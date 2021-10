¿Malas noticias? Leyendas Pokémon: Arceus no va a ser un juego de mundo abierto

26/02/2021 Leyendas Pokémon: Arceus. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA POKÉMON

Durante febrero, y en el marco del 25 aniversario de la franquicia, The Pokémon Company presentó el que iba a ser su próximo juego central: Pokémon Legends: Arceus. El anuncio del nuevo el título desarrollado por Game Freak estuvo acompañado por un trailer que anticipada un gran mundo abierto donde los jugadores van a tener la oportunidad de cazar las conocidas criaturas. En ese momento muchos percibieron algunas marcas de estilo propias de The Legend of Zelda: Breath of the Wild,

La propuesta de este próximo lanzamiento es trasladar a los players al pasado para recorrer la región de Sinnoh y prometió combinar lo mejor de las características de juegos previos con mecánicas y elementos novedosos.

Sin embargo, las novedades que se conocieron parecen contradecir lo que todos los fans de la franquicia habían asumido cuando vieron el primer trailer. Desde The Pokémon Company anunciaron que el mundo que los jugadores van a explorar va a estar dividido en diferentes zonas a las que se va a poder acceder desde una base, por lo que la propuesta se va a acercar más a lo que se vio en sagas como Monster Hunter, una referencia que también había surgido cuando hace pocos meses se presentó el primer gameplay.

Como difundió el medio Kotaku, desde la empresa responsable confirmaron que la estructura del juego va a asemejarse a la de Monster Hunter: “En Pokémon Legends: Arceus, Jubilife Village servirá como base para misiones de investigación. Después de recibir una misión o una solicitud y prepararse para su próxima excursión, los jugadores abandonarán el pueblo para estudiar una de las diferentes áreas abiertas de la región de Hisui. Una vez que terminen el trabajo de investigación, los jugadores tendrán que volver vez más para prepararse para su próxima tarea”, explicaron en el mensaje.

De esta forma, la idea inicial de muchos fans de poder recorrer un gran mundo abierto plagado de pokemones a los cuales cazar o estudiar o contra los que combatir no va a poder ser una realidad. Sin embargo, a medida que se conozcan más detalles de este nuevo título van a poder tener mayor certezas sobre la experiencia que va a ofrecer el juego.

Según la declaración que publicó el medio, desde The Pokémon Company agregaron que esperan poder compartir pronto más información sobre la exploración de la región de Hisui. El juego tiene previsto su lanzamiento para el 28 de enero de 2022 y saldrá en forma exclusiva para Nintendo Switch.