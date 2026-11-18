El fiscal Carlos Stornelli solicitó la indagatoria de Luis D'Elía para determinar si mantuvo contactos con la Guardia Revolucionaria iraní.

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El fiscal Carlos Stornelli pidió indagar a Luis D’Elía para determinar si el dirigente mantuvo contactos con la Guardia Revolucionaria iraní y si recibió instrucciones para difundir mensajes en la Argentina y el Mercosur, después de que se presentara públicamente como transmisor de mensajes atribuidos a esa organización, a través de una publicación en X.

La solicitud judicial apunta a establecer si esas manifestaciones fueron expresiones personales o si existió una relación efectiva con la estructura iraní, lo que podría encuadrarse en delitos de amenazas, intimidación pública, terrorismo o traición a la patria.

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El planteo del fiscal reclama preservar las publicaciones atribuidas al dirigente, comprobar su autenticidad y establecer quién controla la cuenta desde la que fueron difundidas. También propone medidas para examinar sus redes sociales, abonados telefónicos, registros migratorios y posibles antecedentes judiciales vinculados con Irán.

La denuncia se originó por una publicación realizada el lunes 17 de noviembre, a las 15.20, en una cuenta de X atribuida a D’Elía. En ese mensaje, el dirigente sostuvo que la Guardia Revolucionaria iraní le había pedido transmitir una comunicación “oficialmente” para la región.

¿Un mensaje por encargo?

La presentación fiscal remarca que las expresiones de Luis D’Elía no fueron expuestas como una opinión personal, una interpretación de acontecimientos internacionales ni una reproducción de información periodística.

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Para Stornelli, el dirigente afirmó haber recibido un encargo de integrantes de la organización iraní. Esa forma de presentar el mensaje, sostiene el escrito, le otorgaría una relevancia distinta a la de una simple declaración política.

Gaston Taylor

El fiscal consideró que el dirigente se atribuyó el papel de transmisor o comunicador ante el público argentino y regional. Por eso, pidió esclarecer las circunstancias en las que habría recibido y luego difundido el contenido.

Además, solicitó que se profundice sobre “aquellas conexiones que el propio denunciado reconoce tener con una organización terrorista”, si pertenece o integró la Guardia Revolucionaria iraní “bajo cualquier rol”. En caso de que se acreditara una relación, la fiscalía pretende establecer qué posición habría ocupado y quiénes serían sus contactos, conexiones y vínculos.

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Las medidas requeridas incluyen sus registros migratorios y la certificación de otras causas judiciales, en trámite o finalizadas, que puedan aportar información relevante.

El mensaje cuestionado

En el mensaje citado en la presentación, D’Elía habló de una eventual reanudación de la guerra en Medio Oriente y lanzó advertencias dirigidas a Estados Unidos, Israel y países europeos.

“En 15 o 20 días, recomenzada la guerra, también van a ser atacados brutalmente Chipre, Grecia, Rumania, Bulgaria e Italia”, afirmó el dirigente.

Un mensaje en la red social X de Luis D'Elia difunde declaraciones sobre advertencias bélicas atribuidas a la Guardia Revolucionaria de Irán.

D’Elía también sostuvo que el conflicto entraría en una “fase definitiva” y realizó referencias a una posible escalada militar contra Estados Unidos e Israel.

La presentación se suma a los antecedentes judiciales de D’Elía, quien está procesado junto con Cristina Kirchner y otros exfuncionarios en la causa por el Memorándum de Entendimiento entre la Argentina e Irán.

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La reacción del Foro Argentino contra el Antisemitismo

El Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA) repudió las declaraciones de Luis D’Elía en X, luego de que el dirigente afirmara que transmitía un mensaje de la Guardia Revolucionaria iraní.

La entidad cuestionó que se presente como vocero de esa fuerza, incluida en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePeT), donde Argentina la identifica como organización terrorista.

En su comunicado, el FACA también vinculó el reclamo con los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel, cuya investigación judicial atribuyó a funcionarios iraníes y miembros de la Guardia Revolucionaria.

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La organización pidió una intervención urgente del Poder Judicial y sostuvo que la eventual actuación de un representante de ese grupo en el país constituye un motivo de alarma.