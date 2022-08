Llega la gran final de la LLA: Isurus y Estral buscarán llegar al mundial de League of Legends

Fotos por Ingrid Mühlenbrock para Riot Games

Después de semanas de competencia, ya está todo definido: Isurus y Estral van a encontrase en la gran final del Clausura de la LLA y disputarán el único cupo a Worlds 2022 . Y lo hacen en un año especial, ya que el mayor torneo del competitivo de League of Legends va a desembarcar en América Latina durante su primera instancia.

En playoffs, Estral avanzó hasta la final dejando en el camino a Team Aze (3-0) en las semifinales y al propio Isurus (3-1) en la final del upper bracket. El Tiburón, por su parte, venció a Team Aze -finalista del Apertura y clasificado al MSI- y se aseguró su lugar en la instancia más importante de la LLA.

Desde Infobae Latin Power pudimos hablar con representantes de los equipos en la previa y nos contaron sus sensaciones de cara a los encuentros definitorios y sus expectativas con respecto a la gran final que se va a desarrollar en el marco de Gamergy México, el evento que este año desembarcó en América Latina con su primera edición en Argentina.

“Yo creo que, por los resultados que se han mostrado tanto la fase regular como en los mismos playoffs, obviamente el partido más emocionante sería contra Isurus, porque son lo que son en el equipo que ha mostrado que más nada pelea le ha dado a Estral”, opinó Kindless antes de que se conozca su rival, y anticipando lo que será el encuentro de hoy.

Acce también estuvo presente en la entrevista y aprovechó el momento para dirigirse a los fans del equipo: “Se les agradece el apoyo, porque sí siento que hay mucha gente que no confió en el proyecto después de todos los cambios. Entonces tener todavía el apoyo de la gente que confió desde el principio es algo muy, muy lindo la verdad”. “Estaría bueno que vayan y griten por Estral. Quiero sentirme como local”, agregó sobre la final con público presencial.

Seiya, uno de los representantes de Isurus -y, también, uno de los referentes de la región- hizo un balance de la trayectoria del equipo durante esta temporada: “Siento que realmente este año no logramos mucho hasta los playoffs del primer split, como que recién ahí empezamos a trabajar como equipo, a funcionar y a dar resultados que esperamos nosotros y los fans de Isurus también. Agarramos un poco de eso para el segundo split, hicimos cambios en el equipo, entró Grell. Fue excelente la incorporación y nos volvió mucho mejor equipo y ya veníamos con el trabajo que habíamos hecho en los playoffs y ya nos convertimos en uno de los contendientes para el título para el torneo de que realmente poder tener chances de ganar. Y aquí estamos”.

Además, especuló con la posibilidad de jugar la final frente a los hinchas de Isurus, algo que ahora se va a concretar: “Hace mucho que no me toca un torneo presencial así, una final presencial. Sería muy emocionante porque hace rato que no me toca y hace rato que no tocan en todo el mundo. Recién vez están volviendo a pasar al presencial después de toda la pandemia, entonces sería muy lindo poder participar. No quiero perderme la oportunidad. No quiero ver lo en Twitch. Quiero realmente estar ahí sentado y jugar”.

Hoy la final de LLA se va a poder seguir a través de los canales oficiales de Youtube y Twitch y en lolesports.com. El cruce, además, va a empezar a 15:00 pm (MX/CO/PE), 16:00 pm (CL) y 17:00 pm (ARG) cuando Isurus y Estral se encuentren para definir al campeón de la región que tendrá la responsabilidad de representarnos en Worlds 2022.

