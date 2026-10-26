Sur Finanzas: por riesgo de fuga seguirá preso Ariel Vallejo en la causa por lavado de dinero

Ariel Vallejo seguirá detenido

Guardar

Ariel Vallejo, el financista ligado al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, seguirá detenido por orden del juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien rechazó excarcelarlo por “riesgo de fuga”. Fue luego de escuchar las explicaciones que dio el dueño de Sur Finanzas sobre por qué incumplió las condiciones para seguir libre.

El juez decidió que Vallejo permanezca preso al menos hasta que se decida su situación procesal en la investigación por supuesto lavado de dinero y asociación ilícita, donde amplió su declaración indagatoria el viernes pasado. Lo hizo poco después de presentarse en el juzgado para quedar detenido.

PUBLICIDAD

También se rechazó un pedido de su abogado defensor Pablo Parera para concederle la prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

Hay un “riesgo concreto de fuga”, advirtió la resolución, que tomó en cuenta también la pena que le podría corresponder ante una eventual condena que descartaría una ejecución condicional.

Sur Finanzas fue sponsor de clubes de fútbol

A esto se sumó que a Vallejo se le conocen “vínculos con numerosas sociedades, cuentas y bienes registrados a nombre de terceros, todo lo cual, además de los incumplimientos ya configurados, permite presumir fundadamente que podría valerse de esos recursos para eludir la acción de la justicia”.

Qué le dijo el financista al juez

Vallejo dijo en su declaración indagatoria, el viernes pasado, que se fue del domicilio declarado en la Justicia a fines de agosto. Sin embargo, lo informó al juzgado el 15 de octubre, recién después de que policía fue al country donde se supone vivía y no lo encontró.

PUBLICIDAD

“Durante al menos un mes y medio no dio aviso a este Juzgado del lugar donde se encontraba residiendo, siendo que el hecho de que el nuevo domicilio coincida con el de su documento o con el que se allanó en diciembre de 2025 o que quede cerca del Juzgado no hace variar la valoración de lo expuesto como una pauta negativa”, se evaluó en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Sobre por qué no se presentó en el juzgado una vez por mes, dijo que interpretó de manera “equivocada” las condiciones que se le impusieron y aseguró que concurrió de manera posterior. “Tales explicaciones no modifican el hecho de que la obligación debía cumplirse en la forma y oportunidad establecidas judicialmente”, respondió Rodríguez Ponte.

PUBLICIDAD

Se trataba de una “condición concreta del régimen de libertad”, cuyo cumplimiento “no podía quedar sujeto a la interpretación particular del imputado ni ser reemplazado por presentaciones posteriores”.

Para el juzgado no se trató de “meras irregularidades formales carentes de trascendencia, sino incumplimientos de obligaciones expresamente establecidas como condiciones” para que Vallejo siguiera libre.

El defensor Pablo Parera propuso que se le imponga prisión domiciliaria con tobillera electrónica, pero el juez lo rechazó porque el dueño de Sur Finanzas “ya gozaba de un régimen de libertad sujeto a las referidas reglas concretas y no las cumplió”. El arresto domiciliario presupone un domicilio “cierto y controlable”, que es justamente lo que Vallejo no acreditó, sostuvo.

PUBLICIDAD

La Ferrari negra descapotable de Ariel Vallejo quedó a disposición de la Justicia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre otro punto del cuestionamiento, la falta de entrega al juzgado de vehículos de su flota de autos que pasarán a custodia de la Corte Suprema, Vallejo dijo en su indagatoria el viernes, siete días después de vencerse el plazo, que su Audi Q2 35 TFSI Advanced, el Mercedes Benz y el Toyota SW4 estaban aún en la sede de Sur Finanzas porque cuando quisieron entregarlos “en la dependencia policial no había personal para recibirlos”.

Vallejo y otros acusados fueron citados a ampliar sus declaraciones indagatorias luego de la llegada de nueva prueba a la investigación como la supuesta compra de una casa en un country por USD 500 mil en efectivo. Por eso el juez amplió la acusación a presunto " jefe de la organización y principal beneficiario de los fondos" producto de los delitos. Se citó a declarar a otras 15 personas y a las sociedades.

PUBLICIDAD