Los creadores de contenido son los protagonistas: Riot Games apuesta al co-streaming para el estreno de Arcane, la serie animada de League of Legends

El primer episodio de Arcane será co-stremeable en Twitch.

Hasta hace unos años Riot Games solo contaba con League of Legends como videojuego competitivo, y además de estar pendiente de los certámenes regionales, el contenido y las actualizaciones, el fin de año se tornaba especial porque llegaba el final de la season y Worlds. Hoy por hoy el panorama es muy diferente, porque mientras se disputa la copa del mundo en Islandia, a la vuelta de la esquina están la Horizon Cup y el VALORANT Champions- mundiales de Wild Rift y VALORANT respectivamente-, y por si fuera poco, el 6 de noviembre será el estreno mundial de Arcane, la primera serie animada del LoL.

Riot evolucionó y dejó de ser el publisher de un solo juego. Ahora es una compañía de entretenimiento que abarca distintos géneros y temáticas, y el lanzamiento de Arcane será un nuevo canal para llegar a millones de personas en diferentes partes del mundo. Según anunciaron la serie se estrenará mundialmente el sábado 6 de noviembre a las 23:00 de Argentina en Tencent Video en China y en Netflix a nivel mundial, pero en paralelo cualquier streamer de Twitch podrá emitir en directo y atraer a fans y curiosos a sus propios canales a través del co-streaming.

Según la web de estadísticas Sullygnome, League of Legends acumula más de mil setecientas millones de horas vistas durante el último año en Twitch, y la plataforma de Amazon es la elegida por miles de streamers para mostrar sus partidas y crear contenido relacionado al videojuego. También es donde se transmiten oficialmente las ligas regionales y los certámenes internacionales de Riot, y quienes sigan en lanzamiento allí recibirán Twitch Drops con objetos exclusivos. A su vez anunciaron dos nuevas skins que tienen relación con la serie: Jinx Arcane y Jayce Arcane.

El mundo está expectante del lanzamiento de Arcane y muchos seguidores podrán acompañar a su creador de contenido favorito en lo que será el evento del año. El co-streaming consiste en una compañía a la hora de ver algo en específico, junto a alguna personalidad o streamer, que sigue a la par algún programa o evento en vivo. Muchos prefieren verlo solos en su propio mood, mientras que otros esperan ansiosos las reacciones y comentarios de su personalidad favorita. Esto ofrece oportunidades para interactuar entre los dos lados de la pantalla, y refuerza el sentido de comunidad mientras crea experiencias compartidas.

La comunidad latina e hispanohablante está muy unida, y ese sentido de pertenencia se reforzó durante la pandemia gracias a Twitch, los videojuegos online y los creadores de contenido que no tienen fronteras cuando de internet se trata. No es la primera vez que Riot recurre a esta idea para llegar a un mayor caudal de público, ya que durante los últimos años comenzó a implementarlo en algunas de sus competencias, para que los seguidores tengan diferentes alternativas de seguir a su equipo favorito. Durante la Liga Latinoamérica 2021 de League of Legends fueron varios los creadores de contenido de todas partes de la región que por separado o en transmisiones en conjunto acercaron la pasión y su punto de vista de la fase regular, los playoff y la gran final. Es una interesante manera de generar nuevas perspectivas y acercar voces distintas para complementar la experiencia de la transmisión.

Brandon Miao, director de experiencias y asociaciones entre productos, Experiencia Riot (XP) en Riot Games puntualizó acerca de esta decisión: ‘’El interés de nuestra comunidad mundial de jugadores por profundizar la historia tuvo mucho que ver con nuestra decisión de crear Arcane, así que es justo que puedan ver el primer episodio de Arcane juntos como una comunidad. A la hora de diseñar el evento, queríamos combinar el entretenimiento tradicional con enfoques innovadores y digitales que incrementaran el acceso para los jugadores de todo el mundo, creando algo nuevo para que la gente disfrute en conjunto”.

Arcane también tendrá una avant premiere que se celebrará en la oficina central de Riot Games en Los Ángeles, y que al igual que las películas de Hollywood contará con una innovadora alfombra roja a la que asistirán medios de diferentes partes del mundo. El estreno será horas después de la final de Worlds 2021, el mundial de LoL, y será parte integral de la celebración, que unirá la competencia de esports más importante del planeta con un lanzamiento histórico.

Jinx será una de las protagonistas de la serie.

La serie se dividirá en tres actos con tres episodios cada uno, que se publicarán en simultáneo, y la historia trasladará a los espectadores a Runaterra, el mundo imaginario donde ocurren los sucesos del League of Legends. La trama narrará la historia de algunos de los personajes más emblemáticos del juego y dará a conocer su pasado, para poder entender sus aspiraciones en el presente.

En los diferentes avances que mostraron desde octubre del 2019 -cuando anunciaron el proyecto- hasta la fecha dejaron entrever que Piltover y Zaun, dos ciudades hermanas del lore del LoL serán los escenarios de la historia. Mientras que la primera es una moderna urbe donde viven personas adineradas y mercantiles exitosos, su contraparte está bajo tierra y es hogar de bandidos y comerciantes del mercado negro. El delicado equilibrio entre ambas está a punto de romperse cuando la creación de la tecnología Hextech permita que cualquiera pueda controlar la energía mágica.

Arcane puntualizará en la vida de Vi y su relación con Jinx, dos campeonas que siempre se mostraron como enemigas, pero que cuyo vínculo se remonta a su niñez, en la que fueron criadas como hermanas. También dirán presente Caitlyn, Viktor, Jayce y Heimerdinger, y se espera que aparezcan personajes nuevos que tendrán injerencia en la narrativa de la serie.

Este 6 de noviembre será un día a puro League of Legends, y Riot Games se robará la atención y los flashes de todo el mundo. Los fans de diferentes partes del planeta no solo estarán pendientes a conocer quién se corona como el mejor de la temporada en Worlds, sino que horas más tarde dará inicio una historia que promete ser un nuevo nexo entre el cine y el mundo de los videojuegos.

SEGUIR LEYENDO: