“Sueño Violeta”: cómo fue el estreno del documental de 9z que muestra su paso histórico por la BLAST Premier

Foto: Mariano Mazza

Sueño Violeta, el documental que presentó 9z Team, se estrenó en el Dot Baires Shopping con un evento exclusivo del que fue parte toda la comunidad de la organización. La producción recorre lo que fue la participación del equipo en la BLAST Premier Spring Showdown 2021, desde el viaje con múltiples escalas, hasta el histórico triunfo frente a Vitality. Miembros del equipo, invitados especiales y los ganadores de las 100 entradas sorteadas en redes pudieron disfrutar de la presentación en el cine.

Francisco “Frankkaster” Postiglione, CEO y fundador de 9z, se refirió al proceso de desarrollo del documental y destacó que “esta iniciativa viene de todo el producto crudo que se sacó del primer viaje, que fue muy nutritivo deportivamente para el club. Todo eso se aprovechó para hacer un buen contenido en base a lo deportivo, algo que es muy difícil hacerlo entretenido, pero creo que lo logramos en Serbia cuando sacamos la miniserie. Nos guardamos las mejores tomas, lo que más impacto tenía, lo más sentimental, para lo que íbamos a armar después, que estábamos viendo si hacíamos un documental o una película. Teníamos planeado sacarlo este mes y justo coincidió con que clasificamos de vuelta a la BLAST y quedó como si estuviera todo armado, pero lo teníamos planificado hace tiempo”.

Frankkaster, CEO y fundador de 9z Foto: Mariano Mazza

Frankkaster también habló sobre lo que se viene en cuanto a contenido: “Este año nuestro foco de contenido va a ser lo deportivo. Armamos el plan de comunicación de 2022 y está basado en lo deportivo. Estoy con muchas ansias de jugar VALORANT, de que los chicos comiencen la fase regular después de que termine el Mundial, armamos un equipo muy lindo así que esperamos repetir este contenido con esa disciplina”.

En el evento estuvieron presentes los integrantes del equipo de CS:GO Main, Martín “Rox” Molina, Santino “Try” Rigal y Franco “DGT” García. DGT destacó lo que vivió mientras veía el documental: “Mucha emoción, recuerdos, sentir lo mismo que sentí en ese momento, estaba muy feliz, cada momento del documental. Fue un poco una sorpresa, no sabíamos que iba a ser así, en un cine. Ahora estoy muy contento y motivado para ir de nuevo”.

Además, DGT destacó lo que significó el reencuentro con los fans después de un largo parate obligado por la pandemia: “Fue una locura, quedé muy sorprendido, no esperaba tanta gente y menos el apoyo que nos dieron. Nunca había vivido algo así y me fui muy contento del cine, espero que hayan más reencuentros así en un futuro próximo”. Ya con la cabeza en Serbia, y cuando aún no conocían a su rival, marcó con quién le gustaría enfrentarse y se animó a decir Liquid. Finalmente se cruzarán con ese equipo en la primera ronda: “Por su historia y sus jugadores, siempre miré a NAF y EliGE cuando empecé a jugar, y sin dudas a FalleN por todo lo que logró”.

Para Simón, CM de 9z, este documental representa “un hito no sólo para la organización, sino también para la comunidad y la escena regional de los esports; representa también una oportunidad única para que el público general, que aún no conoce todo lo que hacemos desde 9z, pueda acercarse y descubrir el gran trabajo que venimos haciendo”. Además destacó el acompañamiento que tuvieron de parte de los seguidores de la organización: “Tanto los días anteriores como el durante en redes sociales se vivieron con gran emoción, miles de simpatizantes participaron para ir al cine y muchos lo vivieron en la transmisión”.

Try, DGT y Rox Foto: Mariano Mazza

El documental se vio en vivo tanto in situ en el cine como en un stream especial a través Booyah! para que todos los fans tuvieran la oportunidad de disfrutarlo al mismo tiempo. En ese sentido, Milagros Soutullo, directora de marketing del equipo, explicó: “Los seguidores de 9z son la hinchada más fiel que podríamos tener. Es un placer compartir con ellos esta pasión. La idea de presentar este documental fue pensada especialmente a partir de ellos y el hecho de que la transmitimos vía stream en simultáneo por Booyah!, fue para que también todos tuvieran acceso y pudieran revivir los momentos más emocionantes de esta experiencia, recargar energías para alentar y dejarlo todo en esta nueva hazaña a la que el equipo Main está por vivir”. También dejó la puerta abierta para más documentales y eventos más numerosos: “Esto fue solo el comienzo.”

Sobre la producción del documental, Guillermo Taboada, Director de Contenidos de 9z, declaró: “Una vez que el equipo clasificó, se empezó armar el viaje y surgió naturalmente el ‘che, tenemos que hacer el documental’, siempre nos seduce la idea de pensar contenidos que trasciendan pero, ante todo, este documental fue pensado para llevarle a cada fan la experiencia de sentirse un integrante más y sentir lo que el equipo estaba viviendo. Sabíamos que iba a ser único y lo fue. Además, qué mejor manera de despedir a los chicos que se van a Serbia nuevamente que con un banderazo en una sala de cine”.

El encargado del largometraje fue Joaco Sosa de la productora Display. Guillermo destaca que fue un desafío transmitir lo que quería, ya que querían lograr algo muy cuidado y que el espectador sienta lo mismo que los jugadores desde el día 1. El equipo de 9z ya se encuentra en Serbia nuevamente, en preparación para lo que va a ser una nueva edición de la BLAST Premier Fall Showdown, donde se enfrentarán el próximo 14 de octubre a Team Liquid.

