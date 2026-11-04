La justicia postergó sin fecha el nuevo juicio contra Luis Chocobar

El policía Luis Chocobar

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El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 7 de la Capital Federal postergó el inicio del nuevo juicio oral contra el ex policía Luis Chocobar, acusado por la muerte de Juan Pablo Kukoc durante una persecución ocurrida en el barrio porteño de La Boca en diciembre de 2017.

La decisión dejó sin efecto las audiencias que habían sido previstas para el 25 y 27 de noviembre, y para el 2, 9 y 11 de diciembre de 2026. El debate fue suspendido mientras la Corte Suprema de Justicia de la Nación analiza recursos de queja y un recurso extraordinario presentados en el expediente.

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Chocobar había sido condenado en 2021 a dos años y medio de prisión por homicidio agravado por exceso en el cumplimiento del deber. Sin embargo, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional anuló esa sentencia en 2024 al considerar que existían inconsistencias en los fundamentos del fallo y ordenó realizar un nuevo juicio.

El caso se originó tras el asalto a Frank Joseph Wolek, un turista estadounidense que fue atacado con un cuchillo por Kukoc y otro joven. El exintegrante de la Policía Bonaerense, que estaba fuera de servicio, persiguió a los sospechosos y efectuó disparos.

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El expediente judicial comenzó tras el asalto con un cuchillo al turista estadounidense Frank Joseph Wolek en el barrio de La Boca.

Kukoc recibió heridas de bala y murió días después en el Hospital Argerich. La defensa del ex agente cuestiona la realización de un segundo debate con el argumento de que implicaría una nueva persecución penal por los mismos hechos.

El planteo ante la Corte Suprema

Los recursos pendientes en la Corte Suprema, que derivaron en la postergación sin fecha del juicio de Luis Chocobar, tienen como argumento central el reclamo de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, un principio que se conoce como non bis in idem.

Para la defensa, a cargo de Fernando Soto, Chocobar ya atravesó un juicio oral que terminó con una condena en 2021. Aunque esa sentencia fue anulada en 2024 por deficiencias en su fundamentación, sostiene que volver a someterlo a debate lo expone otra vez a una persecución penal por el mismo episodio.

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En su planteo, señaló que la nulidad de la sentencia no debería derivar en una repetición completa del juicio, porque entendió que el ex policía no puede cargar con las consecuencias de las deficiencias atribuidas a los magistrados que dictaron el fallo original. Por eso reclamó que se cierre el proceso a su favor, en lugar de celebrar otro debate oral.

Hasta ahora, los tribunales que intervinieron rechazaron esa postura. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires consideró que la garantía contra la doble persecución no se vulnera porque el ex policía había sido condenado —no absuelto— y porque la sentencia fue declarada inválida.

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Luis Chocobar pidió la baja voluntaria de la Policía Bonaerense. Actualmente estudia Derecho y obtiene ingresos como vendedor de medias en la Feria de Parque Saavedra, en la ciudad de Buenos Aires.

En septiembre pasado fue sobreseído en una causa por presunta estafa vinculada a la Fundación Chocobar: la Justicia concluyó que no se acreditaron engaño ni perjuicio patrimonial a los donantes.