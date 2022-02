Six Invitational: MIBR es el campeón del clasificatorio de Sudamérica y disputará el torneo internacional

MIBR campeón del Clasificatorio de Latam | Créditos: twitch.tv/rainbow6latam

Durante el martes, todos los ojos de la comunidad de esports de Rainbow Six sudamericana se centraron en Estocolmo, donde tuvo lugar el desenlace del clasificatorio por el único cupo al Six Invitational. El torneo más destacado del competitivo del esport contará con la participación de MIBR una vez más, esta vez, como el campeón que se quedó con el slot de Sudamérica. La escuadra compuesta por reduct, Faallz, LuKid, FelipoX y Rappz volverá al mayor escenario del competitivo.

MIBR se posicionó en el top 28 global y logró el top 3 en el Six Invitational 2021. Luego de su gran actuación, tuvo mayores dificultades en la nueva temporada para lograr el pase directo, con repetidos top 6 y un top 10 en el Stage 3. Desde el primer momento era el claro favorito para quedarse con el cupo del clasificatorio. Sus contendientens, Black Dragons buscaron volver a participar del Six Invitational desde su última actuación en 2018, cuando consiguieron el top 4, pero bajo un nuevo roster. Peleó desde la fase de grupos con dos victorias y llevó al favorito a la máxima extensión del encuentro.

La segunda jornada dio lugar a las semifinales y la gran final. Akave Esports inauguró la transmisión frente a MIBR y cayó por 2 a 0. El bo3 (mejor de tres mapas) comenzó en Chalet como selección del representante brasileño. El primer lado se mostró muy disputado y resultó en empate con Akave en ataque, pero cuando fue el turno de MIBR de atacar, cerraron el primer mapa con cuatro rondas consecutivas y una victoria 7-3. A pesar de pasar a su pick, en Villa, Akave sufrió un no pudo hacerle frente a su dominante rival que marcó seis rondas consecutivas en defensa y cerró el encuentro 7-1. reduct destacó del lado ganador con 22 bajas y un rating de 1,53 con los operadores Zofia y Melusi.

Con el primer finalista decidido, Fenix Esports pasó al stage para enfrentarse a Black Dragons. El segundo cruce del día empezó en Oregon por decisión de los dragones: lograron cuatro rondas en ataque. Fenix necesitaba lograr una recuperación para voltear el resultado, pero la defensa de BD no se los permitió y cerraron el primer mapa por 7-3. La elección de los mexicanos fue Banco, con un resultado similar a la serie anterior: el segundo mapa fue controlado por los brasileños que marcaron cuatro puntos en defensa y marcaron un determinante 7-2. peres fue el claro MVP del encuentro, que con un muy elevado 1,75 de rating fue elemental en la victoria del primer mapa y fue el jugador con mayores participaciones de la serie.

Black Dragons venció a Fenix Esports 2 a 0 y pasó a la gran final en el Clasificatorio de Latam al Six Invitational 2022

Los dos representantes de Brasil avanzaron a disputar el encuentro decisivo por el cupo en el Six Invitational y el recorrido concluyó para las escuadras hispanohablantes. Durante la tarde del martes, la serie por el todo comenzó en Clubhouse, la primera selección de Black Dragons. Luego de una primera mitad ajustada, los dragones demostraron su comodidad con el pick en ataque y concretaron el 7-5 evitando el overtime. Con el 1 a 0, la serie avanzó a la elección de MIBR, Oregon. Aunque BD tuvo buenos resultados contra Fenix Esports, sus compatriotas fueron intratables en defensa con cuatro rondas de diferencia. La distancia en el tablero les permitió encontrar el empate en la serie por 7-4.

El bo5 se convirtió en un bo3 con el 1 a 1. Litoral fue la segunda selección de Black Dragons, pero fue MIBR quien encontró la victoria para poner a un mapa del pase al Six Invitational. La escuadra made in brazil hizo la diferencia comenzando en ataque y lo cerró -con respuesta tardía de los dragones- por 7-4. Con el impulso de su victoria, avanzó a su mapa, Villa, pero Black Dragons no solo no entregó la victoria, sino que dio vuelta el tablero y llevó el encuentro a la máxima extensión con su victoria 7-4.

El decider por el pase al Invitational se resolvió en Kafé Dotoyevsky, donde MIBR apagó la llama de Black Dragons y dominó con un primer lado 5-1 en ataque. La escuadra top 3 del mundo de 2021 demostró su experiencia en el último encuentro. Cuando las tensiones fueron las más altas, MIBR confirmó su victoria por 7-2. Con su pase asegurado, se unirá al Grupo D junto a DWG KIA, Natus Vincere, Oxygen Esports y Team oNe Esports. El Six Invitational 2022 comenzará el 8 de febrero con la fase de grupos.

