Hotesur - Los Sauces, el juicio: “Néstor y Cristina Kirchner controlaban la organización criminal”

Hotesur y Los Sauces: comienza el juicio oral contra Cristina Kirchner

El juicio por la causa Hotesur - Los Sauces continúa este lunes con la lectura formal de los cargos y las elevaciones a juicio de los 19 acusados, entre ellos la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández, y su hijo Máximo Kirchner.

Dada la extensión del requerimiento fiscal, el presidente del Tribunal Oral Federal N° 5, José Michilini, anticipó que esta etapa inicial del debate se extenderá aproximadamente diez días hábiles.

De momento solo se escuchará la acusación del tramo “Los Sauces”, ya que las defensas solicitaron, a partir de la reciente unificación ordenada por Casación, que se les permita contar con los 10 días hábiles que exige la ley para preparar su intervención en el expediente “Hotesur”.

Cristina Kirchner y Máximo Kirchner siguen audiencias a través de Zoom, al igual que la mayoría de los acusados. Deberán asistir a los tribunales de Comodoro Py cuando comience la etapa de declaraciones indagatorias.