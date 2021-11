Globant Emerald Team: pasión, sentido de la oportunidad y un proyecto a largo plazo

Globant Emerald Team

En línea con los valores y objetivos de la empresa, Globant dio su primer paso en el ámbito de los esports en el 2020 con su escuadra Globant Emerald Team. Decididos a pisar fuerte en la escena y mantener un profesionalismo característico ante todo, reunieron a grandes figuras de la escena competitiva de League of Legends para disputar la liga argentina del circuito oficial de Riot Games, la Liga Master Flow de LVP.

Junto a sus entrenadores de gran trayectoria, Misael ‘Misa’ Di Ciancia y Facundo ‘Lesmart’ Canteros, presentaron a la escuadra que los representaría para el Apertura. Fue un equipo que puso sobre la balanza el potencial y la diversidad con talento mayoritario proveniente de Isurus Academy y 9z. Fue un primer split de calibración para la organización, que logró el top 5/8 con su caída en cuartos ante CASLA Esports. Rápidamente identificaron los cambios necesarios para ir en busca de su gran objetivo: ganar la LVP, los regionales y disputar la promoción/relegación. No era una tarea fácil, pero a mitad de año anunciaron el ingreso de grandes nombres ex-LLA. Con la salida de Rod, Fakkes, Floh y Krim, ingresaron al equipo Follow, Plugo, Fix y Valuxitax. Por su parte, Nate, Bardito y Epika continuaron con la organización.

Pero aún logrando el título de campeón del Clausura, existían posibilidades de no conseguir el top 1 en el año por puntaje. Pero su mayor competidor cayó en cuartos ante Ualá Pampas y el pase al Regional Latam Sur quedó garantizado con su victoria en la gran final ante Savage Esports. La escuadra de mayoría argentina fue el claro favorito del triangular ante Cruzados Esports, campeón de la Liga de Honor de Chile, e Incubus, campeón de la Stars League de Perú. Venció al roster chileno por 3 a 1 en el decisivo y clasificó para el tan ansiado viaje a México para disputar la promoción/relegación de la LLA 2022.

La organización y la nueva escuadra lograron el ansiado objetivo y competirían contra equipos tier 1 de la LLA a principios de septiembre, en busca de un lugar destacado en la mayor liga de Latinoamérica en 2022. Con el impulso de sus resultados previos, fue considerado como un equipo con el potencial necesario para hacerle frente a XTEN Esports o KLG, que por su parte tuvieron una temporada de inconsistencia y derrotas. El equipo tuvo un primer y segundo día difíciles, habiendo caído ante sus cuatro rivales.

¿Qué hubiese pasado si no se hubiesen enfrentado a los dos favoritos el primer día? ¡Cómo hubiese sido el comienzo para el equipo arrancando la Promo/Relegación ante KLG o XTEN de cara al resto de la competencia?

Fix: Yo creo que fue muy importante cómo se dio todo. Siento que si algo hubiese cambiado probablemente no hubiésemos tenido el mismo resultado, que tal vez si nosotros empezábamos el primer día jugando contra equipos más débiles que lo que es FG y Aze, tal vez hubiésemos entrado con una falsa confianza. Por cómo se dio todo entramos con mucho respeto, con mucha presión también, pero igual sabíamos que teníamos mucha responsabilidad. Para mí todo se dio perfecto.

Bardito: Si, yo quiero agregar que sentí lo mismo. Como que se sentía correcto jugar contra los equipos más fuertes de la promo el primer día porque íbamos a saber bien cómo íbamos a estar nosotros y cómo iba a seguir la promo/relegación. Y a pesar de que perdimos esos partidos, no se sintieron malos, no se sintió que nos haya desmotivado tanto.

En otra entrevista Fix mencionó la incomodidad que le generó la posibilidad de ir hasta México e irse sin ganar nada. ¿Ese bichito de ‘qué pasa si no ganamos, si quedamos mal’, les jugó en contra a la hora de competir?

Plugo: Uno siempre piensa en qué pasa si uno gana o si pierde. Ya después de las primeras dos fechas que perdimos contra FG y Aze, y después contra XTEN, KLG, ya todos sabíamos que no podía salir nada peor que eso. ‘Ya nadie va a esperar nada de nosotros’, como que es algo que nos quitó presión. A algunos del equipo sí nos debe haber servido para decir ‘bueno, peor que esto no puede ser así que démosle con todo, porque al final nosotros queremos subir y qué nos importa lo que digan los demás’. Ya todos van a pensar que somos malísimos, pero al final nosotros tenemos que confiar en nosotros mismos y sólo importa nuestra opinión, lo que opinan nuestros coaches, lo que opina nuestro team en sí. Creo que fue algo positivo que hayamos perdido en las primeras fechas porque al final dependía 100% de nosotros y las opiniones de la gente no importaban mucho.

En el tercer día, Globant Emerald Team se enfrentó a KLG nuevamente, pero esta vez se quedó con el mejor de cinco (bo5) y eliminó al equipo de la LLA. Con su victoria la organización argentina avanzó para enfrentarse a Team Aze en un encuentro por la clasificación. Los últimos dos días estuvieron llenos de sorpresas: XTEN Esports aseguró su slot con su victoria ante la Calavera y el equipo esmeralda, que también perdió su serie, se quedó con el último cupo de la LLA 2022 y dejó afuera a Furious Gaming con un sorpresivo 3 a 1. Ante las dificultades que experimentó el equipo en la primera instancia, decidieron cambiar su estilo de juego sobre la marcha para intentar adaptarse a tiempo y no perder la oportunidad de clasificar. Con solo un día de tiempo para prepararse, modificaron su planteo a tiempo.

En una rueda de prensa Lesmart mencionó que Plugo llamó a realizar un cambio de enfoque, ¿Cómo se dio esa situación?

Lesmart: Plugo fue la persona que dijo ‘con esto no estamos ganando, necesitamos cambiar y yo puedo cambiar, puedo adaptarme, soy el tipo de jugador que va a poder adaptarse a jugar esto que necesitamos para que el equipo cambie’. Tener esa personalidad es algo muy fuerte, es algo que fue fundamental para que juguemos el 1-3-1. No tanto el hecho de que Plugo haya sido la estrella, sino de que él tenga ese valor de decir ‘bueno, yo voy a cambiar mi estilo de juego y vamos a jugar esto y va a funcionar porque yo mi parte la voy a cumplir y les va a alcanzar’. Siento que eso hizo que cada uno cumpla su parte y funcione el equipo en general.

Plugo: Como lo dijo Lesmart, no es que yo haya tomado las riendas o algo así. Creo que todo el team hizo lo que tenía que hacer, no es como que un día a otro se me agrandó el cerebro y les decía que hacer sino que en verdad yo no hice nada extra, siento que jugué a lo que tenía que hacer y mi team y todos los jugadores también hicieron lo que tenían que hacer y por eso pudimos ganar, pero yo la verdad no sentí en ningún momento presión. De hecho, si no lo decía Lesmart, a mí hasta se me había olvidado el momento en el que le dije que quería jugar esos tres campeones y que cambiáramos el estilo de juego.

El mid-laner destacó el desempeño de sus teammates, la confianza con la que el equipo entró a jugar la serie y las individualidades de cada uno. En lo que respecta a la organización en sí, el equipo manifestó su conformidad con la predisposición y profesionalidad para cumplir con sus responsabilidades e incluso prestar una mano atenta a las necesidades que podrían surgir del lado de los players.

La escuadra encontró dos pilares en sus entrenadores Misa y Lesmart. La dupla aplicó una dinámica de complementación ocupando roles variables e intercambiables desde el día uno.

Misa: Una cosa que sumó mucho a la dinámica que manejamos nosotros, que al menos, en mis experiencias anteriormente no me había pasado, es que sentí que éramos muy rápidos o muy buenos en observar lo que hacía el otro y complementar con otra cosa.

Lesmart: Cada uno empezó a hacer cosas y el otro se encargaba de lo que hacía el otro y nos íbamos turnando para dar reviews, para hacer distintas cosas, pero siempre como que de la misma posición de ‘somos iguales y cualquier tarea la puede hacer cualquiera de los dos y la va a hacer el que pueda hacerla en ese momento digamos’.

Misa, si comparamos tus experiencias con KLG, ¿Cómo ves el nivel del equipo en comparación a GET, teniendo en cuenta que KLG llegó a Worlds y con el objetivo en mente para el año que viene?

Misa: Siento que de ese KLG de 2017/2018 a ahora que vamos a entrar a la temporada 2022, esos cuatros años, esa madurez, no solo como equipo sino como región, se nota muchísimo. Es algo que hablamos mucho con Nico y con Plugo. Si ahora fuéramos a Worlds con todo lo que aprendimos, más allá de si después te va bien o no, qué distinto sería todo el proceso. Qué distinto sería cómo encarás cada partido, cómo hacés cada cosa, porque ya tenemos mucha más experiencia. Ya sabemos un poco qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, que sale bien y que no.

Con la mirada puesta en la próxima temporada de la LLA y el objetivo principal de dar un gran papel en la liga, tanto Patricio Ezequiel Spallati, manager del equipo, como los entrenadores, destacaron cuáles son sus planes para el futuro de la escuadra.

En relación al debate sobre la necesidad de practicar con otras regiones fuera de Latinoamérica, ¿qué opinión tienen ustedes? ¿Existirán instancias para bootcamps o entrenamientos dentro de Globant?

Patricio Ezequiel Spallati: Nosotros creemos fuertemente que la forma de mejorar es jugar contra equipos mejores, entonces parte de nuestra estrategia para el año que viene va a incluir bootcamp. No te puedo dar detalles porque todavía no tengo firmado nada, pero realmente creemos en desarrollar el talento y hacerlo mejorar. Globant por ahora no va a usar la estrategia de traer imports, sino nutrir el talento que tenemos. Para eso se incluyen un montón de cosas en el camino y una de ellas van a hacer bootcamps.

Lesmart: Yo creo que para nuestro equipo va a ser fundamental. Vamos a ir dos o tres semanas, o lo que sea, a entrenar todo el día y vamos a volver con un nivel más alto, porque los entrenamientos allá son muy tryhard, porque vamos a entrenar todo el día y en un SoloQ mejor. Y creo que es muy importante también para que encontremos ese vínculo que perdimos últimamente como equipo, que fuimos perdiendo en la relegación, y nos volvamos a encontrar como equipo de cara al año que viene. También como tenemos que incluir gente nueva y van a entrar nuevos players, también va a ser eso: un lugar y un espacio donde vamos a estar todos juntos conviviendo todo el día para mejorar y va a ser el único objetivo. Será fundamental para encarar el año y para que tengamos posibilidades si queremos ganar la LLA.

A principio del año pasado se planteó una estrategia e incentivo a la escena con ingresos de jugadoras. ¿Es algo que Globant va a buscar profundizar?

Patricio Ezequiel Spallati: Cuando empezamos el año pasado en los esports todo era muy nuevo para nosotros. Había algunas cosas que no entendíamos. Fuimos con el enfoque de ‘bueno, apliquemos los pilares de Globant y lo que lo hicieron grande al ámbito de esports’. Lo intentamos hacer de una forma, algunas cosas salieron bien, otras no tan bien como esperábamos. El año que viene vamos a tener presencia en LVP, en la LLA y vamos a seguir con un push muy fuerte a lo que es diversidad. Seguimos con la creencia de Globant de llevar un poco más de balance a la diversidad en cuanto a esports.

Teniendo en cuenta el ingreso del equipo a la LLA, ¿se están preparando para la Supercopa Flow?

Lesmart: Nosotros solo jugamos a ganar. Siempre jugamos a ganar, no creo que ninguno de los chicos quiera perder. Vamos a ir a demostrar la diferencia de nivel.

¿Cuál es el equipo que más pelea sienten que les podría dar?

Patricio Ezequiel Spallati: Yo creo que si mantiene el roster, Savage va a ser un equipo potente como lo fue en el Clausura. Después el resto de los equipos están bastante cambiados.

Misa: El mismo top 3/top 4 es el que suele pelearse los puestos, vamos a ver si sigue siendo así o va a haber alguna sorpresa. Yo honestamente siento que va a seguir siendo más o menos lo mismo.

Globant Emerald Team está sellando un año en el que, gracias a la constancia, el empuje del equipo y la proyección a largo plazo, logró posicionarse como una de las referencias en la región y dar pasos acelerados. El 2022 les prepara nuevos desafíos, pero les sobra talento e inteligencia para hacerles frente.

