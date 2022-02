BIT anunció su salida de 9z y anticipó su paso al rol de coach: ¿cuáles serían sus próximos pasos?

El 2022 anticipa una nueva etapa para 9z: tras la salida de try -quien anunció su ingreso a 00Nation-, ahora es el turno del capitán brasileño, Bruno “bit” Lima de despedirse de la organización argentina. Con 31 años, el “veterano” comunicó en redes su retiro como jugador y su salida del equipo. Fueron casi 20 años de carrera en Counter-Strike para el in-game leader, que pasó por otras grandes organizaciones como MIBR, Complexity Gaming y Luminosity Gaming, y compartió equipo con jugadores como fnx, FalleN, KNgV y felps. Su nuevo objetivo es volver a competir en los torneos de élite, pero en rol de coach.

“Quiero volver a los principales torneos del mundo y ganar títulos, tener las mismas oportunidades que tuve en el comienzo de mi carrera como jugador, pero ahora como coach”, explicó Bruno. El talento de Brasil llegó a 9z en febrero de 2020 y fue parte de un proceso de consolidación en la región, acompañando y nutriendo talentos jóvenes con los que llevarían a la escuadra a ser uno de los favoritos en eventos sudamericanos como los LATIN POWER, clasificatorios a BLAST Premier Showdown. Fue en las finales presenciales de FiReLEAGUE 2021 donde bit plasmo su experiencia en LAN, guío a 9z a la victoria ante rivales como paiN Gaming e Isurus y levantó el trofeo como gran campeón.

9z campeón de la FlowFiReLEAGUE 2021

Durante mediados de enero el portal ge.globo reportó que el actual coach de MIBR, Apoka, planea dejar la organización brasileña y que MIBR estaría interesado en sumar a bit para reemplazarlo en el rol. El principal motivo detrás de la situación del experimentado Apoka fue su ban de las competencias de Valve, penalizado por haber sido encontrado responsable de abusar de un exploit en el modo espectador durante encuentros oficiales. Bruno Lima aseguró que, antes de tomar cualquier decisión, cumpliría su contrato con 9z. Ahora que su salida es una realidad y que anticipó su traspaso al rol de entrenador, se espera que concrete el regreso a sus raíces junto a MIBR.

Al mismo tiempo, el ingreso de Luken y dav1d a 9z ya es oficial y completaría el roster junto a los ya establecidos max, roy y dgt. Se rumoreaba la posibilidad de que bit asuma un rol de analista para el equipo, pero tras su comunicado en tono de despedida hay algunas dudas. Actualmente, el ex-Luminosity Rafael “Zakk” Fernandes ocupa el rol de coach para la Violeta.

El equipo de CS:GO de 9z durante su bootcamp en Serbia en 2021.

El capitán brasileño que se ganó el aprecio de los fans de 9z y que ayudó a elevar al competitivo de la región le dedicó un mensaje a sus seguidores: “Nunca tendré palabras para agradecer a todos que formaron parte de estos años de historia, me convertí en lo que soy gracias a ustedes. Les agradezco a todos, y un agradecimiento especial a los que siempre me acompañan y me apoyan”.

