QualiFiRe Iberia: MAD Lions y OFFSET se enfrentarán por el pase al torneo presencial

Ayer se jugaron las semifinales del QualiFiRe Ibérico de la FiReLEAGUE, donde MAD Lions venció a SAW Youngsters y OFFSET Esports superó a eXploit Esports, ambos por 2-0. El próximo lunes se enfrentarán por el último lugar en las finales presenciales del torneo.

MAD Lions y SAW protagonizaron la primera serie, que se abrió en Ancient, elegido por los portugueses. SAW se puso a la delantera 4-1 en las primeras rondas. MAD encontró el juego y no dio chances: consiguió 13 rondas seguidas y no tuvo mayores complicaciones para quebrar la elección del rival por 16-5. El lituano jL fue el mejor del mapa con 23-10 K/D y 81% KAST.

Un trámite similar se dio en Mirage, ya que MAD se mostró fuerte desde el principio al lograr un 8-1. Si bien SAW pudo conseguir algunas rondas para llegar con aire al cambio de lado, los rivales no le dejaron hacer mucho más y cerraron el mapa otra vez 16-5. El danés TMB junto a, otra vez, jL fueron los mejores. El primero con 20-11 K/D, 81% KAST y 116 ADR. El segundo con 24-11 K/D y 108.5 ADR.

El segundo turno fue para el duelo portugués entre OFFSET y eXploit, iniciado en Inferno, pick de los últimos. OFFSET se quedó con las primeras rondas y eXploit respondió para ponerse 4-3. El equipo de EasTor puso 9 rondas en fila para luego sentenciar la partida sin mayores problemas por 16-7. NOPEEj marcó la diferencia con 26-11 K/D, 78.3% KAST y 113.4 ADR.

Mirage fue el siguiente escenario, y tuvo un comienzo similar. OFFSET se mostró mucho más firme y logró un parcial de 11-4. Pero tras el cambio de lado se vio una reacción de eXploit, que de a poco comenzó a acercarse en el marcador. Con retakes, OFFSET logró sacar las rondas que le faltaban para ganar tanto el mapa 16-12 como la serie 2-0. RIZZZ fue el mejor de Mirage con 29-18 K/D, 75% KAST y 106.9 ADR.

Con estos resultados, MAD Lions y OFFSET se enfrentarán en un Bo3 por el pase a las finales presenciales en Buenos Aires el próximo lunes a partir de las 17:00 (AR), en lo que es el último cupo del torneo.

