En medio de la polémica y los memes, eFootball 2022 retrasó su esperada actualización

KONAMI

La primera entrega de eFootball no comenzó de la mejor manera. El ex Pro Evolution Soccer se ausentó por un año y volvió a fines de septiembre con un modelo de negocios diferentes y muchas promesas que parecen bastante alejadas. El título gratuito no solo no cumplió con las expectativas, sino que presentó una enorme cantidad de bugs, glitches y problemas varios que rápidamente se convirtieron en memes para la comunidad gamer.

Desde Konami prometieron un parche para arreglar la gran mayoría de los inconvenientes de la versión de lanzamiento, pero hoy anticiparon que va a llegar un poco más tarde de lo previsto. La actualización 0.9.1 de eFootball 2022 va a estar disponible a principios de noviembre, según adelantaron, aunque tampoco marcaron un día en el calendario. El comunicado oficial explica:

(Foto: Konami)

“Muchas gracias por jugar eFootball 2022.

Queremos informarles a todos los usuarios que hemos decidido retrasar el lanzamiento de la versión 0.9.1 a principios de noviembre. Nos disculpamos sinceramente por este retraso y los inconvenientes causados. Nuestra esperanza es que el tiempo adicional nos permita asegurar que la experiencia va a mejorar para todos los usuarios.

Vamos a anunciar la fecha y los detalles de los ajustes tant pronto como estén confirmados. Mientras tanto, seguiremos trabajando para mejorar el juego y esperamos seguir trabajando con ustedes en eFootball 2022

Gracias por su paciencia”.

Mientras tanto, de la vereda de enfrente FIFA 22 continúa superando sus propios récords e instalándose como el título deportivo por excelencia de este año, con algunas novedades y la solidez de siempre. La histórica competencia entre franquicias de fútbol parece haberse definido desde temprano, pero lo cierto es que Konami, con sus numerosos errores, está apostando a un plan a largo plazo.

Desde antes del lanzamiento de eFootball 2022 se había confirmado que el juego no iba a salir en su versión completa y que se iban a ir ajustando cuestiones y agregando mecánicas con el correr de los meses. Todavía falta mucho para ver esa versión sólida, funcional y renovada del juego, pero no hay que olvidar que se trata de un título free to play que tiene todo para recuperar a su audiencia si hace las cosas bien. Por ahora, no está haciendo nada bien, pero ya son muchos los casos de videojuegos que se lanzan a medio hacer y se recuperan de su situación a base de actualizaciones periódicas y novedades constantes a lo largo de varios meses.

SEGUIR LEYENDO: