Judiciales

Casación rechazó el pedido del ex juez Gastón Salmain para ser sobreseído en una causa por abuso de autoridad

La Sala IV desestimó la queja de la defensa del magistrado destituido, acusado de utilizar oficios judiciales para obtener información sobre una investigación penal en su contra

Un hombre con traje azul, gafas y corbata verde observa hacia un lado en un espacio de oficina
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido de sobreseimiento del exjuez Gastón Salmain en una causa por abuso de autoridad. (Consejo de la Magistratura)
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La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso del ex juez federal de Rosario Gastón Salmain contra la negativa a sobreseerlo en una causa por abuso de autoridad.

El fallo, firmado por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, desestimó la queja de la defensa del magistrado destituido, al considerar que la resolución impugnada no constituía una sentencia definitiva y que no se había demostrado “un perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior”. La decisión recurrida había sido dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que no hizo lugar al planteo de la defensa.

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En este expediente, la hipótesis fiscal sostiene que Salmain habría confeccionado, firmado y diligenciado dos oficios judiciales para obtener datos vinculados con una investigación penal en la que figuraba como imputado y que se encontraba bajo secreto de sumario. Uno de esos requerimientos estuvo dirigido a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el otro, a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

Los documentos cuestionados llevaban numeración oficial, membrete del Poder Judicial de la Nación, sellos y la firma del entonces magistrado. También fueron enviados mediante el correo institucional de su juzgado y tenían como finalidad identificar las medidas ordenadas en su contra y a los funcionarios que intervinieron en los procedimientos.

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Postergación del juicio oral

En el marco del sistema acusatorio que rige en Rosario, se celebró la audiencia de control de prueba contra Salmain, en la que la jueza federal de revisión Elida Vidal admitió la prueba documental, informática, material y testimonial presentada por la Fiscalía, que desistió de incorporar una notebook Bangho secuestrada durante uno de los allanamientos.

Por otra parte, la magistrada admitió parte de la prueba ofrecida por la defensa, pero rechazó el testimonio del personal de Mesa de Entradas del Juzgado Federal N.º 1 de Rosario por incumplimiento de los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal Federal.

Finalmente, Vidal dejó pendiente la emisión del auto de apertura a juicio, resolución que habilita el avance formal del expediente hacia el debate oral.

La definición quedó pendiente porque todavía debe resolverse si se admitirán como testigos a tres integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario: la propia Vidal y los jueces Silvina María Andalaf Casiello y Aníbal Pineda. La defensa había solicitado esas declaraciones durante la audiencia de control de acusación.

Vidal se excusó de decidir sobre esa prueba al considerar que se encontraba alcanzada por una causal legal. La Oficina Judicial deberá designar a otro magistrado para resolver el planteo y completar la decisión sobre la apertura del juicio.

Salmain cumple arresto domiciliario por otra causa

El ex juez federal de Rosario Gastón Salmain fue destituido por unanimidad el 29 de octubre por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que consideró probado su mal desempeño.

La decisión se basó, entre otros aspectos, en que omitió informar, al presentarse a 33 concursos judiciales, que había sido cesanteado del Poder Judicial en 2002. La remoción le hizo perder sus fueros y la inmunidad de arresto.

Tres hombres con traje y anteojos leen documentos en una mesa equipada con micrófonos y vasos de agua
El juez Gastón Salmain comparece junto a su defensa durante una sesión del juicio político en su contra. (Consejo de la Magistratura)

Tras la destitución, el Juzgado Federal N.º 4 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, hizo efectiva la prisión preventiva, cuya ejecución había quedado suspendida por su condición de magistrado federal. Salmain cumple la medida bajo arresto domiciliario en una vivienda del barrio porteño de Belgrano, con tobillera electrónica.

Está procesado por presunta asociación ilícita, prevaricato, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en una investigación por supuestos sobornos para favorecer una transferencia de USD 10 millones al exterior.

Además, afrontará juicio oral por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La Fiscalía solicitará una pena de dos años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

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RosarioAbuso de autoridadPrisión domiciliariaGastón Salmain

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