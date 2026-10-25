Judiciales

Sin instrucciones, sin protección y sin asistencia: 14 años después, confirman indemnización por la caída de una niña en una pista de hielo

Una menor ingresó con amigas a patinar en la pista de un shopping sin recibir instrucciones previas, elementos de protección adicionales ni ningún tipo de supervisión, según declaró una testigo. Como consecuencia de la caída, sufrió una fractura de tobillo. Catorce años después del accidente, la Cámara de Apelaciones confirmó una indemnización de $21,5 millones

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Cámara de Apelación de Lomas de Zamora confirmó la indemnización de $21,5 millones por el accidente en la pista de patinaje sobre hielo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora confirmó la condena por la caída de una niña en una pista de patinaje sobre hielo, ocurrida dentro de un centro comercial de la zona sur del Gran Buenos Aires, en marzo de 2012. La sentencia mantuvo la indemnización fijada en primera instancia, de $21,5 millones más intereses, y dispuso que la aseguradora también responda dentro del límite de la cobertura contratada.

La demandante —que tenía 12 años al momento del hecho— había iniciado el reclamo por los daños físicos y psicológicos que, según expuso, padeció tras caer mientras patinaba junto a un grupo de compañeras. La acción fue presentada contra la sociedad propietaria del centro comercial y contra quien explotaba la pista, además de reservarse la posibilidad de ampliar la demanda contra otros posibles responsables.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el escrito inicial, el hecho ocurrió el 3 de marzo de 2012, cerca de las 15.15, cuando la joven recorría el paseo comercial con cinco compañeras. En la planta baja del complejo observaron la pista de hielo y consultaron si podían ingresar. Según la demanda, el empleado les indicó que debían pagar una entrada para acceder a la actividad.

La demanda judicial sostuvo que las adolescentes ingresaron a la pista sin protecciones ni indicaciones previas sobre la actividad. (Foto de archivo: Daniel Reinhardt / dpa)
La demanda judicial sostuvo que las adolescentes ingresaron a la pista sin protecciones ni indicaciones previas sobre la actividad. (Foto de archivo: Daniel Reinhardt / dpa)

La presentación sostuvo que, tras el pago, las adolescentes recibieron los patines y una indicación sobre el acceso a la pista. La familia de la reclamante afirmó que nadie les preguntó si tenían experiencia previa, tampoco si contaban con autorización para realizar la actividad ni si conocían las reglas básicas para patinar sobre hielo.

PUBLICIDAD

La demanda también señaló que no se les habría explicado cuáles eran los riesgos de la práctica ni se les habrían entregado elementos de protección. Según esa versión, las jóvenes ingresaron sin guantes, rodilleras u otras protecciones, y varias de ellas llevaban pantalones cortos y musculosas, tal como surgía de las fotografías acompañadas al expediente.

A los pocos minutos de ingresar, la demandante perdió la estabilidad y cayó sobre el hielo. La acción judicial atribuyó la caída a la falta de medidas de prevención y sostuvo que el impacto le provocó una fractura de tobillo derecho y peroné. La lesión derivó en atención médica de urgencia, estudios por imágenes y posteriores intervenciones quirúrgicas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La caída sobre el hielo provocó una fractura de tobillo y peroné que requirió dos intervenciones quirúrgicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el relato de la familia, luego del accidente la menor permaneció sentada sobre la pista durante al menos media hora hasta que llegó una mujer que se presentó como enfermera del centro comercial, acompañada por personal de seguridad. La demanda indicó que, en ese momento, le dijeron que tenía el pie inflamado y que una ambulancia llegaría para asistirla.

El padre de la demandante llegó al lugar unos 35 minutos después de recibir el aviso sobre el accidente. Siempre según la demanda, para entonces la ambulancia todavía no había arribado y, tras otro período de espera, la familia decidió trasladarla por sus propios medios a una clínica privada de la zona.

La presentación indicó que antes de salir del centro comercial se facilitó una silla de ruedas para llevar a la joven hasta el vehículo estacionado. También señaló que el padre debió dejar asentado por escrito que el traslado se realizaba por su cuenta y responsabilidad, luego de comunicar que no podían continuar a la espera del servicio médico.

La familia de la joven decidió trasladarla por sus propios medios ante la demora en la llegada del servicio de ambulancia. (Foto de archivo: iStock)
La familia de la joven decidió trasladarla por sus propios medios ante la demora en la llegada del servicio de ambulancia. (Foto de archivo: iStock)

En la guardia médica se constató la fractura y se inmovilizó el miembro inferior derecho. Dos días más tarde, la joven fue sometida a estudios prequirúrgicos y el 9 de marzo de 2012 recibió una primera operación, en la que le colocaron una placa de titanio de ocho orificios y tornillos para estabilizar la lesión.

La demandante permaneció internada durante tres días y luego continuó con controles traumatológicos. La demanda detalló que debió utilizar silla de ruedas y muletas durante 90 días, además de una bota ortopédica. También sostuvo que requirió asistencia de su familia para tareas cotidianas, como bañarse, vestirse y desplazarse dentro de su casa.

El tratamiento incluyó una segunda intervención quirúrgica, realizada el 14 de mayo de 2012, para extraer el material de osteosíntesis de tibia y peroné. La reclamante afirmó que ese procedimiento le impuso nuevos días de reposo y ausencias escolares. La documentación acompañada incluyó constancias médicas, radiografías, órdenes de internación, comprobantes de alquiler de elementos ortopédicos y gastos de traslado.

El tratamiento postoperatorio incluyó el uso de silla de ruedas y muletas durante un período de noventa días. (Foto de archivo: REUTERS/Thomas Peter)
El tratamiento postoperatorio incluyó el uso de silla de ruedas y muletas durante un período de noventa días. (Foto de archivo: REUTERS/Thomas Peter)

El juzgado de primera instancia hizo lugar a la demanda el 27 de febrero de 2025. Consideró responsables tanto a quien explotaba la pista como a la firma vinculada con el centro comercial, bajo las normas de protección al consumidor. El fallo entendió que ambos debían responder por las condiciones en que se prestó un servicio que implicaba riesgos físicos previsibles.

La sentencia de origen reconoció una incapacidad física parcial y permanente del 20%, vinculada con la fractura, la cirugía y las secuelas constatadas en la pericia médica. Además, otorgó una reparación por incapacidad psíquica, tratamiento psicológico, daño moral, gastos médicos, farmacéuticos y de traslado, aunque rechazó inicialmente la citación de la aseguradora.

La Sala II de la Cámara confirmó la responsabilidad de los demandados al considerar que no acreditaron haber brindado instrucciones, protección ni supervisión suficiente a las usuarias. El tribunal destacó el testimonio de una acompañante, quien relató que las adolescentes solo recibieron patines y que nadie les explicó cómo desenvolverse sobre el hielo ni les consultó si tenían experiencia previa.

El juzgado de primera instancia fundamentó la condena a las empresas en las normas de protección al consumidor. (Foto de archivo: IStock)
El juzgado de primera instancia fundamentó la condena a las empresas en las normas de protección al consumidor. (Foto de archivo: IStock)

Los jueces señalaron que una caída en una pista de hielo constituye una contingencia previsible de esa actividad y que, por ese motivo, quienes la ofrecen deben adoptar medidas para reducir el riesgo. También mantuvieron la responsabilidad solidaria del centro comercial, al entender que la pista integraba la propuesta de servicios y entretenimiento que se ofrecía al público dentro del complejo.

Por último, la Cámara resolvió que las costas de la apelación quedaran a cargo de los codemandados vencidos. Además, difirió la regulación de los honorarios profesionales hasta que se practique la determinación correspondiente en el juzgado de primera instancia.

Temas Relacionados

Accidentes en espacios públicosPatinajes sobre hieloDaños y perjuiciosIndemnización judicialCentro comercialResponsabilidad civil

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Escándalo en los tribunales de La Rioja: un juez denunciado por acoso designó a la hija del magistrado que lo investiga

Meses atrás, una empleada judicial acusó por violencia de género al magistrado Jorge Chamía, quien ahora promovió en un cargo jerárquico a la hija del juez que tiene a cargo la causa en su contra. Presentaron un recurso para revertir el ascenso. El caso podría llegar a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura

Escándalo en los tribunales de La Rioja: un juez denunciado por acoso designó a la hija del magistrado que lo investiga

Itatí Demarchi Arballo, consejera electa de la Magistratura: “Es fundamental hablar de un mecanismo de selección de jueces sin trampas”

La presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, Córdoba, obtuvo una de las cuatro bancas de la abogacía. En diálogo con Infobae, propuso reducir el peso de las entrevistas en los concursos judiciales, federalizar la selección de magistrados y avanzar con un Código de Ética Judicial

Itatí Demarchi Arballo, consejera electa de la Magistratura: “Es fundamental hablar de un mecanismo de selección de jueces sin trampas”

Sur Finanzas: compras de propiedades en efectivo por USD 1,5 millones entre las nuevas acusaciones al financista cercano a Chiqui Tapia

Ariel Vallejo fue detenido y este lunes arranca una nueva ronda de indagatorias que incluye a su madre y a otros 13 acusados. Se investiga la compra en efectivo de una casa por USD 500 mil en un barrio privado, seis departamentos en Adrogué y un lote en Fincas de San Vicente

Sur Finanzas: compras de propiedades en efectivo por USD 1,5 millones entre las nuevas acusaciones al financista cercano a Chiqui Tapia

Ricardo Lorenzetti en Expoterra: “Tanto el agua como la tierra son recursos escasos; los hemos sobreutilizado para otros fines y, al haber hecho esto, hemos llegado a agotarlos”

Con 450 asistentes de todo el país se realizó el XI Congreso Argentino de Derecho Ambiental de la Fundación Expoterra. En el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UBA, juezas y jueces de todas las provincias, juristas de Europa y América Latina, abogados y estudiantes debatieron los grandes desafíos de la tutela ambiental.

Ricardo Lorenzetti en Expoterra: “Tanto el agua como la tierra son recursos escasos; los hemos sobreutilizado para otros fines y, al haber hecho esto, hemos llegado a agotarlos”

Priorizó el cuidado de su hijo: un fallo ordena a su expareja pagarle una compensación calculada por cada mes de convivencia

Una mujer aseguró que mientras ella asumía el cuidado del hogar y resignaba oportunidades laborales, su expareja consolidaba su trayectoria profesional. Tras el fin de la unión convivencial, la Cámara de Apelación confirmó una compensación equivalente al 70% de 36 salarios mínimos, vitales y móviles, más intereses, al considerar probado que la ruptura generó un desequilibrio que afectó su autonomía económica futura

Priorizó el cuidado de su hijo: un fallo ordena a su expareja pagarle una compensación calculada por cada mes de convivencia

DEPORTES

Una noche en Barcelona que confirma por qué la Euroliga de Básquet es un gigante global del entretenimiento deportivo

Una noche en Barcelona que confirma por qué la Euroliga de Básquet es un gigante global del entretenimiento deportivo

Qué necesita Andrea Kimi Antonelli para ser campeón récord de la Fórmula 1 en el GP de Estados Unidos

Murió “El Gordo Cadena”, ex líder de la hinchada de Morón: lo velaron en la tribuna con presencia de barras de otros equipos

Fue campeón en Boca e Independiente, jugó en Racing y San Lorenzo y se retiró a los 32 años: “Dejé de ir a la cancha porque no me atrae el fútbol”

Así está la Tabla Anual que repartirá los boletos a las copas internacionales: por qué podrían habilitarse otros dos cupos

TELESHOW

Tatool, la mente detrás de los hits de Nicki Nicole, Milo J y Trueno que llega a los Latin Grammy con cuatro nominaciones

Tatool, la mente detrás de los hits de Nicki Nicole, Milo J y Trueno que llega a los Latin Grammy con cuatro nominaciones

Sol Mihanovich, heredera de un legado musical: “Entendí que tengo que vivir ahora lo que me hace bien”

Morena Beltrán y su paso por MasterChef Celebrity: “Fue lindo regalarle a mi abuela un programa diferente”

Elina Costantini reveló las amenazas de muerte que recibió: "Por la recuperación de nuestra identidad"

La madre de Tomás Holder respondió a las críticas por su relación con un futbolista 20 años menor: “La edad es un número”

INFOBAE AMÉRICA

Bulgaria vota en una elecciones presidenciales bajo la tensión por los ataques con drones contra buques en el mar Negro

Bulgaria vota en una elecciones presidenciales bajo la tensión por los ataques con drones contra buques en el mar Negro

La actriz Sandra Hüller, de la Alemania de posguerra al presente: "Hay que ir contra el fascismo hasta que lo hayamos derrotado"

Flavia Costa: “El desarrollo de la IA aplicado a la guerra es peligrosísimo y no va a poder frenarse con una regulación”

El 70% de las entidades obligadas en El Salvador opera sin herramientas automáticas contra el lavado de dinero

Nasry Asfura visita la imagen de la Virgen de Suyapa en los Jardines Vaticanos durante su gira por Italia