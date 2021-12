CSGO, Dota 2, Apex Legends, PUBG y Rainbow Six: los títulos de esports que fueron Platino en Steam

Como cada fin de año, la plataforma Steam reveló los juegos que lograron los mayores ingresos anuales. Muchos títulos free to play se encuentran en la cima de la lista, porque a pesar de no contar con un costo de entrada, sus exitosos modelos freemium que incluyen pases de batalla y tiendas virtuales para adquirir objetos in-game acumulan números destacados. Dentro de ese eje, hay varios juegos que cuentan con un ecosistema consolidado de esports, con nombres de la propia desarrolladora Valve como CSGO y Dota 2, o PUBG Battlegrounds, Rainbow Six: Siege y Apex Legends.

Todos ellos ingresaron en la categoría Platino, que en la plataforma Steam hace referencia a aquellos que lograron un redito de 200 a 500 millones de dólares. Lo que tienen en común todos estos títulos son sus constantes actualizaciones con nuevos contenidos y ofertas que mantienen experiencias frescas para sus aficionados, garantizando sistemas de progresión con premios y objetivos. En el caso de los battle royale, identificamos la llegada nuevos mapas como la Isla Punto Tormenta de Apex Legends o Taego en PUBG Battlegrounds, nuevas armas como la C.A.R SMG o el rifle de asalto L85A3, así como sus eventos de temporada y colaboraciones exclusivas.

Dota 2 vio la vuelta de The International con su décima edición, luego de un año 2020 de postergaciones inevitables y presentó dos pases de batalla en 2021, junto con la llegada de nuevos héroes como Marci y Dawnbreaker. Prácticamente desde sus comienzos que acude al crowdfunding del pozo de su evento competitivo más importante del año a través de la compra de sus pases de batalla -siendo el primero en implementar este modelo en 2015-, lo que ha llevado al esport a acumular los números más altos en premios de eventos únicos con más de 40 millones en su última edición .

Acompañado con modos exclusivos está el más reciente Aghanim’s Labyrinth: The Continuum Conundrum, que motiva a los jugadores a avanzar a las siguientes dificultades de este modo PvE cooperativo de cuatro jugadores y superar niveles de sus pases de batallas para desbloquear recompensas únicas para distintos héroes. Junto con la posibilidad de adquirir audios que se pueden usar in-game a través de la Chat Wheel con las frases más icónicas de los talentos de esports, de los mismos héroes o simplemente efectos de sonido, transformaron la experiencia de jugar un partido en algo único.

También ha sido un gran año para los aficionados de CSGO, el FPS de Valve. No solo contó con la vuelta a la presencialidad con el Major que se ausentó en 2020 y con las BLAST Premier Fall Finals, sino que también presentó su nueva Operación: Riptide. Acompañada con ajustes para garantizar balance en armas como la SG y la Desert Eagle, llegó con nuevos skins para los agentes y para el arsenal armamentístico, junto con misiones y desafíos para acumular monedas intercambiables para acceder a estos nuevos ingresos. Además, presentó nuevas opciones con partidas cortas y modos como Deathmatch por equipos. También sorprendieron con un cambio significativo para el competitivo: la capacidad de soltar granadas.

Tanto CSGO como Dota 2 lograron nuevos récords de popularidad en sus transmisiones y son los títulos más jugados en la plataforma con picos que superan el medio millón de usuarios simultáneos. Este año la región CIS logró grandes éxitos con la victoria de Team Spirit en The International 10 que atrajo números sin precedentes en transmisiones rusas y las múltiples victorias de Natus Vincere en CSGO que incluyen el PGL Major Estocolmo organizado junto a Valve, la IEM XVI Cologne, EPL Season 14, la BLAST Premier Fall Finals y más recientemente la World Final.

La escena de esports del shooter táctico, Rainbow Six: Siege, se encuentra en constante crecimiento con el continuo monitoreo y esfuerzo de Ubisoft por elevar la experiencia y generar espacios de competencia. Con gran foco en el circuito profesional, tanto la distribuidora como los esfuerzos de la comunidad latinoamericana que la integran, han logrado generar un ecosistema sustentable en la región, con números superiores internacionalmente y con uno de los mayores niveles de competencia en Brasil. A través de sus eventos internacionales más destacados -los Six Majors y el Six Invitational- los competidores cuentan con metas claras y ligas oficiales para apuntar a dichas instancias ante los mejores del mundo.

Aunque la industria de los esports representa un nicho en comparación con los números que mueve la industria del gaming, está claro el éxito de los títulos con salida competitiva que lograron afianzar su vínculo con sus audiencias que les son fieles. Con nuevos contenidos en cada temporada, la búsqueda constante de mantener la experiencia del meta-juego fresca y los pases de batallas disponibles como un condimento adicional para los más avocados, estos juegos marcan una fórmula difícil de replicar para aquellos que intenten competirles.

