propio título de Riot Games. Así lograron crear narrativas y un sentimiento de pasión en los espectadores. El primer gran video que tuvo este foco fue el de Worlds 2013, que se centraba en un grupo de pro players entrenando en una arena, cada uno con habilidades del juego. Sin embargo el boom lo consiguieron un año después, en la previa del Mundial de 2014 con un videoclip que sería el primero de muchos y que marcaría un antes y un después en los eventos de Riot. Además de que hubo un notorio upgrade en la animación, contó con la participación de Imagine Dragons en la banda sonora con la canción Warriors, que se convirtió en una suerte de himno para el LoL, y que muchos fans consideran como la mejor canción hasta la fecha. Por si fuera poco, la banda liderada por Dan Reynolds tocó en el show previo a la gran final.

Desde ahí Riot fue por el mismo camino para los años siguientes, y apostó por producciones audiovisuales de alto nivel y la presencia de artistas reconocidos de diferentes partes del globo, más la participación de su propio estudio musical. Temporada tras temporada los fans aguardaban el Mundial por lo que podían ver en la Grieta y también porque una nueva canción se acercaba. Siempre de diferentes géneros, porque fueron variando a lo largo de los años para siempre sorprender a la audiencia. Así pasaron Nicky Taylor, Zedd, Against the Current, Chrissy Constanza, Cailin Russo y varios más.

Pero las colaboraciones no alcanzaban para llenar el ideal de la compañía, que buscaba combinar el mundo real con el virtual en uno solo, y su primer gran paso fue Pentakill, una banda de heavy metal ficticia con campeones del juego como integrantes. La misma está compuesta por Karthus y Kayle como vocalistas, Mordekaiser como guitarrista, Yorick en el bajo, Sona en el teclado y Olaf en la batería. Hasta el momento lanzaron tres álbumes con un total de 29 canciones, algunas de las cuales tienen videoclips, y junto al último álbum, que llegó en septiembre de 2021, presentaron una experiencia virtual completa, que incluyó un concierto de 45 minutos de duración.

Actualmente el League of Legends tiene tres bandas oficiales: Pentakill, K/DA y True Damage. La segunda es la que más impacto tuvo, y logró consagrarse a nivel mundial, no solo por los seguidores del LoL, sino también por los amantes del k-pop en general. Conformada por Ahri, Akali, Evelynn y Kai’Sa -y Seraphine un poco después- llegaron a todas partes del mundo en 2018 con el lanzamiento de su single POP/STARS, que cantaron en la ceremonia de la final de Worlds 2018, en un show que reunió a las cantantes de carne y hueso que les dan las voces, y a sus contrapartes virtuales gracias a la tecnología de realidad aumentada. El grupo está integrado por cantantes surcoreanas y estadounidenses, y sus temas mezclan ambos idiomas en melodías pegadizas y coreografías de primer nivel.

K / DA

Con el sencillo K/DA consiguió este año el Disco de Oro, por haber alcanzado las 500.000 ventas digitales en los Estados Unidos, y a la semana de su lanzamiento ya sumaba 50 millones de reproducciones en YouTube. Fue muy bien recibido por los oyentes, y llegó en el momento exacto en el que el k-Pop se expandía en forma exponencial y juntaba todavía más adeptos en todas partes del planeta. A raíz de su éxito Riot decidió abrir formalmente su división Riot Games Music, que funciona hasta la actualidad.

El 2019 fue un punto de inflexión en el League of Legends por varios motivos. Arrancó prometedor con el lanzamiento del single Awaken, de la mano de la artista Valerie Broussard, y explotó en octubre con el cumpleaños N°10 del juego, que fue celebrado a lo grande mientras se disputaba Worlds en Europa. Riot tiró la casa por la ventana, y en múltiples eventos en diferentes países realizó una serie de anuncios que dejaron perplejos a los seguidores. En pocos minutos avisaron que estaban trabajando en tres nuevos videojuegos relacionados al universo de Runaterra, y que ampliarían aún más lo que conocíamos acerca del LoL. Actualmente hay tres títulos relacionados a este mundo: Teamfight Tactics, Legends of Runaterra y Wild Rift -el LoL para celulares-. Además hay dos más en camino: Ruined King, un RPG por turnos, y Conv/rgence, un juego de plataforma que tendrá a Ekko como protagonista.

Por si fuera poco existen dos juegos de mesa. Mech vs. Minions fue lanzado en 2017 y es un juego cooperativo de guerra inspirado en el lore del LoL, mientras que Tellstone tiene como objetivo engañar al rival para poder ganar. Lo llamativo es que es un juego popular dentro del universo de Runaterra, y que suelen jugar los campeones del League of Legends. Riot está siempre al pie del cañón y entiende cómo fusionar el mundo real con el virtual.

Ahora llego el momento del estreno de Arcane. Todo parece indicar que Riot se robará los flashes de espectadores y medios de todo el planeta ya que no solo se definirá al mejor equipo de la temporada en el evento de esports más esperado, sino que también llegará la serie que todos los fans aguardan. La misma sumergirá a los viewers en las ciudades ficticias Piltover y Zaun, dos urbes hermanas, conectadas por la cercanía y separadas por las diferentes oportunidades que tienen sus habitantes. Mientras que la primera es un paraíso mercantilista próspero y progresista, habitado por clases sociales altas y algunos de los más brillantes científicos, la segunda es su contraparte subterránea y más oscura. Allí se construyeron los cimientos de la primera civilización, pero actualmente es habitada por maleantes y consumidores del mercado negro, que encuentran en dicha sociedad menos trabas que en la superficie.

Riot fue levantando el hype progresivamente, con la publicación de diferentes avances a lo largo de los últimos meses, que dejan entrever por dónde irá la narrativa de la serie. Se centrará en la campeona Vi, que comienza a formar su carrera como protectora para mantener la paz, y en Jinx, con quienes siempre se mostraron como enemigas, pero que acarrean un triste pasado que se irá desarrollando con el pasar de los capítulos. Ambas se criaron juntas desde niñas y se consideran hermanas, pero ya de adultas sus caminos se vuelven a encontrar, con diferentes propósitos.

Arcane traerá a la mesa varios campeones icónicos del juego, y dará a conocer su pasado, para poder entender sus aspiraciones en el presente. Los que hasta la fecha fueron anunciados son Caitlyn, como una joven piltilla antes de convertirse en sheriff -que será la fiel compañera de Vi en la aventura-, Jayce y Viktor, como prometedores inventores y compañeros antes de volverse rivales, y el profesor Heimerdinger, brillante yordle de Piltover. Además, se espera la aparición de nuevos personajes que serán importantes en la narrativa de la serie, como el científico Silco, que tomaría el rol de uno de los protagonistas, creando una toxina que corrompe a las personas y las convierte en monstruos, y Mel, una de las personas más adineradas y con mayor poder en Piltover.

La relación entre las ciudades que abarcarán esta historia está a punto de estallar, cuando la creación de la tecnología Hextech permita que cualquiera pueda controlar la energía mágica, y será el desencadenante de múltiples sucesos. La serie promete abordar una historia sobre amistad, familia, venganza, lucha de clases y la búsqueda del poder, a lo largo de nueve capítulos que se estrenarán en bloques de a tres, y que en Latinoamérica estarán disponibles en Netflix. Los primeros tres capítulos se estrenarán de forma simultánea el 6 de noviembre a las 23:00 de Argentina, mientras que el segundo bloque se hará público una semana después, el sábado 13, y el final, con el desenlace de la serie, el 20 del mismo mes.

Fiel al estilo de Riot, Arcane cuenta con su propia banda sonora, y la canción principal está a cargo de Imagine Dragons y el rapero J.I.D. Se llama ENEMY, e incluso cuenta con un videoclip que mezcla escenas de la serie con imágenes animadas de los intérpretes, mientras muestra como una inocente y joven Jinx crece consumida por las desgracias hasta caer en la locura.

Con la serie como disparador recientemente Riot Games Music publicó Sessions Vi, un álbum estilo lo-fi con 37 canciones sin copyright inspiradas en quien será la principal protagonista de la serie. La compañía trabajó con más de 20 artistas, para retratar el día de la campeona, desde la mañana hasta el anochecer. Un punto importante a tener en cuenta es que todos los temas son libres de copyright, para que cualquier streamer, youtuber o creador de contenido en general pueda utilizarlos para sus videos y sus directos como música de fondo. De esta manera refuerzan el compromiso con quienes acercan el mundo del LoL a su público y audiencia, y avisaron que lanzarán más proyectos como este en un futuro.

Con el estreno de Arcane, la primera serie animada basada en el universo de League of Legends, Riot Games dará el gran salto al mundo cinematográfico, y podrá profundizar en la historia de varios de los personajes más icónicos del videojuego. La compañía siempre apostó por el desarrollo de todos sus campeones, y por darles una esencia más allá de ciertas habilidades. Todos cuentan con una biografía que puede leerse dentro de la web del LoL, pertenecen a una nación o pueblo, tienen amigos y enemigos y sus propias ambiciones. Ninguno de los casi 200 campeones elegibles es un cascarón vacío, y eso es uno de los puntos por los cuales el juego y los jugadores están tan conectados. Todo forma parte del mismo mundo, y ese mundo llegará a todos este 6 de noviembre, cuando se publiquen los primeros tres episodios.

Cientos de millones de jugadores y seguidores del Lol podrán conocer más acerca de campeones emblemáticos, y sumergirse de lleno en Zaun y Piltover, dos ciudades tan cercanas y tan distantes al mismo tiempo, cuna de varios personajes y de decenas de historias. Será la oportunidad ideal para vivir desde cerca el universo de Runaterra y cómo influye en quienes residen allí. ¿Pero Arcane es solo para jugadores? La respuesta final se revelará al terminar la serie, pero lo cierto es que irá más allá del juego 5 vs. 5 que tan popular se volvió. No será necesario conocer las habilidades ni el funcionamiento del MOBA para poder verla, y eso abre una ventana enorme para millones de personas que nunca jugaron o que conocen poco acerca del título de Riot Games.

Claro está que los jugadores de LoL, Teamfigh Tactics, Legends of Runaterra y Wild Rift, o quienes conozcan acerca del lore del League of Legends tendrán más herramientas para entender a fondo cada escena o referencia de la serie, pero no serán los únicos que podrán disfrutar de la trama que prepara Arcane, ya que está pensada para que propios y extraños la disfruten. La historia promete ser enriquecedora y tener su propio valor, más allá del contexto en el que se desarrolla, y funcionará como un gran canal para traccionar un nuevo público al videojuego, al entender más el universo en el que ocurren los hechos.

Riot planea llegar masivamente a un nuevo segmento, y es por eso que además de canalizar sus publicidades en sus propios juegos, amplió el abanico y se extendió incluso a otros títulos de otras compañías. Los últimos días estuvieron plagados de información, sorpresas, rumores y los sorpresivos crossovers confirmados entre Arcane y, por ejemplo, PUBG Mobile, que a partir del 16 de noviembre contará con la presencia de Jinx, Vi, Caitlyn y Jayce, en un evento que llevará a los jugadores a tomar una decisión: ¿Son Team Piltover o Team Zaun? Este será un hecho histórico para la compañía ya que será la primera vez que personajes de League of Legends hagan su aparición en otros videojuegos.

PUBG Arcane (Foto: Riot Games)

Lo mismo sucede con Fortnite, donde Jinx ya cuenta con su propia skin. Es una real bomba que puede impactar fuerte en el mundo del gaming, ya que hablamos de los dos máximos exponentes de los últimos años, que marcaron un precedente como videojuegos online, tanto de manera recreativa como competitiva.

Arcane está en todos lados y no solo de manera virtual, sino que también buscan llegarle a quienes no juegan. Metrópolis del mundo fueron adornadas para la ocasión, y Nueva York en Estados Unidos y Shenzhen en China, entre otras, amanecieron con gigantescas publicidades de la serie. Pero la frutilla del postre ocurrió en Dubai, porque el Burj Khalifa -el edificio más alto del planeta- se convirtió en una pantalla gigante para mostrar avances de la serie ante los ojos atónitos de cientos de personas alrededor. La campaña de promoción es realmente importante y Riot no quiere que nadie se quede fuera de la fiesta.

Según informó Riot Games en sus redes sociales la cantidad de jugadores mensuales de juegos vinculados a League of Legends ascendió a 180 millones el último mes de octubre, y a lo largo de los diez años desde su lanzamiento ya suma más de 800 millones de usuarios que en algún momento se sentaron a jugarlo. Es el título que revolucionó la manera en que gran parte del planeta ve los deportes electrónicos y a los videojuegos en general, y ahora buscará hacer lo mismo con otro mundo dentro del universo del entretenimiento, uniendo dos segmentos tan importantes para la cultura popular en la actualidad: las series y los videojuegos.

Este sábado será un día para que conocedores y curiosos estén atentos a sus pantallas y disfruten de una jornada que promete ser histórica, y que sin dudas estará llena de sorpresas. Arcane será el fruto y la recompensa de más de una década de League of Legends y de pasión de cientos de millones de jugadores por algo que creció hasta ser mucho más que un videojuego.

