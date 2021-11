Newell’s quiere pisar fuerte en los esports: “Sepan que sus hijos no están perdiendo el tiempo en una computadora, sino que son chicos que tienen una habilidad”

A man plays online game on a computer at an internet cafe in Beijing, China August 31, 2021. REUTERS/Florence Lo

La incursión de los clubes de deportes tradicionales a los esports es un hecho. Poco a poco, nombres como River, Boca, San Lorenzo dan el presente en competencias, no solo en simuladores deportivos como FIFA o PES, sino también en disciplinas de distintos géneros, como CSGO o League of Legends. En el caso de Newell’s esports, el 2022 sería un año para dar ese siguiente paso y ampliar su alcance hacia nuevos juegos. En entrevista con Julián ‘Chino’ Pagliarecci, director deportivo, y Ezequiel ‘Pocho’ Mayer, manager general, se refirieron a la nueva etapa para el Rojinegro.

¿Cómo se dio el proyecto del club vinculado a los esports?

Julián ‘Chino’ Pagliarecci: La nueva comisión directiva se empezó a interesar bastante más en todo lo que es esports y gaming. Desde la dirección del deporte amateur me designaron como el director deportivo de lo que van a ser los esports de acá en adelante y de ahí, se acerca Ezequiel que sabe un poco más que yo. Ya hay un equipo de FIFA y de PES que compiten, pero estamos apuntando a LoL, a CS, a Free Fire, a las más importantes y quién sabe a donde podemos llegar.

¿Cómo funciona la división de tareas entre ustedes y cuáles son sus prioridades?

Ezequiel ‘Pocho’ Mayer: Tenemos casi las mismas responsabilidades, con el Chino laburamos a la par. Estamos tratando de conformar la mayor cantidad de grupos capacitados para trabajar de la mejor manera, bien comunicados. La idea es instruir a los equipos lo mayor posible para que todos tengan el conocimiento que realmente tienen que tener en los esports para empezar a trabajar de una manera más efectiva. Apoyarnos en la base que ya estaba funcionando en Newell’s, tratar de mejorarla, corregir las cosas que estaban bien hechas y potenciar las cosas que están bien hechas y empezar a trabajar, a hacer.

¿Cual es el primer paso a seguir en Newell’s con esta nueva gestión?

Ezequiel: El primer paso es crear equipos de trabajo, tener equipos de comunicación, empezar a trabajar sobre todo en las redes sociales que por ahí no se les estuvo dando tanta entidad y por eso el hincha en general no está tan informado de lo que son los esports por la falta de comunicación. Apoyarnos en la base que tenemos de FIFA, teniendo un manager de FIFA que se llama Lisandro Baulies, que ya venía trabajando y empezar a proyectar. Pero yo creo que es focalizar el punto principal en la comunicación para arrancar.

¿En el área institucional en qué te vas a centrar vos Chino?

Julián: Más que nada en la conexión directa con la comisión, eso es clave para el apoyo. Para que esto crezca necesitamos canjes, premios, cuestiones que son básicas para traer al hincha de Newell’s a pertenecer en esto y, como dijo Pocho, junto con él empezar a asignar managers de cada disciplina que estén capacitados, como en el caso de Lisando en FIFA. Necesitamos representantes importantes que conozcan cada disciplina porque son deportes al igual que manejamos los deportes amateur. Lo que contamos con Newell’s principalmente es lo que lo caracteriza históricamente: el sentimiento de pertenencia. Yo creo que hay mucha gente que le encantaría formar parte de Newell’s y de los equipos.

¿Cómo está compuesto Newell’s eSports y cómo se proyecta para 2022?

Ezequiel: Ya tenemos un equipo de 11v11 de Clubes Pro de FIFA. Un jugador profesional que está top 20 de Sudamérica que nos representa en la liga argentina. Tenemos chicos de PES que también están jugando y lógicamente queremos expandirnos a otras disciplinas, fundamentalmente a League of Legends. Yo tengo el conocimiento de la mayoría de las disciplinas, por lo que tengo buen ojo para todo lo que va a ser la captación de los jugadores que vamos a necesitar. El mismo trabajo de comunicación y el mismo trabajo que se viene haciendo con FIFA lo tenemos que hacer con todas las disciplinas que vayamos a ocupar de ahora en adelante.

¿Qué mensaje le darían a los hinchas más vinculados al lado tradicional del club?

Ezequiel: Lo que tenemos que hacer nosotros es dar charlas, informar a la gente. Para que la gente tenga información, sobre todo que tenga información de cómo funciona, para que sepan que por ahí sus hijos no están perdiendo el tiempo en una computadora, sino que por ahí son chicos que tienen una habilidad y que no necesitan dejar sus responsabilidades esenciales como trabajar o estudiar y no tienen que dejar ninguna actividad para poder dedicarse a un deporte electrónico. Por lo contrario, es un chico que realmente tiene capacidad, que se ha informado y tiene un futuro bárbaro en lo que es este mundo. Todos tienen que tener la misma información que tenemos nosotros por más que les interese un poco más o un poco menos, todos tienen que tener la misma información.

Julián: Un mensaje para el hincha que ya juega: que estén atentos que si creen que tienen el nivel necesario que se acerquen, que vamos a necesitar gente y esa iniciativa que te da el amor por los colores.

