La Justicia autorizó a Nahuel Gallo a ser querellante en la causa contra Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad

Los abogados de la Gendarmería Nacional encabezarán una tercera querella centrada en los 448 días de detención de Nahuel Gallo en Venezuela. (Fotografía: RSFotos)

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La Cámara Federal habilitó a Nahuel Gallo, integrante de la Gendarmería Nacional Argentina, a intervenir con una representación propia en la causa argentina contra Nicolás Maduro por presuntos delitos de lesa humanidad.

Con este fallo, los jueces permitieron la creación de una tercera querella a cargo de los abogados de la Gendarmería Nacional, que podrá abordar las circunstancias de su detención durante 448 días en Venezuela y sus posibles efectos sobre la fuerza de seguridad argentina.

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El tribunal mantuvo la unificación de los restantes damnificados en dos grupos, dirigidos por los abogados Jovtis García y Farini Duggan. Sus representaciones tendrán enfoques distintos: una se concentrará principalmente en miembros de fuerzas de seguridad y militares, mientras que la otra apuntará a los máximos responsables de la estructura de poder venezolana.

En el caso de Gallo, fue privado de su libertad en Venezuela durante el gobierno de Maduro, pero los magistrados concluyeron que su situación tiene rasgos que la diferencian de las demás querellas ya reunidas. Entendieron que su condición de ciudadano argentino y funcionario de una fuerza de seguridad nacional impide, por el momento, incluir su caso entre las denuncias de otras víctimas.

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La Cámara señaló que la investigación deberá concentrarse en su captura al ingresar a Venezuela, su traslado, su permanencia en el centro de detención Rodeo I, las condiciones de su encierro y el proceso al que fue sometido. También incluyó la posible actuación de funcionarios judiciales, penitenciarios, policiales, militares o de inteligencia venezolanos.

Los jueces advirtieron que la presunta utilización de la condición de Gallo como miembro de la Gendarmería Nacional Argentina podría haber comprometido el funcionamiento de la institución o de sus integrantes.

En el marco de su planteo, el gendarme Nahuel Gallo le había dicho a los jueces que él se considera víctima, después de que estuvo privado de su libertad en Venezuela, bajo el régimen del entonces Nicolás Maduro, que lo acusó de espionaje y de planear el asesinato de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

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El fallo, firmado hace unas semanas y al que tuvo acceso Infobae en el contexto del anuncio del libro que se propone escribir Gallo contando su experiencia durante el cautiverio, consideró que los hechos bajo investigación fueron catalogados como graves violaciones a derechos humanos.

La causa contra Maduro

El expediente que tramita en nuestro país contra Nicolás Maduro incorporó en los últimos días una notificación desde Estados Unidos que definió la postergación del análisis del pedido de extradición formulado por la Justicia argentina.

Estados Unidos postergó el análisis de la extradición de Nicolás Maduro por el proceso penal que afronta en Nueva York. (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

El Departamento de Estado argumentó que Maduro actualmente está siendo juzgado en Nueva York, donde fiscales estadounidenses lo acusan de delitos con impacto en Estados Unidos: presunta conspiración de narcoterrorismo, envío de cocaína al país y delitos relacionados con armas.

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La investigación local, a cargo del juez federal Sebastián Ramos, sigue abierta por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela bajo el principio de jurisdicción universal. Maduro tiene una orden de captura internacional y fue convocado a indagatoria. También están imputados Diosdado Cabello y otros 14 funcionarios venezolanos.

Por otro lado, la Cámara Federal de Casación Penal debe resolver un planteo de nulidad presentado por la defensa del excomandante Justo José Noguera Pietri. La querella pidió que se mantenga abierta la investigación.