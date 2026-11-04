Judiciales

Vialidad II: un empresario declaró que Ernesto Clarens ofrecía acelerar pagos a constructoras a cambio de dinero

Miguel Marcelino Aznar, presidente de Cavial, relató que el financista aseguraba tener vínculos con funcionarios de Vialidad. Durante la audiencia también declararon exintegrantes de organismos viales sobre las adjudicaciones y los controles de obras en Santa Cruz

Placa transparente con la inscripción Austral Construcciones S.A. sobre una pared de ladrillos junto a una reja metálica
El juicio por el segundo tramo de la causa Vialidad, que investiga el presunto direccionamiento a las empresas del grupo Báez, avanzó con las declaraciones de testigos convocados por las defensas
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En una nueva audiencia del juicio oral que corresponde al segundo tramo de la causa Vialidad, comenzaron a declarar los testigos propuestos por las defensas de los tres acusados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública: Sandro Férgola, ex gerente de Obras y Servicios Viales; Gustavo Marcelo Gentili, ex gerente de Planeamiento; y Fernando Abrate, que lo continuó en el cargo.

Esta parte del expediente se enfoca en el presunto direccionamiento de contratos y la falta de control de obras a favor de las empresas del Grupo Báez.

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El ingeniero Ricardo Oretes Garione, que trabajó en la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP) y luego en Vialidad Nacional (DNV), dijo sobre Austral Construcciones que sabía que pertenecía a Lázaro Báez, pero no recordaba qué obras tenía.

Cuando el fiscal Diego Luciani le preguntó si el empresario tenía alguna relación con Néstor Kirchner, Garione respondió “No, que yo sepa, no”, aunque admitió que en 2003 los relacionaba por “conocimientos normales”.

Antes de que iniciara su exposición, los jueces le informaron que podía abstenerse de responder si alguna pregunta podía comprometerlo en otras causas relacionadas, donde se encuentra imputado por administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito.

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Retrato de Diego Luciani con saco oscuro, camisa blanca y corbata clara frente a un respaldo de oficina
El fiscal Diego Luciani

Con esta prevención, Garione reconoció que cuando recibían una oferta por encima del presupuesto oficial no quedaba descartada de forma automática. En ese caso, la comisión evaluadora podía considerar conveniente adjudicarlas para no reiniciar un proceso licitatorio que, según dijo, podía demandar más de un año.

Explicó que la Vialidad Provincial analizaba las ofertas, adjudicaba las obras y pagaba a las contratistas dentro del régimen de convenios, mientras que Vialidad Nacional reintegraba luego esos fondos.

Un testigo de la defensa describió el rol de Ernesto Clarens

El empresario y presidente de Cavial S.R.L., Miguel Marcelino Aznar, relató una reunión con un hombre al que identificó como “Clarens”, en referencia al financista Ernesto Clarens, a quien describió como una persona que se movía en el ámbito de la obra pública y que aseguraba tener vínculos con funcionarios de Vialidad.

Según su versión, Clarens ofrecía servicios para acelerar cobros o descontar certificados cuando las constructoras atravesaban problemas de liquidez, aunque reclamaba una contraprestación. “Nosotros nunca aceptamos asumir ese costo que él pretendía”, sostuvo.

Declaró: “Clarens tenía relación con Vialidad, es lo que él decía, pero no sé con qué funcionarios”. Cuando le preguntaron sobre el monto o la modalidad de ese eventual pago, Aznar respondió que no lo recordaba con precisión: “Era una suma fija o un porcentual del cobro, o algo por el estilo”.

Consultado sobre su vínculo con Lázaro Báez y Austral Construcciones, Aznar respondió: “Nunca tuve relación ni con Lázaro Báez ni con la empresa”.

Por su parte, el ingeniero civil de Vialidad Nacional, Fernando Daniel Novoa, precisó que “no advertí un trato preferencial específico para Santa Cruz”.

Tribunal Oral Federal 2 a cargo del juicio Vialidad II
Tribunal Oral Federal 2 a cargo del juicio Vialidad II

Añadió que su área intervenía principalmente ante modificaciones de obra. Su tarea abarcaba la revisión de parámetros de diseño, capacidad de tránsito, ancho de calzada y banquinas, estructura vial, señalización y nuevos precios cuando correspondía.

Sobre el recorrido administrativo de los fondos, Novoa sostuvo que la contratista certificaba los trabajos ante Vialidad Provincial, que efectuaba los pagos. Luego, la repartición enviaba la documentación a Vialidad Nacional para solicitar el reintegro de las erogaciones.

Otro integrante de la DNV, Norberto Darío Subanich, afirmó que su sector no tenía personal técnico destinado a controlar cantidades de obra ni movimientos físicos en los trabajos realizados mediante convenios con provincias. También indicó que los acuerdos no eran redactados por su dependencia y que, por regla general, llegaban firmados.

En medio de los feriados previstos por la visita de León XIV, el Tribunal Oral Federal 2 fijó la próxima audiencia para el miércoles 25 de noviembre para seguir escuchando a los testigos de las defensas.

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