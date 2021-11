Todos los videojuegos gratuitos que llegan a los servicios de suscripción en noviembre

Noviembre llegó con novedades en los principales servicios de suscripción del mundo gamer. Los usuarios ya pueden disfrutar de la mayoría de los beneficios disponibles y agregar nuevos títulos a sus bibliotecas en un mes con varios lanzamientos importantes.

PlayStation Plus

(Foto: @PlayStation_LA)

Los videojuegos gratuitos de PlayStation Plus van a estar disponibles para descargar desde hoy al mediodía y son tres opciones bastante variadas. La primera de ellas, que llega tanto a PlayStation 4 como PlayStation 5, es Knockout City, el título multijugador de Dodgeball de Electronic Arts que suma contenido y novedades periódicamente. Actualmente transitando su tercera temporada, sumó hace poco un modo similar a un battle royale y se prepara para agregar más contenido temático muy pronto.

Los usuarios de Plus en PS4 y PS5 también van a poder disfrutar de First Class Trouble, un juego de deducción social similar a Among Us y otros títulos que ganaron popularidad en los últimos años. Un grupo de jugadores intentará apagar una IA rebelde, mientras otros dos van a posar como humanos, pero van a intentar frustrar todos los planes de sus “compañeros” con una variedad de recursos.

Por último, en PS4 también va a estar disponible Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, la reimaginación del título originalmente lanzado en 2012, pero ahora con mejores gráficos, mecánicas pulidas y una épica historia para recorrer con personajes de diferentes clases.

Games with Gold

(Foto: captura)

El no tan popular servicio de suscripción de Xbox levantó el nivel este mes con sus cuatro opciones gratuitas. Ya disponible desde el 1 de noviembre y hasta el 30 de este mes se encuentra Moving Out, el simpático simulador de mudanzas cooperativo donde la precisión no es la cualidad más necesaria. El título de Xbox 360 que acompaña hasta el 15 de noviembre es Rocket Knight, el clásico plataformero renovado en 2.5D y con geniales jefes finales.

A partir del 16 de noviembre, los usuarios suscritos a Games with Gold también van a poder sumar Kingdom Two Crowns, un título side-scrolling con elementos de estrategia y una estética pixelart muy llamativa. Adicionalmente, el LEGO Batman 2 también va a estar disponible como la opción de 360 del 16 al 30 de noviembre.

Nintendo Switch Online Expansion Pack

A una semana del lanzamiento oficial del Pack de Expansión de Nintendo Switch Online, los fanáticos de Animal Crossing: New Horizons van a recibir el primer DLC premium del título. Happy Home Paradise invita a los players a dejar momentáneamente su isla paradisíaca para viajar a un resort donde deberán diseñar la estadía ideal para nuevos personajes que buscan vacaciones soñadas. El contenido descargable incluye nuevas mecánicas, objetos y otros elementos que se pueden trasladar a la isla principal para refrescar la experiencia general y expandir las posibilidades del título con muchas más horas de juego.

15-10-2021 Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NINTENDO

El Expansion Pack también permite a sus suscriptores disfrutar de juegos de SEGA Genesis y Nintendo 64, pero por ahora se desconoce si van a contar con novedades durante noviembre.

Prime Gaming

Prime Gaming tiene una gran oferta de títulos gratuitos de noviembre con una selección abultada de grandes videojuegos. Control, uno de los mejores videojuegos del 2019, encabeza la lista con su Ultimate Edition cargada de contenido adicional y con mejoras gráficas y de rendimiento ideales para aquellos que todavía lo tienen en su lista de pendientes.

Como se había anticipado hace unos días por el 25° aniversario de la franquicia protagonizada por Lara Croft, Rise of the Tomb Raider también se puede adquirir sin cargo con la suscripción a Prime Gaming. Se trata de la segunda parte en última trilogía ya que la primera entrega ya tuvo su paso por el servicio.

Dragon Age Inquisition, Rogue Heroes, Liberated, Puzzle Agent 2, Demon Hunter 2: New Chapter, BAFL – Brakes Are For Losers y Secret Files: Sam Peters completan el listado de juegos de Prime Gaming, que a partir de este mes también va a ofrecer interesantes novedades para los jugadores de League of Legends, VALORANT y otros videojuegos de Riot Games.

Epic Games Store

Aunque la tienda de Epic Games no tiene suscripción, todos los usuarios que se registran gratuitamente tienen acceso a al menos un título semanal sin cargo. Actualmente, y con motivo de Halloween, los players pueden sumar DARQ Complete Edition. A partir de este jueves 4 de noviembre al mediodía, la tienda se va a renovar para darle lugar a Aven Colony, videojuego de estrategia y construcción de ciudades con temática futurista.

SEGUIR LEYENDO: