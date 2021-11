Llegó la versión 2.0 de Animal Crossing: New Horizons y Nintendo reveló sus impresionantes cifras de ventas

(Foto: Nintendo)

Después de un largo periodo sin actualizaciones, Animal Crossing: New Horizons le dio la bienvenida a su actualización 2.0, con importantes cambios, novedades y contenido para estrenar. La actualización es gratuita para todos los usuarios que poseen el juego en Nintendo Switch y es la antesala para el primer DLC pago del título, que llega mañana. Además, la compañía reveló las excelentes cifras de su consola híbrida a cuatro años y medio de su lanzamiento.

El parche de la última entrega de Animal Crossing incluye elementos para los fans y novedades que hacen su primera aparición en la franquicia. El café de Brewster se suma al museo para ofrecer un nuevo punto de reunión y charla, tanto para disfrutar con los aldeanos o con amigos a través de las características online. Kapp’n es otro personaje clásico que se suma al elenco de New Horizons para ofrecer viajes en bote a islas con características especiales y más aleatorias.

La isla de Harv también se expandió para alojar de forma permanente a los NPCs que visitan la isla principal una vez por semana. Estas novedades, como un nuevo cajero automático y un depósito móvil de exteriores, están pensadas para volver más dinámica la experiencia. Sin embargo, algunos de los pedidos más importantes de los jugadores siguen siendo cuenta pendiente.

La actualización de Animal Crossing: New Horizons incorpora actividades en la plaza, un nuevo tipo de objeto musical con muchas opciones de personalización, recetas para cocinar, novedades en los sistemas de decoración, una cámara para recorrer la isla en primera persona, nuevos peinados, más reacciones, canciones inéditas de K.K. Slider y nuevos objetos.

Estas novedades llegan un día antes de Happy Home Paradise, el primer DLC premium del juego, y el mismo día en el que Nintendo reveló cifras de ventas de la Nintendo Switch y algunos de sus más importantes títulos. El sitio Gematsu reveló que la consola híbrida vendio un total de 92 millones de unidades a nivel mundial. En el segundo cuatrimestre de 2021, se vendieron un total de 3.83 millones para alcanzar esa cifra. Acompañando ese importante logro, se vendieron 681 millones de juegos desde marzo de 2017, con 48.6 millones que corresponden al último cuatrimestre analizado.

Habiendo salido al mercado en marzo de 2020, Animal Crossing: New Horizons ya se posiciona como el segundo juego más vendido de la plataforma con 34.85 millones de unidades vendidas. El título más vendido sigue siendo Mario Kart 8 Deluxe (38.74 millones) y el Top 10 lo completan Super Smash Bros. Ultimate (25.71 millones), The Legend of Zelda: Breath of the Wild (24.13 millones), Pokémon Sword/Pokémon Shield (22.64 millones), Super Mario Odyssey (21.95 millones), Super Mario Party (16.48 millones), Pokémon: Let’s Go, Pikachu!/Pokémon: Let’s Go, Eevee! (13.83 millones), Splatoon 2 (12.68 millones) y Ring Fit Adventure (12.21 millones).

El reporte financiero también anticipa que, entre los videojuegos más nuevos, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD lidera la lista con 3.6 millones de unidades vendidas, seguido de New Pokémon Snap y Mario Golf: Super Rush. Al día de hoy, la Nintendo Switch cuenta con tres versiones diferentes que se adaptan a las distintas necesidades de los usuarios. El modelo clásico ya no tiene mucho sentido teniendo el flamante OLED con una mejor calidad de imagen y sonido, pero la Nintendo Switch Lite, modelo exclusivamente portátil, sigue siendo el favorito de muchos y un representante de una gran porción de las ventas de hardware.

