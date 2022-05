La eLiga Profesional de Fútbol en FIFA 22 definirá a su campeón

La última semana culminó la Liga Profesional de Fútbol con Boca Juniors como campeón, y este domingo 29 de mayo se definirá su equivalente virtual: la eLPF, que enfrentó a los clubes de Primera, pero en PlayStation, con sus representantes en FIFA.

El certamen era idéntico al de la LPF, con dos zonas de 14 equipos, que jugaron todos contra todos una vez. La única diferencia fue que River no disputó el torneo, debido a que tiene exclusividad con eFootball y el club no aparece como tal en FIFA (en su lugar está Núñez). Su lugar fue ocupado por WAP Esports, equipo de deportes electrónicos de Rosario.

Después de varias fechas se definieron a los ocho clasificados a los cuartos de final. La Zona A estuvo liderada por el San Lorenzo de Seba Luoni, que terminó con 39 puntos y +37 de diferencia de gol. Segundo terminó el Argentinos Juniors de Tobías Viloch, tercero fue Charly Human con Racing y cuarto Ezequiel Correa de Newell’s. Por el Grupo B Gonza Canch de Aldosivi finalizó puntero con 33 puntos y +31 goles a favor. Segundo fue el Lanús de Valentín Mazzalupo, tercero Tom Gauna de Colón y cuarto Ezequiel Ojeda de Tigre.

Estos fueron los resultados de la jornada que se desarrolló el sábado

Si bien toda la fase regular se disputó de manera online, la etapa de Playoffs reunió a todos los jugadores de forma presencial que se enfrentaron en partidos de ida y vuelta . Este sábado comenzaron los cruces y el primero de la tarde fue entre San Lorenzo, el principal candidato, y Tigre. El Ciclón abrió el marcador a los 24′ del segundo tiempo y sentenció el juego de ida a los 80′. El Matador salió a buscar la vuelta y logró poner el 1-0 antes de la media hora de juego, pero a los pocos minutos Seba Luoni marcó el 1 a 1 y sostuvo el resultado para ser el primer clasificado a las semifinales tras el 3-1 global .

En el segundo encuentro se enfrentaron Lanús y Racing, y el Granate se llevó el partido de ida por 1 a 0 con un gol a diez minutos del final. Ya en la vuelta Valentín Mazzalupo volvió a conseguir la victoria, esta vez por 2-0 y con más comodidad, y se convirtió en el segundo equipo en semis . Tras el encuentro analizó: “Fue un partido complicado, costó abrirlo. Aproveché la que tuve, él erró un par, más porque defendí bien que por otra cosa y cuando entró el salió un poco más y ahí pude entrar. Fue un partido complicado, Charly juega muy bien y nos conocemos”.

La tercera serie de los cuartos de final fue de Colón y de Tom Gauna, que superó por la mínima en dos oportunidades a Argentinos Juniors . Se impuso en la ida y consiguió un gol tempranero a la vuelta que lo ayudó a definir la historia. “En este partido era necesario tener la pelota, tenerla por el medio y no tanto atrás porque me podía presionar y podía ser algo que me podía jugar mal pero la clave creo que fue tenerla en el medio”, contó tras el triunfo.

El ultimo cruce fue entre Newell’s y Aldosivi, y el primer tiempo de la ida estuvo lleno de emociones. El Tiburón abrió el marcador, pero un gol en contra puso las cosas en tablas. Estaban 1 a 1 y poco después Gonza Canch volvió a conseguir la ventaja, aunque un golazo de la Lepra sobre la hora sentenció el 2 a 2. El encuentro terminó 3 a 2 a favor de Ezequiel Correa, que consiguió dar vuelta el marcador. El encuentro de vuelta lo ganaba el Rojinegro, y aunque el conjunto de Mar del Plata empató cerca del final, no le alcanzó. De esta manera Newell’s pasó a semis y, tras el logro, comentó que no podría haberlo hecho sin su papá, que se convirtió en su coach : “A él le encanta jugar como a mí y es muy lindo y muy importante para mi compartir esto con él”.

Este domingo se disputarán las semifinales y la mismísima final. Si bien se van a repartir $650.000 pesos argentinos ($300.000 al primero, segundo puesto ARS $150.000, tercer y cuarto lugar ARS $100.000 cada uno), tanto el campeón como el subcampeón clasificarán a la EA SPORTS FIFA Global Series Playoffs , uno de los certámenes más importantes del circuito competitivo de FIFA, que se va a disputar en Londres. Hoy todos están a un paso de representar al país internacionalmente junto a los mejores del mundo.

