Comienza el Sueño Violeta: 9z se prepara para debutar en el torneo más importante de CS:GO

9z en el RMR Americas (PGL | Stefan Petrescu)

La espera terminó, mañana a partir de las 10:45, 9z Team tendrá su debut en el Major de CS:GO en Amberes, Bélgica. El rival será la escuadra europea de ENCE en lo que será una jornada histórica porque será la primera vez que jugadores latinoamericanos de una organización no brasilera competirán en la máxima cita del shooter de Valve.

El partido corresponderá a la primera ronda del Challengers Stage, la fase que abre la competencia, y que se llevará a cabo en un formato suizo de 16 equipos. Este sistema consiste en que los participantes con el mismo puntaje se enfrenten entre sí. Esto quiere decir que, luego de la primera ronda cuyos cruces se dieron por seeding, aquellos que hayan ganado jugarán entre sí, y lo mismo para los que hayan perdido, y así sucesivamente. Los que ganen 3 partidos obtendrán la clasificación, mientras que los que pierdan 3 encuentros quedarán eliminados. Los cruces de eliminación y de clasificación son al mejor de tres mapas, mientras que el resto de cruces son Bo1.

Al equipo Violeta le tocó el que quizás sea el rival más duro de esta fase: ENCE. Los europeos vienen de ser finalistas de la ESL Pro League, donde cayeron en la final contra FaZe Clan por 3-1. En el RMR B de Europa, quedaron 3-1 en el formato suizo luego de derrotar a Team Spirit, caer ante Astralis y superar a HEET y Anonymo. Con ese resultado, tuvieron que jugar un desempate por el tercer puesto contra Ninjas in Pyjamas por el pase directo al Legends Stage, en el que perdieron por un ajustado 2-1.

Equipos en el PGL Major de Amberes 2022 (@PGL)

Por su parte, 9z llega luego de una remontada destacada en el RMR de las Américas, donde comenzaron 0-2 tras caer derrotados en el primer día contra mibr y Evil Geniuses, pero que pudieron revertir a un 3-2 ya que vencieron a Bad News Bears, 00 Nation y São Caetano. La cosa no terminó ahí ya que tuvieron que jugar los desempates, donde se dio el milagro: pudieron derrotar a Evil Geniuses y luego a paiN Gaming para quedarse con la última plaza. Su último torneo fue la clasificatoria sudamericana de IEM Dallas, en la que no se vio su mejor cara al caer contra mibr y luego ante Imperial.

Volviendo al Major, es importante saber que el primer encuentro será Bo1, una situación que suele favorecer al equipo que se perfila como menos favorito en los cruces. Es por esto que, si el conjunto europeo comienza el torneo con un mal día, los sudamericanos pueden dar el batacazo.

Pero no es menor el dato de que la Violeta tendrá una baja sensible, ya que no podrá contar con su coach, el brasileño Zakk, por una polémica sanción de parte del ESIC (Esports Integrity Commission) que llegó a tan solo tres días de comenzar el torneo por hechos que se dieron en partidos de 2018 y 2020.

El resto del formato suizo es una incógnita, ya que un partido puede cambiar todos los cruces. El Challengers Stage se disputará del 9 al 12 de mayo y serán ocho los equipos que clasifiquen a la siguiente instancia del Major de Amberes.

SEGUIR LEYENDO: