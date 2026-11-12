Judiciales

UOM: investigan viajes de Furlán y de la sindicalista que compró un departamento en el edificio donde vive CFK

Se pidieron datos a aerolíneas y a la Unión Obrera Metalúrgica para establecer si hubo desembolsos con recursos sindicales

Abel Furlán y Sol Calle, dirigentes de la UOM
Investigan viajes del ex titular de la UOM Abel Furlán y de la sindicalista que compró un departamento en San José 1111
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La Justicia investiga al ex titular de la UOM Abel Furlán y a la sindicalista kirchnerista Soledad Calle, compradora del departamento vecino al de Cristina Kirchner en San José 1111, por las presuntas “coincidencias” advertidas en viajes al exterior.

Ambos están citados a declaración indagatoria por supuesta defraudación al gremio y a su obra social, y a ello se sumaron nuevas medidas de prueba por viajes desde febrero de 2023 a la actualidad, según la resolución judicial a la que tuvo acceso Infobae.

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“En atención a las coincidencias advertidas en los registros de movimientos migratorios incorporados a las actuaciones respecto de Francisco Abel Furlán, María Soledad Calle, Adalberto Raúl Braconi y Osvaldo Esteban Lobato” corresponde “profundizar dicha línea de investigación”, resolvió el juez federal Julián Ercolini.

Calle compró el departamento del primer piso de San José 1111, ubicado debajo de la unidad donde la ex presidenta Cristina Kirchner cumple bajo arresto domiciliario su condena a seis años de prisión en la causa Vialidad. La Justicia pidió en septiembre pasado una copia certificada de esa escritura, con detalle de precio pactado y medios de pago utilizados.

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Pasajes, facturas y pagos

Al respecto se pidieron informes a compañías aéreas sobre vuelos, pasajes y tickets electrónicos, “fecha y canal de contratación, identidad de la persona física o jurídica que solicitó y abonó cada pasaje”. También el precio, moneda y medio de pago utilizado, “con identificación de su titular”.

Soledad Calle y Cristina Kirchner
Soledad Calle compró un departamento en el edificio de San José 1111 donde cumple su condena la ex presidenta Cristina Kirchner

En la causa se busca establecer si viajaron con la misma reserva, agencia o si se abonaron con un mismo instrumento de pago. También si se facturó a la UOMRA, OSUOMRA o USEM S.A. Esta última es la empresa que integró Calle y fue contratada por la Unión Obrera Metalúrgica bajo la conducción de Furlán y cuyo accionar es el objeto de la investigación.

También se pidieron informes sobre alojamientos, traslados u otros servicios asociados a tales desplazamientos, indicando establecimientos, fechas, importes, responsables de las reservas y medios de pago utilizados. A la UOM se le requirió enviar la documentación sobre viajes que se tienen individualizados, si hubo “gastos de representación” y quiénes autorizaron los desembolsos.

Los denunciantes en la causa aportaron datos sobre 114 viajes internacionales que habría hecho Calle entre 2010 y 2026 a destinos como Uruguay, Brasil, España, Estados Unidos, Francia y México. El juzgado fijó la fecha de inicio de la investigación en este aspecto en febrero de 2023.

Indagatorias

El juez ya citó a declaración indagatoria a Furlán y a Calle en la investigación. Según la acusación habrían “administrado infielmente los intereses patrimoniales” del gremio y su obra social. Furlán tendrá que presentarse el 17 de noviembre a las 10.30 en la sede del juzgado en Comodoro Py 2002 y Calle el 24 del mismo mes, según la decisión judicial a la que accedió Infobae. Fueron citados además los otros cuatro imputados Brunelli, Lobato, Ortiz y Braconi.

“Habrían administrado infielmente los intereses patrimoniales de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOMRA) y de la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (OSUOMRA), procurando un beneficio económico indebido a favor de USEM SA y/o de quienes integran dicha sociedad”, fundamentó la citación.

María Soledad Calle, de la UOM
Soledad Calle

Se investiga la firma de dos contratos el 27 de febrero de 2023 entre UOMRA y OSUOMRA con USEM S.A., con una vigencia proyectada de diez años, desde el 1 de marzo de 2023 hasta el 28 de febrero de 2033. La empresa debía administrar operativamente fondos, cuentas y circuitos de pago.

Esa firma se había creado 82 días antes de esos contratos —el 7 de diciembre de 2022— y, según el juzgado, tenía una estructura operativa reducida y no se identificó otra actividad comercial relevante.

María Soledad Calle era empleada de UOMRA y al mismo tiempo accionista del 50% y directora suplente de USEM S.A. La otra mitad de las acciones pertenecía a Braconi, presidente de la firma. “Una empleada de la entidad contratante era, a la vez, propietaria de la mitad del capital social e integrante de la estructura societaria de la empresa seleccionada”, sostuvo la citación del juzgado federal 12 donde se lleva el caso. Está sin juez titular y lo subroga Ercolini.

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