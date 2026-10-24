Judiciales

Las sociedades hoteleras, inmobiliarias y constructoras que quedaron bajo la lupa judicial en el caso Los Sauces y Hotesur

Las claves de la acusación que exponen contratos simulados, obras viales y el circuito de fondos que las empresas de Báez le habrían pagado a la familia Kirchner

Hotesur y Los Sauces: comienza el juicio oral contra Cristina Kirchner
Comenzó el juicio por Los Sauces y Hotesur: Las claves de la acusación que exponen contratos simulados, obras viales y el circuito de fondos que le habrían pagado a la familia Kirchner
Guardar

El Tribunal Oral Federal 5 dio comienzo al juicio unificado por Los Sauces y Hotesur, que evalúa una presunta maniobra de lavado de activos, con acusaciones por asociación ilícita y dádivas, a través de negocios inmobiliarios y hoteleros vinculados a Cristina Fernández, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Osvaldo San Felice, Víctor Manzanares y otros 24 imputados.

La hipótesis quedará expuesta durante las primeras audiencias, con la descripción de un esquema de empresas sobre el que se habría estructurado el mecanismo destinado a canalizar fondos de origen ilícito y justificarlos como parte del patrimonio de la ex familia presidencial.

PUBLICIDAD

El requerimiento del Ministerio Público Fiscal describió un circuito que conectaba a Hotesur con las firmas vinculadas a Báez, que habrían realizado pagos por servicios hoteleros a través de Valle Mitre, la administradora de las sociedades de los Kirchner. Para Los Sauces, se planteó un mecanismo paralelo que menciona a los grupos Báez e Indalo girando fondos por contratos de alquiler de hoteles, departamentos y oficinas.

Puntualmente, en Hotesur se ubica a las firmas vinculadas a Báez —Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Badial, Alucom Austral, Don Francisco, La Estación, La Aldea del Chaltén y Diagonal Sur Comunicaciones— dentro del circuito que le pagó a Valle Mitre por alquiler de habitaciones y otros servicios, que para la fiscalía fueron simulados.

PUBLICIDAD

Hotesur y Los Sauces: comienza el juicio oral contra Cristina Kirchner
El Tribunal Oral Federal 5 inició el juicio unificado por las causas Los Sauces y Hotesur contra Cristina Fernández de Kirchner y más de veinte imputados. (Adrián Escandar)

A su vez, Valle Mitre operaba como intermediaria: recibía esos fondos, administraba los hoteles y pagaba cánones locativos a Hotesur, propietaria del Hotel Alto Calafate, y a las sociedades de los Kirchner por la explotación de la hostería Las Dunas y el Hotel La Aldea del Chaltén, para presentarlos como ingresos de la actividad hotelera.

Por otro lado, los investigadores sospechan que en el caso de la inmobiliaria y sociedad hotelera Los Sauces, también de los Kirchner, el ardid se estructuró mediante alquileres abonados por el Grupo Báez —Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto y Valle Mitre— y el Grupo Indalo, bajo el control de Cristóbal López y Carlos Fabián de Sousa, por medio de Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia.

Los acusadores incluyeron a IDEA S.A., de Osvaldo Sanfelice, como administradora del Hotel La Aldea del Chaltén y canalizadora indirecta de fondos del Grupo Indalo, además de Negocios Patagónicos y Negocios Inmobiliarios, también vinculadas a Carlos Sancho.

Los Sauces, una presunta asociación ilícita

El requerimiento de elevación a juicio de la Fiscalía describió a Cristina Fernández de Kirchner como presunta jefa de una organización acusada de recibir dádivas y de lavar dinero mediante operaciones inmobiliarias y hoteleras.

Atribuyó a Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián de Sousa, Víctor Manzanares y Osvaldo Sanfelice funciones de organización dentro de la estructura investigada.

Hotesur y Los Sauces: comienza el juicio oral contra Cristina Kirchner
Los fiscales Diego Velasco, Juan Argibay Molina y Diego Puñet

Romina Mercado, Martín Báez, Emilio Martín y Carlos Sancho fueron señalados como integrantes de la organización y como responsables, junto con otros acusados, de las operaciones de lavado.

Los escribanos quedaron imputados por intervenir en la preparación y formalización de negocios societarios e inmobiliarios. Los representantes y directivos de empresas se ocuparon de canalizar pagos, mientras que cinco empleados del Banco Nación fueron investigados por presuntas irregularidades en registros financieros.

La acusación contabilizó $25.968.042,30 que habrían ingresado a Los Sauces entre enero de 2009 y marzo de 2016.

El circuito asociado a Báez aportó $6.851.650,97 a través de Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto y Valle Mitre. Las constructoras habrían alquilado departamentos de Los Sauces en Río Gallegos, mientras que Valle Mitre administró el Hotel La Aldea del Chaltén.

Los otros $19.116.391,33 se vincularon con el Grupo Indalo. Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia realizaron pagos directos por $18.554.725,76, y IDEA S.A., una firma controlada por Sanfelice, transfirió $561.665,57.

Para la fiscalía, los contratos por unidades y espacios del complejo Madero Center, en Puerto Madero, habrían disimulado pagos que funcionaban como dádivas o como recursos destinados a ocultar su procedencia.

Luego, los fondos ingresados como alquileres habrían llegado a los accionistas mediante retiros, préstamos devueltos, gastos personales, honorarios y uso de inmuebles.

Hotesur y la operatoria hotelera

La investigación sostuvo que los hoteles de la familia Kirchner habrían dado apariencia legal a recursos procedentes de contratos de obra vial otorgados a empresas de Báez. La firma Valle Mitre ocupó un lugar central como administradora de Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea del Chaltén.

De acuerdo con la acusación, la empresa debía recibir fondos, aplicarlos a la actividad hotelera y pagar alquileres a los propietarios. Entre 2007 y 2015, identificó transferencias por $75.870.060,24 hacia Valle Mitre.

Austral Construcciones concentró $70.949.170,95, equivalentes al 93,53% del total. El resto provino de Kank y Costilla, La Aldea del Chaltén, La Estación, Don Francisco, Badial, Loscalzo y Del Curto, Alucom Austral y Diagonal Sur Comunicaciones.

El hotel Alto Calafate (NA)
El hotel Alto Calafate (NA)

La fiscalía consideró falsos contratos de alquiler de habitaciones en el Alto Calafate para trabajadores de obras situadas a más de 400 kilómetros, además de salones, asesoramiento hotelero y otras prestaciones.

Según esa hipótesis, entre 2008 y 2013, la familia Kirchner habría recibido al menos $6.909.708 por Las Dunas y $28.597.624 a través de Hotesur por el Alto Calafate.

Temas Relacionados

HotesurCristina KirchnerLavado de activosúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Priorizó el cuidado de su hijo: un fallo ordena a su expareja pagarle una compensación calculada por cada mes de convivencia

Una mujer aseguró que mientras ella asumía el cuidado del hogar y resignaba oportunidades laborales, su expareja consolidaba su trayectoria profesional. Tras el fin de la unión convivencial, la Cámara de Apelación confirmó una compensación equivalente al 70% de 36 salarios mínimos, vitales y móviles, más intereses, al considerar probado que la ruptura generó un desequilibrio que afectó su autonomía económica futura

Priorizó el cuidado de su hijo: un fallo ordena a su expareja pagarle una compensación calculada por cada mes de convivencia

Le cargaron nafta en lugar de gasoil: la estación de servicio deberá pagar los daños y una multa por su actitud durante el juicio

En 2022, un playero cargó por error nafta en un Renault Clio diésel y provocó que el motor quedara inutilizado a pocos metros del surtidor. Lejos de asumir el costo de la reparación o buscar un acuerdo, la empresa rechazó toda responsabilidad y no se presentó a la mediación obligatoria

Le cargaron nafta en lugar de gasoil: la estación de servicio deberá pagar los daños y una multa por su actitud durante el juicio

Denunció que cayó de la moto y culpó al estado de la ruta: una contradicción en la única prueba le hizo perder la demanda

Un motociclista intentó responsabilizar a una empresa constructora por un supuesto accidente vial que atribuyó a la falta de señalización de una obra de pavimentación

Denunció que cayó de la moto y culpó al estado de la ruta: una contradicción en la única prueba le hizo perder la demanda

Claudia Sarmiento, nueva integrante del Consejo de la Magistratura: “Vamos a trabajar para devolverle la confianza de la gente a la Justicia”

La abogada sanjuanina ocupará una de las cuatro bancas del estamento de la abogacía. En una entrevista con Infobae, habló sobre los concursos para seleccionar jueces, la desigualdad de oportunidades entre litigantes y funcionarios judiciales, el control disciplinario y la incorporación de inteligencia artificial

Claudia Sarmiento, nueva integrante del Consejo de la Magistratura: “Vamos a trabajar para devolverle la confianza de la gente a la Justicia”

El largo camino de una víctima de trata en Ushuaia: un municipio condenado y una reparación de más de $10 millones

Una mujer fue explotada durante 31 meses en prostíbulos habilitados por el propio municipio como clubes nocturnos. Casación confirmó que el organismo estatal y dos particulares deberán afrontar de forma conjunta el pago de la indemnización

El largo camino de una víctima de trata en Ushuaia: un municipio condenado y una reparación de más de $10 millones

DEPORTES

Scaloni define la primera lista de convocados de la era post Messi: ausencias obligadas y notables, y dos grandes dudas

Scaloni define la primera lista de convocados de la era post Messi: ausencias obligadas y notables, y dos grandes dudas

De calar bolsas de cereales a ser el único periodista argentino que cubrió la épica definición Lauda vs. Hunt, con Fangio de comentarista

La Montada en las tribunas y “palos para todos”: cuando la dictadura detuvo a la hinchada de Nueva Chicago por cantar la marcha peronista

Se inició la fecha 14 del Torneo Clausura con triunfos de Platense, Gimnasia de La Plata y Atlético Tucumán

Comenzó la fecha 14 del Torneo Clausura: así está la lucha por el ingreso a las copas internacionales y los playoffs

TELESHOW

Bersuit Vergarabat celebra los 25 años de “Hijos del Culo”: “Esas canciones siguen teniendo mucha actualidad”

Bersuit Vergarabat celebra los 25 años de “Hijos del Culo”: “Esas canciones siguen teniendo mucha actualidad”

Juan José Campanella habla de la serie sobre la tragedia que atravesó Matías Bagnato: “A veces el mal no tiene redención”

Fiorel, la hija de Piero, a dos semanas de la muerte de su padre: “La música es un mantra y un refugio”

El duro pase de factura de Mex Urtizberea a Mario Pergolini al aire: “Me rechazaste dos veces”

La tristeza del participante de MasterChef Junior, que sufrió hate en redes, tras quedar eliminado: “Sigo teniendo fe”

INFOBAE AMÉRICA

Furor por la visita del papa a Uruguay: se agotaron las entradas para la vigilia en el Estadio Centenario y la misa central

Furor por la visita del papa a Uruguay: se agotaron las entradas para la vigilia en el Estadio Centenario y la misa central

Expertos de siete países aportan recomendaciones para el futuro forestal de Panamá

EEUU reducirá su personal en cuatro embajadas de Medio Oriente debido al aumento de las amenazas de Irán

EEUU llamó a colaborar de forma “discreta” con la CIA a quienes buscan un cambio en Cuba: “Es el momento”

El dictador Kim Jong-un exigió a empresas norcoreanas acelerar la “revolución militar” y construir el ejército más fuerte