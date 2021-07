El secreto detrás de las interacciones de Isurus y 9Z que “rompieron Twitter” en los esports

Muchas veces las pequeñas acciones pueden generar grandes consecuencias, y en el mundo de los esports en las redes sociales, donde todo está conectado, soplar una pieza de dominó es el puntapié inicial para una reacción en cadena que puede dar la vuelta al planeta entero. Esa pequeña pieza inicial fue un emoji, un simple emoji de un pulgar arriba publicado desde la cuenta de Twitter de Isurus, que fue seguido por decenas de equipos de Latinoamérica, y llegó a los máximos exponentes de los deportes electrónicos.

Si entraste a Twitter el martes 13 de julio y sos un seguidor de los esports es muy probable que te hayas cruzado con el pulgar arriba en más de una oportunidad. Es que tuvo tanto alcance que el meme fue posteado por organizaciones como G2, Fnatic, Astralis, Barcelona Esports, Cloud9, o cuentas como LEC (principal liga de LoL de Europa), LCK de Corea del Sur, LolEsports o Twitter Gaming.

El primer empujoncito lo dio Axel Arias, uno de los community manager de Isurus, que en diálogo con Infobae explicó cómo comenzó todo: “Estoy en un grupo de Community Managers y Social Media Managers con muchos equipos de Brasil, como Furia, TSM Br, Detona, entre otros. Estábamos charlando y uno de los CM’s había pasado una screen donde le habían respondido con un el emoji del pulgar a un mensaje, y nos reímos porque era una respuesta super cortante, y lo empezamos a spamear todos en el grupo. Después se me ocurrió la idea de hacer un hilo en Twitter así y pregunté si la seguían. Era sin ningún motivo en principio, porque era algo que la gente no iba a entender”.

Contrario a lo que pensaban, no solo los equipos de Brasil contestaron el tweet con el mismo caracter, sino que se sumaron muchos clubes de Argentina, y varios fanáticos del Tiburón, que no dudaron en seguir con la idea, pese a que no tenían idea de donde provenía. Muchos continuaron con el hilo, pero otros lo twitearon en su propio perfil, y algunos incluso cambiaron su foto de perfil.

Decenas de equipos se sumaron al "pulgar arriba" en Twitter.

“Lo mejor es que demostramos que a pesar de la diferencia de idiomas y rivalidades todos los que estamos en ese grupo de Whatsapp nos unimos para hacer la tendencia mundial, fue algo muy lindo de ver”, comentó Alex, que también resaltó qué fue lo que más le sorprendió de las interacciones: “Fue ver a la cuenta del Maracaná, la del Brasileirao Assai y la del Gremio, porque no tienen nada que ver con esports y la tendencia llego a ellos de todas maneras”.

Hace algunos años Isurus viene dándole mucha importancia a las redes sociales, y al equipo de comunicación que le llega a los fans. El mismo está compuesto por Antonella Meriggi (Directora de marketing y comunicaciones), Lucas Sarobe (Director de contenidos), Matías Ortolan (Social Media Manager) y Axel Arias, que tiene 18 años y demás estudia Marketing y Comercio Internacional en UADE.

Si bien la campaña del emoji excedió los deportes electrónicos, no es la primera vez que un equipo argentino sorprende y “rompe” Twitter con sus interacciones. 9Z ya lo hizo un par de veces, y comenzó en la BLAST Premier de Counter Strike, cuando dejaron en el camino a Team Vitality de Francia. Allí comenzaron a interactuar con distintas cuentas, pero el verdadero golpe lo dieron el 2 de junio, con un tweet muy argentino, que fue contestado por algunos de los equipos más importantes del mundo, y dejaron boquiabiertos a todos.

“Hola si que tal para hacerte un pedido”, comenzó el hilo, que es el principio de una broma de internet que se convirtió en meme. “Dezzime”, contestó G2 Esports, y luego le siguió un: “quiero, cuatro empanadas de carne, una de verdura y queso, una de choclo, una de carne, otra de choclo”, de Team Liquid. Así se fueron sumando Astralis, HEROIC, Team Vitality. En cuestión de minutos 9Z había revolucionado Twitter, y no solo por las interacciones, sino porque cuentan que postean siempre en inglés twiteaban frases de un audio sobre un pedido de empanadas. Más argentino imposible...

El hilo que encabezó 9Z junto a otros grandes equipos de esports.

El genio detrás de la idea fue Simón “Saimon” Fernández, uno de los CM de la organización de Frankkaster, que tiene apenas 17 años y además de trabajar en el club se encuentra terminando el secundario. Charló con Infobae y explicó cómo surgió todo: “Me levanté un día con ganas de tener una buena idea para hacer algo distinto e inusual. Fue surgiendo, se fue construyendo en mi cabeza muy rápido. Yo tenía el contacto de algunos de los CM por la BLAST. Les mandé un mensaje presentándome y si consultando si querían hacer algo en conjunto. Me dieron el aval y me dijeron que sí re copados. Quería algo que sea bien argentino, copado, que lo entendemos todos, y pensé en ese audio de las empanadas. Salió, le preparé una parte del texto a cada equipo, y organicé para que a un horario en particular salga eso todo junto, y a ver que pasaba en redes sociales. Y bueno, explotó digamos, ja”.

Pero a la movida no se sumaron solo equipos de afuera, sino que muchas organizaciones de Argentina, que rápidamente cazaron la idea, también siguieron el hilo, con las frases del audio o simplemente continuando con el meme. Se terminó generando una interacción programada y también orgánica, que sumó miles y miles de likes.

Durante la final de la Copa América entre Argentina y Brasil también generaron algo similar, y todo comenzó con un “entonamos las estrofas del himno nacional argentino”, cuando el partido estaba por comenzar. “SEAN ETERNOS LOS LAURELES, QUE SUPIMOS CONSEGUIIIIIIIR, QUE SUPIMOS CONSEGUIIIIIIR”, contestó Fnatic, y luego siguió Ninjas in Pijamas: “COOOORONADOS DE GLORIAA VIVAAAAMOOOOOOOS”. 9z volvió a sumarse y respondió: “OOOO JUREMOS CON GLORIA A MORIR”, y quien finalizó fue Team Liquid: “OOOO JUREMOS CON GLORIA A MORIR TE AMO MESSI”.

El hilo de Twitter con el himno argentino.

9Z no solo cuenta con grandes equipos, sino que también es uno de los líderes en cuanto a creación de contenido de Latinoamérica. Siempre apostaron fuerte por sus redes sociales, y dicho esfuerzo se ve reflejado en las interacciones que lograron conseguir. Actualmente el área de CM se encuentra conformada por tres personas, dos pertenecientes al staff y un recurso externo con el rol de directora. La organización se encuentra llevando a cabo el 9znow, una activación especial donde varios streamers viajaron a Bariloche para generar contenido único a través de diferentes actividades. Esto le da continuidad a la temporada exclusiva que inauguraron en Mar del Plata durante el verano en el 9zummer.