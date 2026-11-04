Video: Aníbal Ibarra intervino en el caso de los Cuadernos desde un auto en movimiento

"¿Usted está manejando?" el confuso episodio que se vivió durante la audiencia.

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El juicio por los “cuadernos de las coimas” tuvo este martes una extensa audiencia protagonizada casi en exclusiva por un testigo, el ex abogado del remisero autor de los escritos, Oscar Centeno, y alcanzó momentos de extrema tensión en el debate entre fiscalía y defensas. Fue entonces cuando un abogado, Aníbal Ibarra, se conectó a la distancia, desde un auto en movimiento.

“Doctor Aníbal Ibarra, le hago una consulta, ¿va de acompañante en el auto?”, quiso saber el presidente del Tribunal Oral Federal 7 Enrique Méndez Signori, desde la sala de audiencias de Comodoro Py 2002.

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“Nooooo, no estaría manejando y hablando. Estoy acompañando a una persona, estoy yendo a un lugar urgente y por eso tengo el cinturón de seguridad, tranquilo, está manejando otro”, fue la respuesta. “Dicho esto...”, aclaró el letrado, y siguió con su argumentación durante casi dos minutos.

Méndez Signori terminaba de escuchar a otro letrado defensor, José Manuel Ubeira, quien si bien estaba en el Zoom se encontraba dentro de una oficina, como es habitual. La discusión giraba en torno al tenor de las preguntas de la fiscal Fabiana León al testigo ex abogado de Centeno, Norberto Frontini, y la obligación de velar por el secreto profesional. En el inicio de la audiencia, el remisero Centeno -presente en la sala- aclaró expresamente que no relevaba a su ex letrado de la obligación de guardarlo.

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En medio de ese clima, Ibarra acaparó la atención por dos minutos. Quiso intervenir a la distancia en la discusión y pidió la palabra en la sala virtual, es decir, con el ícono mano para arriba. Méndez Signori le dio la palabra al defensor del acusado Daniel Álvarez, ex secretario de los Kirchner.

-“Doctor Aníbal Ibarra, creo que tenía la mano levantada”, invitó el presidente del Tribunal. El Zoom se posó entonces en el cuadrito correspondiente al abogado: iba en un automóvil en movimiento, con cinturón de seguridad y auriculares blancos. Comenzó a exponer y a los pocos segundos, el juez lo interrumpió con tono tajante para saber si estaba manejando.

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El juicio por el caso Cuadernos que tiene como principal acusada a la expresidenta Cristina Kirchner se realiza de manera semipresencial, con la mayoría de las defensas conectadas a la plataforma Zoom que habilita el Tribunal y parte en la sala de audiencias, todos los martes y jueves. Lo habitual es que quienes se conectan a la distancia lo hagan desde sus estudios jurídicos u oficinas. Por eso la intervención de Ibarra llamó la atención de los jueces.