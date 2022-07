“Tuvimos muchas conversaciones sobre qué les gusta a los gamers para contar esta historia”

El roster de Fugitive Gaming en la serie Players.

Hace pocas semanas se estrenó en Paramount+ la serie Players, que cuenta la historia de una franquicia ficticia de League of Legends llamada Fugitive Gaming, que busca el primer campeonato de su historia en la League of Legends Championship Series (LCS) de Norteamérica. La trama gira entorno al soporte CreamCheese (Misha Brooks) de 27 años, quien es fundador y la máxima figura del equipo, y cómo debe lidiar con las decisiones del dueño y la llegada del ADC Organizm (Da’Jour Jones), un rookie de 17 años a quien muchos ven como la nueva estrella.

Players tiene un formato de falso documental, y cuenta con el apoyo de Riot Games, ya que tanto los campeonatos a los que hacen referencia, los equipos e incluso los talentos de cámara, como casters y host, son reales. Desde Infobae Latin Power dialogamos con los co-creadores y productores ejecutivos Tony Yacenda y Dan Perrault -que también trabajaron en otros shows como American Vandal- sobre los retos de hacer una serie de estas características para una audiencia tan específica.

—Al hacer la primera serie que trate sobre esports tenían una responsabilidad muy grande porque el público se lo podía tomar muy bien o muy mal. ¿Sentían esa presión?

—Yacenda: Sentíamos presión porque entendemos lo importante que es este juego para millones y millones de personas y no queríamos decepcionarlos. Pero sabíamos que estábamos haciendo básicamente una historia deportiva de amor entre un support y un ADC. Y entendemos que incluso haciendo muchas bromas, las bases eran muy reales y genuinas. Necesitábamos un público que sintiera ese apoyo a Fugitive Gaming y a la LCS. De esa manera, para nosotros siempre iba a ser una carta de amor a este deporte, siempre y cuando hiciéramos una investigación y nos rodeáramos de jugadores reales, escritores, casters y lo hiciéramos bien... Tuvimos muchas conversaciones sobre qué les gusta a los gamers para básicamente entender la mejor forma de contar esta historia de amor.

Dan Perrault y Tony Yacenda, co creadores de Players.

—¿Cómo fue la colaboración con Riot Games y la LCS en el proceso? Le da un toque de realismo extra a la historia.

—Perrault: Fue una gran parte de todo esto. No podríamos haberlo hecho si no teníamos nuestros maravillosos escritores que trabajaron con Riot y tenían mucha experiencia de League of Legends. Fueron muy importantes para que la historia sea buena y precisa, y para que se sienta interesante y realista. También nos ayudaban a “traducir”. Si Tony o yo teníamos una idea que se relacionara con el deporte tradicional nos decían cuál era la versión de League of Legends de eso. Riot Games fue un gran compañero, nos ayudaban y estaban en constante comunicación, chequeando los guiones y los episodios para asegurarse de que todo se sienta autentic o. Teníamos muchos recursos: Gaming Houses, la Arena LCS, el Riot Campus, los uniformes de los equipos, del staff... No podés recrear eso, pero el tener tantos recursos y alternativas hizo que el show sea posible.

—Yacenda: Nosotros queríamos que cualquier audiencia sintiera ese entusiasmo de querer llegar a la meta y ganar un campeonato. Si teníamos que inventar un juego y un torneo se iba a sentir como una broma. El deporte no se iba a sentir real y autentico porque no lo iba a ser. Decidimos que no podíamos hacer esto real si no contábamos con Riot. Íbamos a tratar de hacer algo distinto. Para nosotros se tenía que hacer de esa manera.

Players juega con el formato de serie/documental con el que trabajan la mayoría de los equipos para retratar cómo viven las temporadas competitivas, mostrando entrenamientos, añadiendo entrevistas, dando a conocer el detrás de escena y lo que sucede en las gaming facilities de cada organización. En el show hay cameos de varias figuras de las transmisiones de la LCS, y también dicen presente algunos pro players como los surcoreanos Noh “Arrow” Dong-hyeon, ADC de Inmortals, Michael “Miko” Ahn, ex CGL Academy, y Jung “Youngbin” Young-bin, ex midlaner de Team Liquid. Los tres son los compañeros de CreamCheese y Organizm en Fugitive.

—¿Cómo fue trabajar con jugadores profesionales de League of Legends que no son actores? ¿Es más difícil?

—Yacenda: Creo que es verdad que en NA hay obviamente algunos jugadores como Creamheese, más ruidosos y llamativos, pero alrededor del mundo no todos tienen esa personalidad. Nuestro mundo tiene jugadores mas tímidos y perfil bajo, como Organizm. En el elenco hay jugadores de verdad. Arrow, por ejemplo, jugó en la LCS y es uno de los jugadores más carismáticos en la escena, y le da un toque extra al ambiente, que lo hace más realista.

Varias de las escenas de la serie fueron filmadas en las mismas instalaciones de Riot Games donde se disputa el máximo certamen de LoL de Norteamérica.

—¿Piensan que es un primer paso para que se realicen mas series de esports?

—Perrault: Espero que el paso dos lo demos nosotros. Nos encantaría continuar la historia, tenemos muchas ideas, pero creo y espero que también se puedan contar historias sobre esports para la gente que no conoce. Me encantaría que más personas disfruten las historias sobre este mundo.

—¿Qué clases de juegos juegan ustedes? ¿Juegan LoL?

—Perrault: Jugamos varios, pero no éramos grandes fans del League of Legends antes de hacer la serie. Solo queríamos encontrar el mundo de comunidades más interesante para poder crearla. Entonces estos juegos no necesariamente tienen un efecto en el show de LoL, pero diría que antes jugaba mucho Mario Party. Lo jugaba con mis hermanos todo el tiempo.

—Yacenda: Yo jugaba juegos como Civilization y Sim City. También los juegos de aventura como Monkey Island. Los MOBA eran mucho para entrar pero nos dimos cuenta que tenía todas las mecánicas de las historias del deporte tradicional. Entendimos que este no era un show sobre un juego; es un show sobre un equipo que tienen que aprender a confiar entre ellos y trabajar juntos.

