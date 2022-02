KRÜ Esports busca un nuevo soporte tras la salida de Coscu en el equipo de League of Legends

(@KRUesports)

La Liga Master Flow generó un gran nivel de interés desde el comienzo de su primer split el 26 de enero. Una de las razones que acercó a muchos curiosos fue la incorporación de KRÜ Esports a la liga de la mano de un roster que incluyó al reconocido streamer, Martín “Coscu” Disalvo. Luego de dos derrotas en la primera semana, el roster bajo la organización del Kun Agüero experimentó una modificación en sus siguientes encuentros: el head-coach, Tulz, ingresó para jugar los encuentros en lugar de Coscu. El martes pasado, KRÜ Esports anunció que se encuentra en busca de un soporte para completar el roster una vez más.

No fue hasta la semana pasada que Coscu habló públicamente de su salida en stream: “Era mi sueño, mi sueño frustrado que tengo. El proyecto me motivaba muchísimo. Fusionar la Coscu Army con KRÜ es otro sueño. Yo dejé todo, literalmente, para poder jugar y estar a la altura”, explicó. Coscu destacó que junto a zEkO eran los eslabones más flojos del equipo, pero evaluó que no estaba realizando un mal papel: “Yo quería seguir jugando pero no pude. Tomé la decisión de irme yo”.

Actualmente en la mitad inferior de la tabla, la escuadra titular compuesta por Buggax, Xypherz, Grafo y zEkO, jugará el encuentro de hoy ante Stone Movistar a las 20 AR/CL y buscará repuntar, con dos victorias acumuladas (de sus seis encuentros disputados). El jueves se enfrentarán a 9z (21 AR/CL) y el viernes irán contra EBRO (21 AR/CL). Por su parte, el streamer ya se encuentra reactivando su stream con contenido IRL y nuevos proyectos que vinculados al reconocido programa de fútbol, Planeta Gol.

