Simón “Saimon” Fernández, CM de 9z: “Todo lo hacemos por el amor al equipo que nos dio la oportunidad”

El CM tiene 17 años

Simón “Saimon” Fernández tiene 17 años, vive en Tandil y está terminando el secundario. Saimon, además, es parte de 9z, una de las organizaciones de esports más importantes de la región. Dentro del equipo de comunicación desarrolla un rol que es clave y cada vez crece más en importancia. Es CM y todos los días, desde las redes, marca una línea directa con la comunidad que sigue al club.

El recorrido para él empezó a los 12 años cuando se encontró con los primeros streams, “ver que una persona de cualquier lugar del mundo se conectaba, chateaba, que comentaba. Eso me explotó la cabeza, esa posibilidad de interactuar desde cualquier lugar del mundo”. Además, eso se cruzó con otra cualidad: siempre le gustó la competición dentro de los juegos. En el universo amplio del gaming, los esports le interesaron en particular.

Para Simon este es su primer trabajo formal como CM, pero antes ya había pasado por algunas experiencias relacionadas con la comunicación. Estaba trabajando en un diario cuando, a través de un amigo de un amigo, le llegó la data de que una organización buscaba un manager de League of Legends.

Él, que nunca dejaba pasar una oportunidad, se animó a postularse y lo llamaron. A los cinco días ya tenían los cinco jugadores y un suplente. La vinculación con ese equipo lo llevó a ver más de cerca el día a día de 9z, que estaba metido también en LVP: “me gustaban mucho las gráficas de 9z y yo los seguía mucho por eso”.

En plena pandemia le llegó la chance de hacer una entrevista con 9z: “cuando yo tuve la primera entrevista, yo no le dije nada a mi mamá. Cuando salí y me dijeron que me podían llamar para otra, ahí sí les avisé. Siempre confían y me tiran la buena, pero hice tantas que dicen “bueno, Simón con una cosa nueva, con qué va a salir ahora”. Pero cuando tuve la entrevista, quedé, llegó el primer sueldo, firmar el contrato con todo lo que implica, ahí dijeron “esto es posta”. Yo les mostraba el showmatch de 9z contra Coscu Army, que fue mi primera cobertura, y me acuerdo de la imagen de mi viejo sentado en la cama con el celular, viendo que 100 mil personas estaban viendo eso y que yo estaba haciendo la cobertura en vivo”.

¿Cómo fue el momento en el que entraste en 9z?

La pandemia me salvó un poco la adolescencia. Es muy fuerte estar encerrado en tu casa. Arranqué la pandemia teniendo 16. Se hablar inglés, se hablar portugués, tengo idea de historia, me interesa un poco la política, pero estaba parado en la nada. No tenía un proyecto claro en mente. Me metí a escribir de política, me metí con un grupo de redactores, arranqué un diario que tenía 5 mil seguidores y me fui cuando tenía 90 mil. Y ahí dije “che, puede ser que sirvo para esto, porque puedo aportar algo distinto”. La entrada de 9z en plena pandemia y pasar de no significar nada en la escena a tener la cuenta de 9z en mi computadora y la responsabilidad de que cualquier letra le llega a miles de personas. Me fui a acostar la primera noche que me pasaron las contraseñas y ahí caí. Es algo muy grande. Y en plena pandemia me ayudó a tomarlo con mucha calma y aprender mucho. Siempre le voy a agradecer a mis compañeros que por tener menos experiencia nunca me dejaron de lado.

"Me fui a acostar la primera noche que me pasaron las contraseñas y ahí caí. Es algo muy grande", contó el CM del equipo

¿Pero cómo es el día a día de Saimon? “Mi rutina arranca a las nueve de la mañana o a las siete y media si voy a la escuela. Yo me llevo la compu al cole por si hay que escribir algo o tengo que llenar algún excel, sino trabajo desde el celu. Pero generalmente la noche anterior me armo el calendario de todo lo que tengo que hacer en el día. Como lo mío son más los resultados y las coberturas en vivo, yo trabajo más a la tarde noche”, explica.

¿Cómo compatibilizas el trabajo con la escuela? ¿Tus profesores y compañeros saben lo que haces, no?

Si. Justo hace dos días estuve en Buenos Aires por el estreno de Sueño Violeta (el documental que presentó 9z) y tuve que pedir permiso porque teníamos un par de pruebas. Y te preguntan “¿a qué vas a Buenos Aires?” y les conté. Las profesoras están orgullosas porque saben que me va bien, no tengo materias complicadísimas. Mientras tengo el colegio bien, mis papás me dejan hacer todo. Por ahí me joden mis amigos porque me llevo la notebook y en un recreo me quedó viendo un clip o armando un copy.

¿Y tus papás empezaron a aprender un poco más sobre los contenidos que haces?

Si. Cuando me dijeron de hacer la segunda entrevista coincidió con (se me viene ese recuerdo a la cabeza y me hace mal) el partido de Isurus contra 9z que 9z se queda fuera de la BLAST. Y vinieron dos amigos míos porque yo ya estaba re hype y lo pasaban por la tele. Y mi viejo se quedó viendo y yo le explicaba “en el Counter son cinco contra cinco, hay que llegar a 16 rondas y te ganas un viaje a Europa”. Mi vieja también se copó. Después les expliqué lo que es el League of Legends, les expliqué lo que es Valorant, les expliqué lo que era 9z. Y ahí entré y empecé a explicarles los contenidos, les conté que hay una comunidad enorme. Y para que entiendan le abrí una cuenta de Twitter a cada uno, los arrobé en mi cuenta y cuando vieron que 20 o 30 les fueron a comentar “su hijo es un genio”, Fran la siguió a mi vieja. Ella estaba re contenta y ya se siente parte.

9z hoy es una de las organizaciones más importantes por sus logros deportivos, pero también porque logró construir una comunidad enorme. Cualquier cruce que los tenga como protagonistas va a ser visto por miles de personas que están listas para alentar a su club. En ese contexto, Simón es parte del equipo que le habla en forma directa a todos los que siguen a la Violeta.

"Yo me llevo la compu al cole por si hay que escribir algo o tengo que llenar algún excel, sino trabajo desde el celu", contó

¿Qué sentís que hace diferente 9z y cómo lograron un vínculo tan copado con su comunidad?

9z no empezó como todas las organizaciones. Arrancó muy fuerte porque arranca con Fran, que es un creador de contenidos que es muy bueno. Después creo que es por los logros y porque 9z hizo las cosas distintas. No hay un solo tweet de 9z que no tenga un corazoncito violeta, que no tenga un signo de exclamación tirando la buena. Y después, y esto sí lo atribuyo a la tarea de los CMs y cómo trabajamos, sabemos cómo es el fan, porque fuimos fans nosotros, somos fans del proyecto y sabemos qué nos gustaría que nos responda 9z. Le respondo al chico que va a ver la notificación en el teléfono y va a sentir una sorpresa. El vínculo con la gente es muy positivo. La gente alma el proyecto, la gente se compromete y eso es super importante. La gente ama al club.

¿Y cómo se siente saber que su estilo de comunicación, como pasa con Isurus o KRÜ por ejemplo, es una referencia?

Es muy lindo y se siente muy bien. Es lindo escuchar que alguien diga “quiero hacer lo que hace 9z en Twitter”. Porque lo que hace 9z en Twitter es lo que hacemos un poco nosotros en nuestro equipo. Se siente bien porque sabes que vas por bien camino. Y nos gusta ayudar. Los arrobamos en los partidos a los equipos que están empezando para que los vea más gente. Y eso nos hace fuertes como comunidad. Y después tenés experiencias como las del cine, que es una de las mejores experiencias de mi vida. Que venga un chico corriendo a abrazarte es increíble. Es algo precioso, volví muy contento de ese viaje.

Simón forma parte de una comunidad dentro de la escena de esports que está conformada por todos los que llevan adelante las redes de las organizaciones y serlo dentro de esta región siente que tiene sus particularidades: “Le erramos tantas veces y nos quedamos tantas veces golpeando la puerta de tantos proyectos que es muy lindo estar adentro. Y las oportunidades no se desaprovechan nunca. No pienso perder un solo segundo de mi tiempo en 9z que no sea para hacer las cosas bien y con felicidad. Y así lo toma el CM de Isurus, el CM de Furious, el CM de cualquier equipo. Hay mucha gente se esfuerza para estar acá, que se esfuerza para ser CM y no la puede pegar. Entonces cómo yo, que tengo la oportunidad, no la voy a aprovechar y la voy a explotar al máximo. Y todo lo hacemos por eso: por el amor al equipo que nos dio la oportunidad y es un amor al proyecto y al trabajo de uno mismo. Yo quiero dar todo y así somos todos. Por más chico que sea el equipo, todos los CMs de los equipos dejan todo”.

Ahora 9z se prepara para un nuevo desafío después de conseguir el cupo para representar a la región en la BLAST Premier Showdown y se va a poder seguir desde las redes del equipo: “Se viene un día importante, estamos muy contentos, el equipo está más feliz que nunca, los jugadores están muy preparados. Los chicos estaban con muchas ganas de viajar. El equipo se preparó muy bien para esta BLAST y vamos a darlo todo. Hasta que el cielo se tiña de violeta”.

SEGUIR LEYENDO: