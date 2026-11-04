Judiciales

Video: Aníbal Ibarra intervino en el caso de los Cuadernos desde un auto en movimiento

El ex jefe de Gobierno porteño es abogado defensor de un ex secretario de los Kirchner. En la audiencia de ayer, protagonizó una escena poco habitual

"¿Usted está manejando?" el confuso episodio que se vivió durante la audiencia.
Guardar

El juicio por los “cuadernos de las coimas” tuvo este martes una extensa audiencia protagonizada casi en exclusiva por un testigo, el ex abogado del remisero autor de los escritos, Oscar Centeno, y alcanzó momentos de extrema tensión en el debate entre fiscalía y defensas. Fue entonces cuando un abogado, Aníbal Ibarra, se conectó a la distancia, desde un auto en movimiento.

“Doctor Aníbal Ibarra, le hago una consulta, ¿va de acompañante en el auto?”, quiso saber el presidente del Tribunal Oral Federal 7 Enrique Méndez Signori, desde la sala de audiencias de Comodoro Py 2002.

PUBLICIDAD

“Nooooo, no estaría manejando y hablando. Estoy acompañando a una persona, estoy yendo a un lugar urgente y por eso tengo el cinturón de seguridad, tranquilo, está manejando otro”, fue la respuesta. “Dicho esto...”, aclaró el letrado, y siguió con su argumentación durante casi dos minutos.

Méndez Signori terminaba de escuchar a otro letrado defensor, José Manuel Ubeira, quien si bien estaba en el Zoom se encontraba dentro de una oficina, como es habitual. La discusión giraba en torno al tenor de las preguntas de la fiscal Fabiana León al testigo ex abogado de Centeno, Norberto Frontini, y la obligación de velar por el secreto profesional. En el inicio de la audiencia, el remisero Centeno -presente en la sala- aclaró expresamente que no relevaba a su ex letrado de la obligación de guardarlo.

PUBLICIDAD

En medio de ese clima, Ibarra acaparó la atención por dos minutos. Quiso intervenir a la distancia en la discusión y pidió la palabra en la sala virtual, es decir, con el ícono mano para arriba. Méndez Signori le dio la palabra al defensor del acusado Daniel Álvarez, ex secretario de los Kirchner.

-“Doctor Aníbal Ibarra, creo que tenía la mano levantada”, invitó el presidente del Tribunal. El Zoom se posó entonces en el cuadrito correspondiente al abogado: iba en un automóvil en movimiento, con cinturón de seguridad y auriculares blancos. Comenzó a exponer y a los pocos segundos, el juez lo interrumpió con tono tajante para saber si estaba manejando.

El juicio por el caso Cuadernos que tiene como principal acusada a la expresidenta Cristina Kirchner se realiza de manera semipresencial, con la mayoría de las defensas conectadas a la plataforma Zoom que habilita el Tribunal y parte en la sala de audiencias, todos los martes y jueves. Lo habitual es que quienes se conectan a la distancia lo hagan desde sus estudios jurídicos u oficinas. Por eso la intervención de Ibarra llamó la atención de los jueces.

Temas Relacionados

Causa CuadernosCristina Kirchnerjuicio oralAníbal Ibarraúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Cámara de Casación habilitó la revisión de los sobreseimientos dictados en la causa $LIBRA

La Sala II aceptó por mayoría una queja presentada por dos compradores de la criptomoneda, tras la decisión del juzgado federal 8 de dictar el sobreseimiento de todos los imputados por inexistencia de delito

La Cámara de Casación habilitó la revisión de los sobreseimientos dictados en la causa $LIBRA

ANDIS: indagaron a los dueños de la droguería Suizo Argentina y dieron su versión de los hechos por escrito

Los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker se negaron a responder las preguntas del fiscal Franco Picardi. Pidieron su sobreseimiento

ANDIS: indagaron a los dueños de la droguería Suizo Argentina y dieron su versión de los hechos por escrito

Mató a un yaguareté en Formosa, fue condenado y ahora la Justicia ordenó devolverle más de un millón de pesos

El hombre había recibido una pena de tres años de prisión en suspenso y debía pagar cinco millones de pesos por la cacería de un ejemplar de una especie protegida. La provincia de Formosa y la Fundación Red Yaguareté reclamaron también por los intereses económicos generados por un depósito judicial. Un juez federal rechazó el planteo

Mató a un yaguareté en Formosa, fue condenado y ahora la Justicia ordenó devolverle más de un millón de pesos

La Justicia le dictó una prohibición de contacto al juez federal de La Rioja denunciado por acoso y violencia de género

Se trata de Jorge Chamía, quien fue señalado por designar como jefa de despacho a la hija del magistrado que debía investigarlo. La causa pasó a los tribunales de Córdoba

La Justicia le dictó una prohibición de contacto al juez federal de La Rioja denunciado por acoso y violencia de género

Estaba en el banco, pidió usar el baño y se lo negaron: le hizo juicio, pero la Justicia rechazó la demanda

Un cliente de 75 años demandó a una entidad bancaria luego de que el personal le negara el uso del baño en una sucursal de Lomas de Zamora. El tribunal desestimó su planteo y le impuso las costas del proceso

Estaba en el banco, pidió usar el baño y se lo negaron: le hizo juicio, pero la Justicia rechazó la demanda

DEPORTES

El cambio de color en el traje de Alpine que lucirá Franco Colapinto para el Gran Premio en Brasil de Fórmula 1

El cambio de color en el traje de Alpine que lucirá Franco Colapinto para el Gran Premio en Brasil de Fórmula 1

El ex capitán de Los Pumas Agustín Creevy visitó la casa en la que vivió Diego Maradona y sus dos lugares favoritos en Nápoles

Batacazo del argentino Tomás Etcheverry en el Masters 1000 de París: venció al 9° del mundo y terminó con una racha negativa en su carrera

La carta de un futbolista argentino del Andorra tras la trágica muerte de Jesús de Miguel y el mensaje sobre su arquero: “Jamás tendría intención de hacer daño”

Contundente mensaje del presidente de River Plate tras el Superclásico: “Buscan aleccionar desde lo arbitral para disciplinar dirigentes”

TELESHOW

El pedido de la hija de Daniel Bifulco tras la muerte del histórico integrante de Los Jaimitos: "Respeto"

El pedido de la hija de Daniel Bifulco tras la muerte del histórico integrante de Los Jaimitos: "Respeto"

"Los elijo y los seguiré eligiendo en todas las vidas": el saludo de Georgina Barbarossa a sus hijos por sus 39 años

Tras quebrarse al declarar contra Aníbal Lotocki, Carmen Barbieri reveló su experiencia con el excirujano: “Me quería hacer nueva”

Paula Chaves reveló el particular pedido que le hizo a su médico antes de una operación: “Ni un límite”

Roxana, la hermana de Pablo Echarri recordó a su padre a 17 años de su muerte: “Esa sonrisa que iluminaba mis días”

INFOBAE AMÉRICA

Navidad blanca en Estados Unidos: estas son las regiones donde podría nevar el 25 de diciembre de 2026

Navidad blanca en Estados Unidos: estas son las regiones donde podría nevar el 25 de diciembre de 2026

“Está de mal humor incluso en sus mejores días”: Noel Gallagher le preguntó a su ídolo por su disco favorito y recibió tres palabras

Arqueólogos checos descubren en Saqqara la capilla inédita de la esposa de un sumo sacerdote del Imperio Antiguo egipcio

Philippe Jaenada ganó el Premio Goncourt y defendió el uso de la IA: “Hay que domesticarla e impedir que nos reemplace”

Antigua y Barbuda exhibió banderas de la Commonwealth hechas con 84.000 tapas recicladas