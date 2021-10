Otra vuelta más: 9z se consagró campeón del Flow Latin Power Fall 2021 y tiene la mira en el BLAST Premier Showdown

Anoche se vivió la picante final del LATIN POWER entre Bravos y 9z, los grandes finalistas que buscaban su lugar en el BLAST Premier Showdown 2021, pero solo uno se quedó con la victoria. La Violeta celebró una vez más en la instancia clasificatoria y dejó demostrado que, al menos en 2021, es el mejor equipo latinoamericano y el representante de toda la región en el resto del mundo.

La hazaña de 9z fue por partida doble, porque antes de enfrentarse a Bravos tuvieron que jugar la semifinal frente a Havan Liberty, que no fue nada fácil y demostró ser digna de una gran final entre los dos favoritos a llevarse el slot. La serie comenzó cuesta arriba con un 22-25 interminable en Overpass, que a pesar de haber perdido, tuvo a Try completamente desatado, que terminó con una ridícula diferencia de 31 bajas a favor.

Pero la Violeta se pudo recuperar en su pick, Nuke, con 12 ganadas del lado terrorista, una distancia que le permitió cerrar el mapa a pesar de la resistencia de los brasileños por 16-12. Dust 2 no fue apto para cardíacos, porque el decisivo para llegar a la final tuvo a Havan Liberty logrando cuatro rondas de diferencia en la segunda mitad, pero 9z no permitió ni una más y con 9 al hilo avanzaron por 16-11 y sellaron la serie 2-1. Como era de esperarse, Try recibió la mención de Player On Fire durante el encuentro que muchos vivieron como una final, pero la jornada recién empezaba.

Después de un descanso de una hora, la escuadra volvió a la acción para definir la gran final al mejor de tres en un nuevo clásico Argentina-Brasil. El pick de Bravos Gaming fue Ancient, donde comenzaron dominando con ocho rondas seguidas para encender un chat que ya venía bastante picado de la serie anterior. El mapa cerró con un 8-16 que obligó a 9z a repensar su estrategia. El segundo mapa fue Nuke, donde la Violeta dio vuelta todo y demostró que no hay nadie que le gane en su terreno. Tuvo un llamativo primer lado terrorista donde se llevaron el 11-4 y un contundente lado CT que no entregó una sola ronda a los brasileños. De esta forma, el 16-4 dejó el 1-1 para definir todo en el tercer y último mapa.

Los equipos llegaron a Dust II con ánimos muy diferentes y 9z aprovechó la victoria anterior para liquidar la serie como si se tratara de un encuentro más. Con la gimnasia previa en un Dust II ante Havan Liberty, la Violeta demostró un nivel de juego merecedor del cupo sudamericano, y con el mental en las nubes, concluyó 16-9, cerró la intensa noche con el 2-1 definitivo y dejó a un Max endemoniado con ganas de un poquito más.

La jornada de semifinales y gran final duró casi 12 horas de transmisión a cargo de FiReSPORTS, con las tres series yendo al tercer mapa definitivo. Ahora la Violeta ya tiene la mira puesta en el BLAST Premier Fall Showdown 2021, que va a tener lugar del 12 al 17 de octubre en una locación a definir. En abril de este mismo año, 9z ya había clasificado al Spring Showdown, donde se enfrentó a Team Vitality y se llevó una victoria que muy pocos creían posible. Ahora, con todavía más épica en el ambiente, la escuadra se prepara para medirse con los mejores equipos del mundo en el esperado torneo.

Aunque todavía faltan definir algunos cupos, MAD Lions, Movistar Riders, Dignitas, Team Fiend, ViCi Gaming y POGGERZ ya están confirmados en el certamen. El resto de los equipos van a quedar definidos con la fase de Grupos, que va a tener lugar del 16 al 26 de septiembre.