Juan Bautista Mahiques dejó la presidencia de la Asociación Internacional de Fiscales y continuará en el Comité Ejecutivo

La Asociación Internacional de Fiscales (IAP) celebra la 62ª reunión anual del organismo en la Ciudad de Buenos Aires.

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Tras cuatro años de gestión al frente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, dejó la presidencia del organismo. Sin embargo, recibió el respaldo del Comité Ejecutivo, que nuclea a 24 países, para continuar en la organización en carácter de “presidente inmediato anterior”.

La IAP es una organización no gubernamental, apolítica y la única red mundial de fiscales. Actualmente, está integrada por más de 250.000 agentes distribuidos en más de 175 países y regiones del mundo.

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En 2022, cuando era Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, Mahiques se consagró como el primer latinoamericano en presidir la IAP. Posteriormente, fue reelegido para ese cargo en 2025 en una asamblea realizada en Singapur, que contó con la presencia de importantes referentes políticos y judiciales internacionales, como el presidente francés Emmanuel Macron.

La Asociación está celebrando la 62ª reunión anual del organismo en la Ciudad de Buenos Aires.

Este fin de semana, el exjefe de los fiscales porteños finalizó su mandato al frente de la organización global y asumirá el rol de “presidente inmediato anterior”. La presidencia interina será ocupada por Mohammed H. Abdul Rahim, Fiscal General Adjunto de la Fiscalía de Dubái.

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Durante el encuentro que tuvo como base la Ciudad de Buenos Aires, se destacaron los principales hitos de su gestión y reconocieron su profesionalismo y su trabajo para acercar a las fiscalías de distintas regiones y fortalecer la cooperación internacional.

Encuentro del Comité Ejecutivo de la IAP

El Comité Ejecutivo de la IAP reúne autoridades y referentes de la persecución penal de distintos países. Además de su presidente interino, lo integran los vicepresidentes Kamran Aliyev, procurador general de Azerbaiyán; Sally Dowling, directora de la Fiscalía Pública de Nueva Gales del Sur, Australia; Michael Leitner, fiscal general adjunto de Austria; Nayef Mahmood, abogado general sénior de Baréin; Manuel Pinheiro Freitas, director general de la Escuela Superior de la Fiscalía Pública de Ceará, Brasil; Kate Matthews, presidenta de la Asociación Canadiense de Fiscales de la Corona; y Jianming Tong, primer fiscal general adjunto de la Fiscalía Popular Suprema de China.

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También forman parte del Comité Cheol-Kyu Hwang, profesor de la Universidad Myongji de Corea del Sur; y, entre sus miembros ordinarios, Rashid Amhine (Mauricio), Stefan Blättler (Suiza), Cindy Clarke (Bermudas), George Dolhai (Canadá), Immaculate Angutoko Draru (Uganda), Hio Fong Tong (Macao), Abdulaziz F. Alqorouny (Arabia Saudita), Laureline Peyrefitte (Francia), Catherine Pierse (Irlanda), Phairach Pornsomboonsiri (Tailandia), Edina Söltesz (Hungría), Ángel Valencia Vásquez (Chile), Anna Vardapetyan (Armenia), Grace Ononiwu (Reino Unido), Jeanette Manning (Estados Unidos), Manoel Victor Sereni Murrieta e Tavares (Brasil) y Renson Ingonga Mulele (Kenia).

En la misma reunión, el actual fiscal general porteño, Martín López Zavaleta, fue elegido por unanimidad y aclamación para integrar el Comité Ejecutivo.

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“En un contexto en el que los desafíos de la justicia trascienden cada vez más las fronteras, estamos convencidos de que la cooperación internacional, el intercambio de experiencias y la confianza mutua son herramientas fundamentales para fortalecer el Estado de Derecho”, sostuvo el fiscal general en el Hotel Madero, donde se celebró el encuentro.

La reunión finalizará el lunes 16 de noviembre con la 31ª Asamblea General de la entidad, que se llevará a cabo en la sede de la Fiscalía General de la Ciudad.