Tomás “Nyogen” Castiglione, de KRÜ: “La idea del club es tener proyectos fuertes y que les interesen a nuestra fanbase”

Tomás “Nyogen” Castiglione para muchos es conocido por su carrera como jugador profesional de Counter-Strike 1.6 y luego Counter-Strike: Global Offensive, escena en la que supo ser de los mejores exponentes del país, con una gran cantidad de títulos a nivel local y regional. Pero, luego de su retiro, se dedicó a la gestión deportiva. Primero en 9z Team, donde se desempeñó como Director Deportivo a lo largo del 2021, y desde enero de este año, trabaja en KRÜ Esports en el mismo rol.

En ese marco, dialogó con Infobae Latin Power sobre este primer semestre del club en todas sus disciplinas, la actualidad de la organización, los proyectos que se vienen, la situación en VALORANT y más.

—¿Cómo es el rol del Director Deportivo?

—Básicamente, lo que hace el director deportivo es velar por toda la estructura deportiva del club, sea hacer un scouting de jugadores, armar un proyecto, evaluar el rendimiento de un equipo o de un jugador. Contratar nuevo talento también. También es una especie de nexo con todo el club, porque te escriben desde el área de comunicación, de logística, de producción y demás. Para explicarlo: se encargaría de todo el macro deportivo en sí.

—¿Cómo te sentís con el presente del club?

—Me siento bien. Creo que es un club que tiene mucha proyección y en lo que es la estructura general de KRÜ se trabaja bien, en las diferentes áreas. Eso es algo muy importante también, porque como el Director Deportivo se convierte en un nexo, si hay otras áreas que no están trabajando muy bien o tienen ciertas falencias te impacta también porque te terminás encargando de temas que no son deportivos. Me siento cómodo y creo que KRÜ va por muy buen camino.

—¿Hay una proyección mayor al presente que tiene la organización?

—100%, la idea del club es tener proyectos fuertes, en publishers que sean fuertes también y que les interesen a nuestra fanbase.

A finales del 2020, se corrieron los primeros rumores de un posible roster de CS:GO en KRÜ. Si bien por ahora el proyecto no se confirmó, los seguidores del shooter de Valve quedaron con expectativas y están ansiosos por la llegada del equipo a esta disciplina.

—¿Está encaminado el proyecto de CS:GO?

—El proyecto de Counter no lo estamos apurando, la idea es tener un proyecto deportivo sólido que se pueda trabajar . Tal vez hacer un híbrido, tener algunos jugadores experimentados y otros con proyección, pero la idea mía y lo que estamos haciendo ahora, es ver jugadores, equipos y demás y ver en el momento donde haya más oferta para ingresar con un buen equipo. Habíamos dicho a mitad de año, pero puede ser ahí o más adelante. No quiero que tomemos un equipo o hagamos un paso que nos haga volver hacia atrás y tengamos que ajustar. Queremos un equipo que se pueda trabajar, por lo menos, a mediano plazo.

Siguiendo con la temática shooters, pero en este caso en VALORANT, disputaron recientemente el primer torneo internacional del año, el Masters de Reikiavik, donde se despidieron en primera ronda luego de caer contra Team Liquid y OpTic.

—¿Cómo vieron el rendimiento en el Masters de VALORANT?

—No fue el rendimiento esperado por parte de nuestro equipo, pero para el que estaba dentro de la organización, y sobretodo yo que trabajo con ellos, era obvio que iba a pasar por todos los problemas que tuvimos en la preparación y, justamente, lo que define estos torneos es cómo uno plantea ese macro estratégico y los entrenamientos que tenés . Tuvimos muy pocas prácticas de nivel y eso impactó en el rendimiento y en el resultado. Ahora se supone que va a ser diferente, que para este split nos vamos a poder encaminar y preparar de otra forma.

El equipo de VALORANT de KRÜ

En la previa a los playoffs de LATAM, keznit -jugador de KRÜ- tuvo un cruce con un par de Gamelanders Blue, de Brasil, durante un entrenamiento. Fue el brasileño quien lo agredió primero y el chileno el que respondió, pero solo hubo sanción para el último. Todo esto también generó un conflicto entre ambas regiones, lo cual también llevó a que KRÜ no pudiera entrenar con equipos de Brasil.

—¿Por qué no pudieron proyectar ese macro estratégico?

—Pasó lo de Brasil. Si bien nos desbanearon del Pracc, tácitamente los equipos no querían coordinar entrenamientos con nosotros. Eso ya está cambiando por suerte y para este split va a ser diferente.

—¿Intentaron aprovechar el viaje a México para poder tener entrenamientos con equipos de Norteamérica?

—Sí, de hecho fuimos una semana antes aproximadamente y tuvimos esas prácticas. Pero la realidad es que una semana no alcanza para un torneo internacional. Son meses de preparación y no fueron suficientes porque no pudimos entrenar contra los grandes rivales de Brasil.

—¿Sienten que los problemas por fuera del servidor, como por ejemplo el escenario que se armó para los playoffs de LATAM, afectaron en su rendimiento?

—100%. Lo que hay que entender, y esto no es un análisis mío, sino que lo dicen los jugadores. En otras regiones lo que pasa es que suelen competir desde sus GHs, salas de entrenamiento, sus casas o donde sea. Clasifican al torneo internacional y ahí viajan. Nosotros tenemos que viajar a otro país, allá nos tenemos que adaptar, encima en el torneo hay un millón de problemas que te van desgastando psicológica y físicamente, y encima tenés que competir, ganar, viajar a otro país de nuevo y recién ahí jugar lo que es el internacional . Entonces todo ese desgaste, y encima con los problemas técnicos que hubo, terminan afectando el rendimiento. Obviamente que también uno, como nosotros el año pasado que había temas pero terminamos top 4 del mundo, puede tener un buen resultado. No le vamos a echar toda la culpa a eso, pero afecta seguro.

—¿Cómo se sintieron los jugadores después del torneo?

—El resultado no fue el esperado. Pero los veo bien, también necesitaban un reseteo, un golpe que les haga ver que necesitan otro tipo de preparación y que es otro año. Que lo del año pasado fue importante pero ya está.

Si bien no tuvieron cambios en su roster luego del top 4 mundial el año pasado, sí se dieron novedades en el staff técnico: Onur salió por un pase a Brasil que luego se caería, lo cual lo llevaría a Leviatán. BeTony pasó a ser el coach principal, mientras que se sumó el ex jugador de Dota 2 y Overwatch ddx como coach estratégico.

—¿Cambió mucho la lógica de trabajo con la salida de Onur y con BeTony tomando las riendas del equipo?

—No, Onur es un muy buen coach y fue parte del proceso deportivo y del éxito del equipo. Pero se adapta la metodología y los equipos siguen entrenando. Él generó una base y es seguir un poco su trabajo, más hacer nuestras adaptaciones con los nuevos entrenadores, ahora con el caso de ddx, que es el coach estratégico.

—¿Creés que este año pueden repetir el proceso del anterior, en el que fueron de menor a mayor en Masters y concluyeron con el top 4 en Champions?

—Sí, creo que pasa a nivel global también eso. Es el comienzo del año, los equipos se van encontrando, van haciendo ajustes, se adaptan a las metas y al final del año se suponen que tienen su mejor rendimiento.

A medidados de abril se realizó en Tecnópolis la primera edición de Gamergy Argentina, un evento dentro del que se realizaron varios torneos de esports y se plantearon algunos problema con respecto a las condiciones mínimas que requieren los jugadores. En ese marco, el equipo femenino de VALORANT de KRÜ iba a participar, pero finalmente tomaron la decisión de no hacerlo.

—En Gamergy decidieron bajarse del torneo porque marcaron que no se dieron las condiciones requeridas, ¿qué pasó?

—Los eventos no están enfocados en lo que es el competitivo. En explotar en sí a los deportes electrónicos, y sí a hacer ciertas acciones de marcas y activaciones. Entonces los torneos quedan relegados y no brindan las condiciones necesarias para competir a nivel profesional. Competir se puede, pero no al nivel que estamos acostumbrados y con el hardware que necesitamos.

—¿Creés que esto va a cambiar en un corto plazo o va a llevar más tiempo?

—Tiene que ver con la posición que tomen los clubes. Si permiten o no seguir compitiendo en condiciones que no son aceptables básicamente. Para mi, de parte de los eventos escuchan nuestro feedback, pero también si hay equipos que siguen compitiendo en esas condiciones, mucho no va a cambiar.

En Rocket League, durante la temporada de invierno la organización quedó muy cerca de clasificar al Major, un panorama que se dio luego de lograr un top 4 en la región, donde los dos mejores equipos viajaron a Los Ángeles.

—¿Qué faltó para clasificar al Major de Invierno en Rocket League?

—A comparación del rendimiento que tuvimos el año pasado, fue una mejora sustancial. Creo que es experiencia, nuestros jugadores son muy jóvenes, tienen un promedio de 15 años, salvo pan que tiene 19 años y es el más grande. Falta conocerse un poco más y seguir entrenando, pero creo que nos va a ir mejor en este split.

—¿Puede haber un bootcamp en las oficinas para llevarlos al siguiente nivel?

—Sí, ya bootcampearon en el split pasado. Pero lo hacemos para la última etapa cuando podemos tener una chance de clasificar.

La última disciplina que se sumó a KRÜ fue League of Legends, con una colaboración con la Coscu Army, tuvieron un equipo liderado por el bicampeón de LLA Buggax, pero con figuras que provienen del ambiente del streaming como Coscu, Grafo, o zEkO. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados y ahora planean otro rumbo.

—¿Qué va a pasar con el proyecto de LoL?

— En el segundo split vamos a pasar a un proyecto 100 % deportivo. El objetivo de KRÜ va a ser poder ascender a la LLA . Por cómo nos fue en el apertura, los números son muy difíciles para que podamos ir al regional. Pero el proyecto que estamos planteando ahora es para tener un buen resultado en la LVP.

—¿Van a cambiar todo el equipo o qué es lo que se viene?

—Es un cambio total del equipo. Se va a mantener el staff y vamos a cambiar a los cinco jugadores.

—Hoy en día, ¿qué desafíos deportivos tiene KRÜ?

— Mejorar lo que hicimos el año con VALORANT, que es realmente muy difícil porque dejamos la vara muy alta. Que los pibes de Rocket League puedan clasificar a un Major. Poder encaminar nuestro proyecto de LoL y generar una base para el próximo año. Después entrar en otras disciplinas y tener más representación en otras regiones .

—En cuanto al KLÜB, ¿hay más bootcamps planeados?

—Lo que define la agenda son los momentos importantes donde sepamos que necesitamos una preparación. Porque creemos que si estamos todo el tiempo haciendo bootcamps, terminamos quemando a los equipos en momentos donde no deberíamos. La idea es mejorar y no quemar. Obviamente que las oficinas están, pero la estrategia es esa porque también comprendemos que no es lo mejor estar todo el tiempo conviviendo ni hacer bootcamps antes de tiempo.

—¿Hay algún otro proyecto que se viene en la organización además de CS:GO?

—Lo que había adelantado que es el tema del mobile, que tampoco tiene una fecha definida, pero sería un poco el cierre del proyecto deportivo de KRÜ. Es Counter y después alguna disciplina mobile. Fechas no tenemos, vamos a encarar con un proyecto sólido en el momento que veamos que hay oferta.

SEGUIR LEYENDO